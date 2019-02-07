Как учительницу за фото в купальнике увольняли из школы Барнаула

Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля
Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио
Губернаторский контроль: Стоматологию в Бердске открыть в первом полугодии!
На карту грунтовых вод Бердска дает деньги губернатор Травников
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Горючка: дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину крупных игроков
Запрет на роды: закрыли роддом из-за отсутствия акушеров-гинекологов в Бурятии
Пышные женщины заработают деньги на туристах для Уганды
Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать «тяжелым кулаком»
НВР: Это смотря фон какой. Если пляж, то да, а если сауна с малознакомыми мужчинами, то думаю нет.
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Вот это неприличное и бездуховное фото, http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/1/3/6/12645631.jpg Просто отвратительно, нужно было уволить незамедлительно, ужас, кошмар, она травмирует психику детей
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Мерзопакостное время наступило. Любой «упырь» может выложить фото любого невинного человека а так же может смонтировать сюжет и попробуй «отмойся» .
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дурь бы не процветала в головах чиновников, если бы не снятия их с должностей за совершенную ерунду — неосторожное слово, неосторожное действие и т.д. Стараются предвосхитить возможные события и «реагировать» так, чтобы ИХ не коснулись возможные последствия. По русски это называется «Кабы что не вышло»
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Нелепо и страшно. И с каждым годом все хуже.
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