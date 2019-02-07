Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио

При этом над сценой, где выступали члены правительства и общественных организаций, был вывешен плакат с надписью «Верните четыре северных острова».

Организаторы проходящего в Токио в четверг ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий» (так здесь называют южную часть Курил) не стали использовать выражение «незаконная оккупация» по отношению к этим островам. Об этом свидетельствует текст итоговой декларации мероприятия, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«Мы провели сегодня Общенациональный митинг за возвращение четырех северных островов, которые являются нашими исконными территориями», — отмечается в нем. Организаторы митинга выступили в поддержку правительства, которое придерживается курса на подписание мирного договора с РФ после решения территориальной проблемы.

Вместе с тем, несмотря на отказ от использования термина «незаконная оккупация», над сценой, где выступают члены правительства и общественных организаций, как и прежде, был вывешен плакат с надписью «Верните четыре северных острова».

Такие мероприятия ежегодно готовятся канцелярией кабинета, общенациональным объединением губернаторов японских префектур, рядом других организаций. Они проводятся в память о первом российско-японском договоре от 7 февраля 1855 года. Он зафиксировал границу таким образом, что в распоряжении Токио остались острова, на которые он сейчас претендует, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда мелких островков, которую японцы считают за один остров и называют Хабомаи. Этот договор утратил силу еще в XIX веке.

Источник: ТАСС