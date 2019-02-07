Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать «тяжелым кулаком»

Губернатор Андрей Травников осмотрел отремонтированное здание
С рабочим визитом в Бердске находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников 7 февраля. Один из объектов, который входил в список посещений, бывшая химзаводская поликлиника, в которой два года шел ремонт.
Губернатора на пороге лечебного учреждения встретил главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов. И провел по этажам отремонтированного здания. Только вчера сюда стали приходить первые пациенты.
По словам Юрия Краморова, лечебные корпуса, которые есть в городе, перестали вмещать население и поэтому было решено приблизить медицинскую помощь к населению и обеспечить пациентов комфортом.
— Решили сюда перевести часть участков терапевтических, всю стоматологическую помощь, женскую консультацию — на весь этаж, — пояснил Краморов.
Автор видео Галина Панчева
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женская консультация уже вернулась в родные стены и с 6 февраля начала прием.
Глава региона спросил мэра Бердска Евгения Шестернина о сложностях во время ремонта. Глава города пожаловался на нерасторопного подрядчика. С 2017 года сроки сдачи больницы в эксплуатацию несколько раз переносили.
Андрей Травников наставлял: нужно быть настойчивее, заставлять «всем своим весом и тяжелым кулаком, чтобы подрядчики работали». По его словам проблемы есть везде, а в крупных ремонтах они известные. По мнению главы региона, необходимо менять федеральный закон, чтобы предъявлять подрядчику дополнительные требования по квалификации и качеству работ.
Губернатор заявил, что даст «соответствующие поручения».
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Прям душа радуется. Теперь хоть другие больницы разгрузят!!!
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Замучила показуха .Приехал неожидано как делали в Совдепии и по фактам.Гараж ЦГБ рушится машины обслуги смотреть стыдно.На скорые машины денег нет.Тех обслуживание денег нет.Предлагают водителям самим покупать запчасти.Одна показуха на бумаге.Раскажите до скольки отмывали Администрацию Бердска.Журналисты ,что-то Вы стали плохо работать .Перепичатываете чужую инфу,а наша в тени.Раньше было интереснее.Щаходите в рабочие коллективы показывайте жизнь людей.Или жирок денежный мешает?
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Да, у журналистов обязательно есть денежный жироквы хоть понимаете что пишите ?
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