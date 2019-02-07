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Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро

Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам.

7.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро
Власти России начали сомневаться в способности нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Отмечается, что российские власти продолжают выражать публичную поддержку Мадуро, однако понимают, что «бедственное положение экономики Венесуэлы» лишает венесуэльского лидера последних сторонников.

Также агентство полагает, что Мадуро вряд ли может рассчитывать и на военный ресурс, поскольку венесуэльская армия не готова применять силу по отношению к участвующим в протестах согражданам.

Авторы также отмечают, что у Москвы нет вариантов с оказанием помощи союзнику: спасти кризисную венесуэльскую экономику уже не получится, а военная помощь невозможна из-за географической удаленности.

Ранее сообщалось,что посол Венесуэлы в России заявил, что США пытаются подбить военных Венесуэлы на предательство.

Источник: gazeta.ru


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(4) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Не будет никакой войны, наш сердечный друг Николай сбежит с мешком золота и чемоданом кокаина в Россию и поселится рядом с другими беглыми замечательными товарищами, Януковичем, Акаевым, Плотницким.

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  2. Аноним

    а вот ни разу не сомневался ) в отличие от соловьевых-киселевых и прочих пропагандистов….
    угробить экономику (точнее, банально ограбить) и рассчитывать на любовь и патриотизм населения, в то время как страшим офицерам выдаешь премию в виде туалетной бумаги? )) если у тебя инфляция перешагнула 3 х миллионный процентный порог — и средний класс практически исчез , а почти треть населения бежала из страны?
    не надо путать оптимизм с дебилизмом )
    кстати, еще в 2010 году предыдущий президент Чавес простодушно признался, что он разу не читал ни Капитал Маркса, ни работы классиков ленинизма , и уж тем более не знает основы экономики вообще ….так что и преемнику Мадуро было не до чтения книг при падающей уже тогда экономике… он обеспечивал свою дочь Марию Габриэле, которая сейчас владеет активами и счетами в США и Андорре на суммы порядка 4 миллиардов долларов.
    Однако это давно уже не новость — еще в 2015 году об этом открыто писала и латиноамериканская, и западная пресса…При этом у Чавеса был не один ребенок, и даже не только официальные. ))

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    • Аноним

      «простодушно признался, что он разу не читал ни Капитал Маркса, ни работы классиков ленинизма»…но вырулил туда же. Так что зря вы изображаете гнев праведный.

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  3. Новый мэр

    Подождите,как засомневались?! А чел *IN LOVE* и Патриот,тут за зря что ли нас оскорбляли,и Мадуро восхваляли. А сейчас оказалось что Мадуро-храмая утка? Вы чё творите? Вы их всех подставили *SORRY*

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