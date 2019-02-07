Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России
Специалисты изучили качество бензина на шестидесяти АЗС в Ставропольском крае, говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
Ставрополье стало пилотной территорией проверок.
«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований. Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей», — приводятся в сообщении слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Он добавил, что дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка.
Информацию передали в Росстандарт, который применит к нарушителям санкции, вплоть до наложения оборотных штрафов.
Как проводилось исследование
Проверки прошли на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края.
Бензин изучили по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке — продавцы 28 АЗС не смогли предъявить паспорт продукта, подтверждающий его качество.
На одной частной АЗС бензин не соответствовал заявленному октановому числу, на пяти нашли превышение концентрации оксигенатов, на трех — кислорода. Превышение допустимого содержания серы нашли на семи АЗС, из которых одна — сетевая, шесть — частных.
По данным Росстандарта, фальсифицированный бензин может попасть на автозаправки с баз нефтепродуктообеспечения.
Всего в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до девяти процентов: среди сетевых АЗС она составила около 3,5%, а среди независимых АЗС — 22%.
Роскачество пообещало провести аналогичные проверки в других регионах.
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