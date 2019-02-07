Депутат Бердска: Снос частного сектора в центре города — это несбыточная мечта

Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели два обращения, под которыми подписались 24 председателя ТОСов Бердска. В первом письме бердчане попросили депутатов публично рассмотреть вопрос о газификации частного сектора. А во втором — вновь подняли тему сноса частного сектора из-за нового генплана города, предполагающего на месте индивидуальных домов многоэтажную застройку.

Народные избранники засомневались в достоверности подписей и решили пригласить председателей, подписавшихся под документом на следующее заседание комитета.

-Так не бывает, что родилось два письма одновременно. Могу предположить, что росписи, которые стоят в обоих документах — идентичны. Хотел бы напомнить, что ТОСы, которые здесь упомянуты, их трудно ТОСами-то назвать, потому что они в принципе не настоящие. Возможно, они и работают, но знаю одно — они создавались как общественные организации, а не как территориальные общественные самоуправления. Регистрировались они совершенно по-другому, — предположил депутат Владимир Голубев.

Коллеге вторила и депутат Елена Бороздина, акцентировав внимание на том, что в обращении речь идет об улице Горького, а подписавшийся под документом ТОС «Герцена» находится в другой стороне от указанной улицы.

-Какое он имел право и какое отношение к этой улице? Мне кажется, что это больше напоминает театр одного актера. Написаны письма, чтобы СМИ обратили внимание на работу одного депутата. На основе встреч начинается лихорадка, жители начинают звонить и спрашивать: когда нас снесут. Кто такую бредятину сказал? Зачем людей накручивать? И так непростая ситуация в стране. Давайте пожалеем людей. Да, генплан имеет место быть, но реализация его по меньшей мере затруднительна. Все дома находятся в частной собственности, кто их будет сносить? Давайте вспомним переселение из ветхого и аварийного жилья, когда люди из своих халуп выезжали через суд. Администрация выкупала квартиры по хорошей выкупной цене, здесь предполагается то же самое. Сколько сотен таких домов, которые подлежат сносу? Да у нас доходная часть бюджета 500 млн рублей! Ребята, мы о чем говорим? Десятилетий не хватит, чтобы реализовать этот проект. Пусть люди живут спокойно! 90% людей сейчас лихорадит из-за грунтовых вод, не знают, как спасти свое жилье. Пусть люди выдохнут, зачем сталкивать лбами власть и депутатов? В письме написано, что мы лишаем людей права жить, вести подсобное хозяйство. Для чего нужен этот дешевый популизм? Пока не пойму, — была категорична Елена Бороздина

Автор видео Елена Белоусова



Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что расширять дороги нужно. Оставить дорожную сеть в ее историческом виде, как этого просят бердчане в обращении к народным избранникам, он считает невозможным.

-Эти люди не живут в Микрорайоне, не знают, как трудно выезжать утром из города в сторону Новосибирска. По двум дорогам мы ездим, но эти улицы нам нужны и важны. Если мы откажемся от этих дорог, то о развитии города дальше будет трудно говорить, — согласился со спикером Совета депутатов Владимир Голубев.

Все же Елена Бороздина настаивала — реализовать заложенное в генплане будет нереально, так как большинство дорожного участка по улице Первомайской занято частными домами. У бюджета нет денег на расширение улиц, так как собственникам домовладений нужно будет заплатить выкупную цену домов.

-Мы говорим о сносе частного сектора, а это несбыточные мечты. Но мечтать надо, я согласна, — подытожила Елена Викторовна.

Члены депутатских комитетов единогласно сошлись на предложении пригласить на следующее заседание всех 24-х председателей ТОСов, расписавшихся в обращении, чтобы узнать, как они в действительности относятся к сносу частного сектора в центре Бердска. Кроме того, к следующей сессии горсовета секретарь аппарата совета депутатов по указанию народных избранников территориально прорисует все фигурирующие в письме ТОСы, чтобы понять, какое отношение они имеют к сносу частного сектора в рамках разрабатываемого генплана, а также расширению дорог на улицах Горького и Первомайской.