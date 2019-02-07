Губернаторский контроль: Стоматологию в Бердске открыть в первом полугодии!

Решается вопрос о выделении целевых средств на закупку оборудования для стоматологического отделения в новой поликлинике Бердска. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов 7 февраля прибывшему с визитом в Бердск губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. По плану это произойдет в первом полугодии 2019 года. Деньги заложены в бюджет.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что при освобождении старой стоматологии есть желание открыть там спортивный диспансер.

— Я ставлю на контроль, чтобы эти два отделения в первом полугодии заработали, — подчеркнул Андрей Травников.

Хальзов уточнил, что деньги выделены на необходимое оборудование, чтобы заменить на 100% изношенное. Стоматология полностью заработает в первое полугодие, акцентировал министр.

Ремонт здания бывшей химзаводской поликлиники начался в конце 2017 года. Переезд отделений горбольницы был назначен на январь 2018-го. Но ремонт затянулся более чем на год.

Автор видео Галина Панчева



Евгений Шестернин пожаловался губернатору на то, что уровень качества работ подрядчика всегда оставляет желать лучшего.

— Для этого и вы со своим весом и тяжелым кулаком, чтобы подрядчики работали, — отметил Травников.

По словам Травникова, данная проблема известная. Сейчас всем предстоят серьезные объемы работ по ремонту, по строительству в рамках нацпроектов.

— Если не поменять 44-й закон, не сформулировать дополнительные требования по квалификации подрядчика, качеству выполнения работ, будем каждый раз сталкиваться с этими проблемами. Глава государства услышал, в поручениях правительству есть это рассмотреть, — подчеркнул губернатор.