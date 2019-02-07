Бензорезом вырезали женщину из-под трамвая в Новосибирске

Трамвай наехал на женщину. ДТП произошло 6 февраля около 21.10 в районе остановки «Университет путей сообщения» в Новосибирске. Спасателям о нем сообщили лишь в 21:28, рассказали в МАСС.

Муниципальная экстренная служба приехала на место аварии через 7 минут после поступления сигнала. Оказалось, что без помощи специальных средств женщину не получится вызволить из ловушки.

Спустя еще несколько минут спасатели бензорезом перепилили часть конструкции вагона и достали пострадавшую из-под трамвая. Женщину положили на носилки и передали врачам. Ее госпитализировали.

Видео vk.com/mass54

