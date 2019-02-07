Как учительницу за фото в купальнике увольняли из школы Барнаула

Барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в социальной сети. Татьяна дала уникальное интервью телеканалу «Катунь 24» и рассказала все подробности произошедшего. Напомним, инцидент произошел с Татьяной Кувшинниковой, преподавателем русского языка и литературы средних классов и членом Федерации зимнего плавания. Фотографию женщина сделала на озере Пионерское во время акции, которую барнаульские моржи федерации «Белые медведи» проводили в поддержку зимней Универсиады. По словам женщины, фото не понравилось кому-то из родителей и те переслали его директору школы. Директор в свою очередь попросил учительницу написать заявление по собственному желанию. В защиту Татьяны Кувшинниковой выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору. Это помогло. Татьяну не уволили. Может ли учитель заниматься моржеванием и не попасть под каток репрессий? Об этом в программе «Интервью дня» расскажет педагог и член Федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи» Татьяна Кувшинникова.



Источник: katun24.ru