Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков

Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.

Ставрополье стало пилотной территорией проверок.

«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей», — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он добавил, что дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка.

Информацию передали в Росстандарт, который применит к нарушителям санкции, вплоть до наложения оборотных штрафов.

Как проводилось исследование

Проверки прошли на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края.

Бензин изучили по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке — продавцы 28 АЗС не смогли предъявить паспорт продукта, подтверждающий его качество.

На одной частной АЗС бензин не соответствовал заявленному октановому числу, на пяти нашли превышение концентрации оксигенатов, на трех — кислорода. Превышение допустимого содержания серы нашли на семи АЗС, из которых одна — сетевая, шесть — частных.

По данным Росстандарта, фальсифицированный бензин может попасть на автозаправки с баз нефтепродуктообеспечения.

Всего в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до девяти процентов: среди сетевых АЗС она составила около 3,5%, а среди независимых АЗС — 22%.

Роскачество пообещало провести аналогичные проверки в других регионах.