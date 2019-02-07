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Чудо в туалете: Взрыв шоколадного освежителя вынес входную дверь в квартиру, оставив на месте туалетную в Бердске

В момент «хлопка» газы вышли в сторону двери в туалете, которая не была закрыта на замок. Ударная волна пришлась на входную дверь китайского производства. Случай эксперты называют «достаточно удивительным».

7.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ТВК ТВ 12 коммент.
 
Чудо в туалете: Взрыв шоколадного освежителя вынес входную дверь в квартиру, оставив на месте туалетную в Бердске

Входная дверь в квартиру вылетела в подъезд от взрыва баллончика с освежителем воздуха

Специалисты МЧС называют случай со взрывом баллончика с освежителем воздуха в одной из квартир многоэтажки Бердска удивительным. Точнее уникальным оказался эффект от взрыва — дверь в ванную, где «хлопнул» баллончик с аэрозолем, осталась на месте, а входную дверь в квартиру вынесло ударной волной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» взрыв газа произошел в среду, 6 февраля, около 10.00 в квартире 9-этажного дома №107 на ул. Красная Сибирь.

Бабушка, живущая в квартире, сходила в туалет, распылила освежитель воздуха. Но этого ей показалось мало. Чтобы убрать неприятный запах, она зажгла в туалете ароматическую свечку. А сама ушла на кухню.

Баллончик, стоявший рядом с горящей свечой «хлопнул». Да так, что взрывной волной выбило входную дверь в квартире. По некоторым данным дверь китайского производства держалась только на пене, без анкеров. При этом дверь в ванную осталась на месте — держалась крепко. Она не была закрыта на замок, поэтому только открылась.

Начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков считает этот факт удивительным.

-В момент «хлопка» газы вышли в сторону двери в туалет, которая не была закрыта на замок. Случай на самом деле достаточно удивительный, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков.

Сам баллончик с запахом горячего шоколада вскрылся, но остался целым. С него лишь сорвало верхнюю часть с дозатором. Повреждена верхныы панель стиральной машинки, на которой стоял освежитель воздуха.

ЧП произошло из-за несоблюдения инструкции пользования аэрозолем, уверен начальник бердского ОНД. На баллончике написано: не держать и не распылять вблизи открытого огня.

-Обязательно нужно соблюдать инструкцию завода-изготовителя, чтобы не произошло беды, — предостерегает Николай Анатольевич.

Напомним, что бабушка, находившаяся в квартире одна и устроившая взрыв, не пострадала. Очевидцы рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что медицинская помощь ей не понадобилась, даже давление не подскочило. От вызова «скорой» она отказалась.

ЧП произошло в многоэтажке на ул. Красная Сибирь, которая не газифицирована.

На место происшествия выезжали полицейские, пожарные, спасатели начальник управления гражданской защиты мэрии Бердска Василий Пономарев.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», после разбирательств выбитую входную дверь в квартиру поставили на место, укрепив ее в проеме более основательно.

Чудо в туалете: Взрыв шоколадного освежителя вынес входную дверь в квартиру, оставив на месте туалетную в Бердске

Баллончик с аэрозолем разорвало пополам

 


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Надо сюжет на Рен ТВ отправить, там поинтереснее версии будут. *CRAZY*

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  2. Аноним

    Классический объёмный взрыв! Мгновенное распыление взрывчатого вещества, смешивание его с кислородом, поджиг свечкой, взрыв! И всё это за доли секунды! Хорошо ещё что бабуся ушла… 8)

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  3. Да уж..

    Чудо не в туалете. Чудо — каким образом так долго держалась металлическая дверь на пене.. %)

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    • Аноним

      Так сейчас, так 90% дверей и окон на пене держаться, что в этом удивительного? Их теперь вскрывать не надо, достаточно сильно долбануть и дверь или окно вместе с косяком сама откроется.

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  4. 777

    Зато запах исчез

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  5. Аноним

    Огласите весь состав баллончика -ароматизатора. Никогда б не подумал ,что может рвануть! Считал на водной основе бодяга

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  6. Аноним

    Не понятно, дверь в туалет была открыта?
    А как же запахи :-D

    Судя по остаткам баллона он лопнул.
    А значит объёмного взрыва не было.

    В общем непонятно.

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  7. Никола

    Если уйти от шуток, то интересно, как располагался баллон аэрозоля относительно пламени свечи. Если это не непосредственная близость, то тогда есть много вопросов к производителю аэрозоля.

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  8. Аноним

    Ух бабулька затейница, ароматическая свечка, аэрозоль с запахом горячего шоколада. При энтом даже давление не подскочило, нужно поковыряться еще в прошлом бабульки, там точняк подпольные курсы подрывников — партизанов. Даешь все подробности в студию
    Редакция прекращайте ентот поток бреда, второй день работать не могу, переживаю, отслеживаю все события.

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