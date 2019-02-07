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Как учительницу за фото в купальнике увольняли из школы Барнаула

Фото в соцсети: Татьяна Кувшинникова дала интервью телеканалу «Катунь 24» и рассказала все подробности произошедшего. (ВИДЕО)

7.02.2019 Фото: стоп-кадр видео 5 коммент.
 
Как учительницу за фото в купальнике увольняли из школы Барнаула

Барнаульская учительница, которую хотели уволить за фото в соцсети, дала эксклюзивное интервью телеканалу «Катунь 24»

Барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за фото в социальной сети. Татьяна дала уникальное интервью телеканалу «Катунь 24» и рассказала все подробности произошедшего. Напомним, инцидент произошел с Татьяной Кувшинниковой, преподавателем русского языка и литературы средних классов и членом Федерации зимнего плавания. Фотографию женщина сделала на озере Пионерское во время акции, которую барнаульские моржи федерации «Белые медведи» проводили в поддержку зимней Универсиады. По словам женщины, фото не понравилось кому-то из родителей и те переслали его директору школы. Директор в свою очередь попросил учительницу написать заявление по собственному желанию. В защиту Татьяны Кувшинниковой выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору. Это помогло. Татьяну не уволили. Может ли учитель заниматься моржеванием и не попасть под каток репрессий? Об этом в программе «Интервью дня» расскажет педагог и член Федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи» Татьяна Кувшинникова.

Источник: katun24.ru


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Это смотря фон какой. Если пляж, то да, а если сауна с малознакомыми мужчинами, то думаю нет.

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  2. Аноним

    Мерзопакостное время наступило. Любой «упырь» может выложить фото любого невинного человека а так же может смонтировать сюжет и попробуй «отмойся» .

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  3. Аноним

    дурь бы не процветала в головах чиновников, если бы не снятия их с должностей за совершенную ерунду — неосторожное слово, неосторожное действие и т.д. Стараются предвосхитить возможные события и «реагировать» так, чтобы ИХ не коснулись возможные последствия. По русски это называется «Кабы что не вышло»

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  4. Аноним

    Нелепо и страшно. И с каждым годом все хуже.

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