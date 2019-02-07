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Вафлями с червями накормили школьников в Ульяновске

Все червивые продукты изъяты. Губернатор инициировал проверку питания в ульяновской гимназии прокуратурой и Роспотребнадзором.(ФОТО)

7.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Вафлями с червями накормили школьников в Ульяновске

Школьный завтрак в бердской школе

Ульяновские власти проводят проверку в гимназии №33 после появления информации о том, что в столовой школьникам раздали вафли с червями, сообщила в среду РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.

Сообщение о том, что в столовой гимназии №33 в Ульяновске дети нашли в вафлях червей, появилось на странице «Ульяновск-новости» в Instagram. Под постом несколько пользователей также написали, что черви были не только в вафлях, но и в компоте, который выдавался детям на обед.

«Вовремя выявлен факт нарушения организации питания в гимназии, вся некачественная продукция изъята. По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова специально созданной межведомственной комиссией начата проверка организации качества питания в гимназии», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время управление образования Ульяновска готовит обращение по данному факту в прокуратуру и Роспотребнадзор. Кроме того, уволена заведующая производством пищеблока столовой.
Вафлями с червями накормили школьников в Ульяновске

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а могли бы и вообще не кормить ..)
    путриотизм — он сейчас такой :
    Депутат Екатеринбургской городской Думы от партии «Единая Россия» Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учеников первого-четвертого классов. По мнению Дерягиной, родители должны платить сами, а субсидии нужно выделять адресно — только нуждающимся.
    https://www.business-gazeta.ru/news/412403

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