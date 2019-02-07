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Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать «тяжелым кулаком»

В отремонтированное здание бывшей химзаводской больницы переведут терапевтические участки, стоматологическую клинику и женскую консультацию. Мэр объяснил затянувшиеся сроки ремонта.(ВИДЕО)

7.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 3 коммент.
 
Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать тяжелым кулаком

Губернатор Андрей Травников осмотрел отремонтированное здание

С рабочим визитом в Бердске находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников 7 февраля. Один из объектов, который входил в список посещений, бывшая химзаводская поликлиника, в которой два года шел ремонт.

Губернатора на пороге лечебного учреждения встретил главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов. И провел по этажам отремонтированного здания. Только вчера сюда стали приходить первые пациенты.

По словам Юрия Краморова, лечебные корпуса, которые есть в городе, перестали вмещать население и поэтому было решено приблизить медицинскую помощь к населению и обеспечить пациентов комфортом.

— Решили сюда перевести часть участков терапевтических, всю стоматологическую помощь, женскую консультацию — на весь этаж, — пояснил Краморов.

Автор видео Галина Панчева

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женская консультация уже вернулась в родные стены и с 6 февраля начала прием.

Глава региона спросил мэра Бердска Евгения Шестернина о сложностях во время ремонта. Глава города пожаловался на нерасторопного подрядчика. С 2017 года сроки сдачи больницы в эксплуатацию несколько раз переносили.

Андрей Травников наставлял: нужно быть настойчивее, заставлять «всем своим весом и тяжелым кулаком, чтобы подрядчики работали». По его словам проблемы есть везде, а в крупных ремонтах они известные. По мнению главы региона, необходимо менять федеральный закон, чтобы предъявлять подрядчику дополнительные требования по квалификации и качеству работ.

Губернатор заявил, что даст «соответствующие поручения».

Подробности — в ближайшее время.


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(3) Комментариев

  1. Я

    Прям душа радуется. Теперь хоть другие больницы разгрузят!!! *IN LOVE*

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  2. Александр

    Замучила показуха .Приехал неожидано как делали в Совдепии и по фактам.Гараж ЦГБ рушится машины обслуги смотреть стыдно.На скорые машины денег нет.Тех обслуживание денег нет.Предлагают водителям самим покупать запчасти.Одна показуха на бумаге.Раскажите до скольки отмывали Администрацию Бердска.Журналисты ,что-то Вы стали плохо работать .Перепичатываете чужую инфу,а наша в тени.Раньше было интереснее.Щаходите в рабочие коллективы показывайте жизнь людей.Или жирок денежный мешает?

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