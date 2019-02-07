Депутат Бердска: Снос частного сектора в центре города — это несбыточная мечта
Елена Бороздина уверена, что воплотить в реальность задумки генплана нереально. У бюджета города нет денег на выплаты жителям частного сектора, которые потенциально попадают под снос из-за расширения дорог. (ВИДЕО)
Депутат Владимир Голубев признал, что городские дороги нужно расширять
Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели два обращения, под которыми подписались 24 председателя ТОСов Бердска. В первом письме бердчане попросили депутатов публично рассмотреть вопрос о газификации частного сектора. А во втором — вновь подняли тему сноса частного сектора из-за нового генплана города, предполагающего на месте индивидуальных домов многоэтажную застройку.
Народные избранники засомневались в достоверности подписей и решили пригласить председателей, подписавшихся под документом на следующее заседание комитета.
-Так не бывает, что родилось два письма одновременно. Могу предположить, что росписи, которые стоят в обоих документах — идентичны. Хотел бы напомнить, что ТОСы, которые здесь упомянуты, их трудно ТОСами-то назвать, потому что они в принципе не настоящие. Возможно, они и работают, но знаю одно — они создавались как общественные организации, а не как территориальные общественные самоуправления. Регистрировались они совершенно по-другому, — предположил депутат Владимир Голубев.
Коллеге вторила и депутат Елена Бороздина, акцентировав внимание на том, что в обращении речь идет об улице Горького, а подписавшийся под документом ТОС «Герцена» находится в другой стороне от указанной улицы.
-Какое он имел право и какое отношение к этой улице? Мне кажется, что это больше напоминает театр одного актера. Написаны письма, чтобы СМИ обратили внимание на работу одного депутата. На основе встреч начинается лихорадка, жители начинают звонить и спрашивать: когда нас снесут. Кто такую бредятину сказал? Зачем людей накручивать? И так непростая ситуация в стране. Давайте пожалеем людей. Да, генплан имеет место быть, но реализация его по меньшей мере затруднительна. Все дома находятся в частной собственности, кто их будет сносить? Давайте вспомним переселение из ветхого и аварийного жилья, когда люди из своих халуп выезжали через суд. Администрация выкупала квартиры по хорошей выкупной цене, здесь предполагается то же самое. Сколько сотен таких домов, которые подлежат сносу? Да у нас доходная часть бюджета 500 млн рублей! Ребята, мы о чем говорим? Десятилетий не хватит, чтобы реализовать этот проект. Пусть люди живут спокойно! 90% людей сейчас лихорадит из-за грунтовых вод, не знают, как спасти свое жилье. Пусть люди выдохнут, зачем сталкивать лбами власть и депутатов? В письме написано, что мы лишаем людей права жить, вести подсобное хозяйство. Для чего нужен этот дешевый популизм? Пока не пойму, — была категорична Елена Бороздина
Автор видео Елена Белоусова
Спикер горсовета Валерий Бадьин отметил, что расширять дороги нужно. Оставить дорожную сеть в ее историческом виде, как этого просят бердчане в обращении к народным избранникам, он считает невозможным.
-Эти люди не живут в Микрорайоне, не знают, как трудно выезжать утром из города в сторону Новосибирска. По двум дорогам мы ездим, но эти улицы нам нужны и важны. Если мы откажемся от этих дорог, то о развитии города дальше будет трудно говорить, — согласился со спикером Совета депутатов Владимир Голубев.
Все же Елена Бороздина настаивала — реализовать заложенное в генплане будет нереально, так как большинство дорожного участка по улице Первомайской занято частными домами. У бюджета нет денег на расширение улиц, так как собственникам домовладений нужно будет заплатить выкупную цену домов.
-Мы говорим о сносе частного сектора, а это несбыточные мечты. Но мечтать надо, я согласна, — подытожила Елена Викторовна.
Члены депутатских комитетов единогласно сошлись на предложении пригласить на следующее заседание всех 24-х председателей ТОСов, расписавшихся в обращении, чтобы узнать, как они в действительности относятся к сносу частного сектора в центре Бердска. Кроме того, к следующей сессии горсовета секретарь аппарата совета депутатов по указанию народных избранников территориально прорисует все фигурирующие в письме ТОСы, чтобы понять, какое отношение они имеют к сносу частного сектора в рамках разрабатываемого генплана, а также расширению дорог на улицах Горького и Первомайской.
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Хорошо говорить что сноса не будет, но при этом мы ген.план утвердим и газ вам не проведут, потому что по ген.плану многоэтажки, смешно читать, это реально издевательство
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Ну жили вы 50 лет без газа и дальше живите.
Никто вас сносить и выгонять не будет.
Проблема то в чем?
Да, возможно через 50 лет начнут строить многоэтажки, так к тому времени уже ничего от 99% домов не останется — рухлядь сплошная!
А тем хозяевам, которые хотят влуплять по 10 миллионов в перестройку своих домов надо просто подумать и сделать это в другом более подходящем месте.
Ей богу, развели на пустом месте проблему и сами же в ней барахтаются…
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Да Вы хотя бы на машине(медленно) про катитесь по этой улице и посмотрите, сколько там осталось «развалюх». Люди уже давно построили новые дома или реконструировали старые. А Вы все «развалюхи, развалюхи.» (или кто-то вас очень убедительно просит черное называть белым)
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Уникальный момент: согласен с Бороздиной в части слов:
» Написаны письма, чтобы СМИ обратили внимание на работу одного депутата. На основе встреч начинается лихорадка, жители начинают звонить и спрашивать: когда нас снесут. Кто такую бредятину сказал? Зачем людей накручивать?»
Вся эта истерия от Сычева уже весьма достала всех!
Совет депутатов имеет право провести расследование на тему этичности поведения этого гражданина?
удалено
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«У нас складывается мнение, что все наши обращения в органы власти и данные наказы депутатам Совета депутатов города Бердска не являются основой взаимодействия власти и народа.»
«Так, на наш взгляд, можно оценить значимость и профессионализм муниципальных властей города Бердска, которым мы, в соответствии Конституции Российской Федерации, делегировали свои права.»
«Ряд обращений инициативной группы жителей частного сектора в Правительство Новосибирской области и в администрацию г.Бердска не принесли каких-то правок Проекта Генерального плана, учитывающих пожелания жителей частного сектора.»
«Вместе с тем действия муниципальной власти г.Бердска противоположны политике нашего президента и это нас беспокоит.»
«Более того, разрушается сложившийся годами многоукладный образ жизни и традиции жителей, сформировавшийся за многие годы на улицах частного сектора города Бердска.»
«Своими действиями муниципальная власть г.Бердска снижаете уровень доверия к реализации майского (2018г.) Указа Президента России В.В.Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере создания благоприятных условий для качественного проживания граждан в Российской Федерации. »
И вот эти изречения председателей ТОСов частного сектора возмутили депутатов.
Господи! Кому мы доверили управлять городом!
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Бороздина немного путает «Модный приговор» с Генеральным планом города Бердска. Если в первом случае платье меняешь чтобы выглядеть по сезону, к месту встречи и хоть каждый час, то Генеральный план это уже постоянно и на 20 лет. В любой цвет, хоть через день или каждый день, Елена Викторовна, перекрашивай свои волосы, это Ваше право, но не смейте перекрашивать без моего согласия мой земельный участок из зоны малоэтажки в цвет зоны многоэтажки. Нам понятна суета депутата Голубева. Он бьется за будущий объем работы для братишки и его внуков.
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«но не смейте перекрашивать без моего согласия»
Демократия — это власть большинства, а не каждого.
Так что высказаться право имеете,
а вот настаивать только на своей точки зрения и не двигаться с нее — глупо.
Договариваться — это идти на уступки двигаясь в одной цели.
Если одна сторона упирается как удалено, то есть немало законов, позволяющих забить на эту сторону
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Один мой бывший начальник утверждал, что «если план выполняется на 15% — это хороший план. Вчера ожидал жену в машине у магазина на ул. Горького и смотрел на эти трущобы (постройки на каждом метре как в сказке » Три поросёнка», старые ветхие дома в основном — это все представляет пожарную опасность). Этой улице, конечно, нужна реконструкция, в том числе стратегическом плане соединяет две трассы!
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какие «трассы» соединяет Горького?
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