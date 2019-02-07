Bloomberg: Кремль засомневался в Мадуро

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Не будет никакой войны, наш сердечный друг Николай сбежит с мешком золота и чемоданом кокаина в Россию и поселится рядом с другими беглыми замечательными товарищами, Януковичем, Акаевым, Плотницким.
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а вот ни разу не сомневался ) в отличие от соловьевых-киселевых и прочих пропагандистов….
угробить экономику (точнее, банально ограбить) и рассчитывать на любовь и патриотизм населения, в то время как страшим офицерам выдаешь премию в виде туалетной бумаги? )) если у тебя инфляция перешагнула 3 х миллионный процентный порог — и средний класс практически исчез , а почти треть населения бежала из страны?
не надо путать оптимизм с дебилизмом )
кстати, еще в 2010 году предыдущий президент Чавес простодушно признался, что он разу не читал ни Капитал Маркса, ни работы классиков ленинизма , и уж тем более не знает основы экономики вообще ….так что и преемнику Мадуро было не до чтения книг при падающей уже тогда экономике… он обеспечивал свою дочь Марию Габриэле, которая сейчас владеет активами и счетами в США и Андорре на суммы порядка 4 миллиардов долларов.
Однако это давно уже не новость — еще в 2015 году об этом открыто писала и латиноамериканская, и западная пресса…При этом у Чавеса был не один ребенок, и даже не только официальные. ))
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«простодушно признался, что он разу не читал ни Капитал Маркса, ни работы классиков ленинизма»…но вырулил туда же. Так что зря вы изображаете гнев праведный.
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Подождите,как засомневались?! А чел и Патриот,тут за зря что ли нас оскорбляли,и Мадуро восхваляли. А сейчас оказалось что Мадуро-храмая утка? Вы чё творите? Вы их всех подставили
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