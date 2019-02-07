Губернатор открыл больницу в Бердске: С подрядчиком работать «тяжелым кулаком»

С рабочим визитом в Бердске находится губернатор Новосибирской области Андрей Травников 7 февраля. Один из объектов, который входил в список посещений, бывшая химзаводская поликлиника, в которой два года шел ремонт.

Губернатора на пороге лечебного учреждения встретил главврач бердской ЦГБ Юрий Краморов. И провел по этажам отремонтированного здания. Только вчера сюда стали приходить первые пациенты.

По словам Юрия Краморова, лечебные корпуса, которые есть в городе, перестали вмещать население и поэтому было решено приблизить медицинскую помощь к населению и обеспечить пациентов комфортом.

— Решили сюда перевести часть участков терапевтических, всю стоматологическую помощь, женскую консультацию — на весь этаж, — пояснил Краморов.

Автор видео Галина Панчева



Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», женская консультация уже вернулась в родные стены и с 6 февраля начала прием.

Глава региона спросил мэра Бердска Евгения Шестернина о сложностях во время ремонта. Глава города пожаловался на нерасторопного подрядчика. С 2017 года сроки сдачи больницы в эксплуатацию несколько раз переносили.

Андрей Травников наставлял: нужно быть настойчивее, заставлять «всем своим весом и тяжелым кулаком, чтобы подрядчики работали». По его словам проблемы есть везде, а в крупных ремонтах они известные. По мнению главы региона, необходимо менять федеральный закон, чтобы предъявлять подрядчику дополнительные требования по квалификации и качеству работ.

Губернатор заявил, что даст «соответствующие поручения».

Подробности — в ближайшее время.