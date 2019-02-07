Бензорезом вырезали женщину из-под трамвая в Новосибирске

Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля
Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио
Губернаторский контроль: Стоматологию в Бердске открыть в первом полугодии!
На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков
Запрет на роды: закрыли роддом из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Бурятии
Пышные женщины заработают деньги на туристах для Уганды
Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать «тяжелым кулаком»