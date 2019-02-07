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Похоронами за счет больниц привлекают молодых врачей на Кузбассе

Молодым специалистам обещают такую меру соцподдержки, как «пособие по смерти вашей или вашего родственника».

7.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Похоронами за счет больниц привлекают молодых врачей на Кузбассе

Больницы испытывают дефицит кадров

Замгубернатора Кемеровской области по вопросам соцразвития Елена Малышева на пресс-конференции озвучила уникальное предложение для молодых специалистов от главврачей кузбасских больниц – финансовую помощь на их собственные похороны. Речь шла о новых способах восполнения нехватки кадров, в которой, по мнению замгубернатора, не все главы медучреждений заинтересованы, передает city-n.ru.

«У меня складывается впечатление, что не все главные врачи готовы к тому, чтобы у них пополнялись кадры молодыми специалистами. Мне кажется, они боятся конкуренции. К примеру, когда мы собирали от всех медучреждений предложения по мерам социальной поддержки, которые мы можем озвучить молодым специалистам, то получили от одного учреждения необычную меру соцподдержки. Это «пособие по смерти вашей или вашего родственника». Вот как такими предложениями привлечь молодые кадры?», — пожаловалась Елена Малышева.

Напомним, для решения кадрового вопроса в Кузбассе областные власти собираются ежегодно выделять по 20 миллионов для врачей редких специальностей, которые будут работать в регионе три года по контракту, а также для фельдшеров и медсестёр.

Причём ищут специалистов не только в Кузбассе – представители облздрава подали заявки на ярмарку вакансий медработников в центральной части России. По мнению Малышевой, в центральной части России, где зарплата у врачей ниже, конкуренция выше, а перспектив практически нет, люди будут охотнее откликаться на предложения о работе, в том числе и с переездом.

Кроме того, в Кузбассе увеличат контрольные цифры приёма специалистов и абитуриентов на 2019 год. Например, на специалитет в 2018 году был заявлено 150 человек, а в этом году – 180, ординаторов в 2018 году было заявлено 100 в 2019 году – 279. Подтверждающие цифры приёма придут в регион из Минздрава в апреле.

 



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(1) Комментарий

  1. Никола

    «Молодым специалистам обещают такую меру соцподдержки, как «пособие по смерти вашей или вашего родственника»»
    Еще бы добавили пункт «пособие по смерти пациента по вашей вине» — тогда бы народ повалил.

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