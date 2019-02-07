Вафлями с червями накормили школьников в Ульяновске

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а могли бы и вообще не кормить ..)
путриотизм — он сейчас такой :
Депутат Екатеринбургской городской Думы от партии «Единая Россия» Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учеников первого-четвертого классов. По мнению Дерягиной, родители должны платить сами, а субсидии нужно выделять адресно — только нуждающимся.
https://www.business-gazeta.ru/news/412403
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