Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио

Участники «Общенационального митинга за возвращение северных территорий»
При этом над сценой, где выступали члены правительства и общественных организаций, был вывешен плакат с надписью «Верните четыре северных острова».
Организаторы проходящего в Токио в четверг ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий» (так здесь называют южную часть Курил) не стали использовать выражение «незаконная оккупация» по отношению к этим островам. Об этом свидетельствует текст итоговой декларации мероприятия, которая имеется в распоряжении ТАСС.
«Мы провели сегодня Общенациональный митинг за возвращение четырех северных островов, которые являются нашими исконными территориями», — отмечается в нем. Организаторы митинга выступили в поддержку правительства, которое придерживается курса на подписание мирного договора с РФ после решения территориальной проблемы.
Вместе с тем, несмотря на отказ от использования термина «незаконная оккупация», над сценой, где выступают члены правительства и общественных организаций, как и прежде, был вывешен плакат с надписью «Верните четыре северных острова».
Такие мероприятия ежегодно готовятся канцелярией кабинета, общенациональным объединением губернаторов японских префектур, рядом других организаций. Они проводятся в память о первом российско-японском договоре от 7 февраля 1855 года. Он зафиксировал границу таким образом, что в распоряжении Токио остались острова, на которые он сейчас претендует, — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда мелких островков, которую японцы считают за один остров и называют Хабомаи. Этот договор утратил силу еще в XIX веке.
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