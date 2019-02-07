Участковые полиции зовут на встречу жителей центра Бердска, 21-го квартала и дач

8 февраля в 18.00 в лицее №7 Бердска по адресу: ул. Ленина, 104 в актовом зале на 4 этаже (вход со стороны ул. Герцена) состоится отчет перед населением участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Бердску участкового пункта полиции №3 (21 квартал), административные участки:

№9 (Аэродромная, Бородина, Гастелло 1-34, Герцена 8-121, пер. Герцена, Горького 1/1,3/1,5/1,6/1,7,7/1,8,9,9а, 9/1,10-66, пер. Горького, Глинки, Гоголя 89-112, Деньгина, Ермака, Кирова 12-27, Космодемьянской, Котовского 4,6,8,10,12,14,16,18, Красина, Ленина 90,92,94,94/1,96, Лермонтова 16-97, Луговская 110,110а,112-129, пер. Макаренко, Маяковского 105-184, Маркса 44, 45, 46, 47, 48, 50, Мусоргского 1-38, Нахимова 2-58, Некрасова 99,100,101,102,103,104, Озерная 1 — 35, Островского 69а,90-166,

Орджоникидзе, Пугачева, Пушкина 89-175, Радищева 1-76, Разина, Р.-Корсакова, Свердлова 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53, Светлая, Терешковой, пер. Терешковой, Хмельницкого, Целинная, Чайковского 1-63, Чехова, Школьная, Щетинкина);

№10 (Герцена 3,11,13,15а,17,17а, Лермонтова 15,17, Кирова 1,3,5,7,9,11,13а, Ленина100-136, Маркса 49-73, Островского 73-174, Спортивная 1,5,7,9,11,13, Пушкина 175, 177, пер. Фабричный, пер. Банковский, Панфилова, Чайкиной);

№11 (Барнаульская 11/1-82, Геодезическая, Жуковского, Кирова 4,6,30,29,29/1,31,33, Котовского 20-59, Ленина136/1,138/1,138/2,138/3,138/5, Маяковского 186-237, Морозова, Мусоргского 37-70, Нахимова 1,13,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,35,37,39,41,43,45, Обская, Озерная 30,32,32а,32/1,34,36,37,38, 38а,39.40,41,42,43,45,47,49,51, Отрадная, пер. Маяковского, Полевая, Пушкина 166,172,174,176, Промышленная 1,1/1,1/2,1/3,1 кор.1, 1 кор.2, 1 кор.3, 1 кор.4,1кор.5,1а/1,1а/2,1а/3,1а/4,1а/5,1а/6,1г,1д,2,2а,2б,2б/1,3,4,4а,4/1,5,5а,6,7/1,7/1кор.1,8,8/1,8а,8/12,9,11,14,16,18,18/1,18/2,18/3,20,20/1,22,26,26/1,31,32,33,38, Радищева 75-117, Родниковая, Смирнова, Спортивная 4, Станиславского, Химзаводская, Чайковского 54-109, Черняховского, Энтузиастов, спк «Восток-1», спк «Восток-2», днп «Запрудный», снт «Швейник», снт «Бытовик»).

Отчет будут проводить старший УУП майор полиции Уваров Игорь Алексеевич и УУП лейтенант полиции Евтушенко Станислав Юрьевич, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в горотделе МВД.