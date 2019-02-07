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Исследователи в Европе: К большой войне готовится Россия

Эксперты уверяют, что высокая боеготовность российской армии позволит ее подразделениям перейти от мирного к военному времени и выполнить боевые задачи в кратчайшие сроки.

7.02.2019 Фото: TASS/ZUMA Нет комментариев
 
Исследователи в Европе: К большой войне готовится Россия

Россия проводит военные учения

Россия тренируется в ведении большой войны, регулярные стратегические учения страны становятся всё масштабнее. Об этом говорится в исследовании Шведского института оборонных исследований (FOI).

По мнению аналитиков, примером наращивания Россией подготовки к войне являются учения «Запад — 2017» и «Восток — 2018», так как в первом случае были задействованы 100 тыс. военных, а во втором уже 300 тыс.

«Россия готовится вести региональные и, вероятно, растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО», — заявил один из автором исследования Юхан Нурберг.

Кроме того, эксперты уверяют, что высокая боеготовность российской армии позволит ее подразделениям перейти от мирного к военному времени и выполнить боевые задачи в кратчайшие сроки.

При этом за состоянием армии следит лично верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

В Москве неоднократно отмечали, что боевую мощь Россия наращивает для обеспечения собственной безопасности. А масштабные учения необходимы в условиях усиления НАТО у российских границ.

5 февраля в Финляндии назвали танковую армию РФ «кошмаром НАТО» и выразили уверенность, что в случае начала Третьей мировой войны Москва одержит быструю и сокрушительную победу над альянсом.

Источник: iz.ru


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