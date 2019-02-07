Увеличатся налоговые отчисления за счет роста зарплат на 7% в Новосибирской области

Налоговые органы Новосибирской области планируют активизировать участие в бюджетном процессе муниципальных образований области. Руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев представил доклад о перспективах взаимодействия налоговых органов области с финансовыми органами региона на расширенном совещании коллегии финансовых органов Новосибирской области с участием губернатора Андрея Травникова.

Алексей Легостаев сделал акцент на взаимодействии с местными органами власти, отметив: один из положительных итогов 2018 года – исполнение бюджетов муниципальных образований в целом на территории области по доходам, администрируемым ФНС, на 101,5%. На 2019 год запланирован темп роста 10,6%. Объективные предпосылки для исполнения установленных параметров существуют: темп роста заработной платы в размере 107%, соответственно рост НДФЛ, а также дополнительно установленный норматив отчислений в местные бюджеты от упрощенной системы налогообложения.

Руководитель УФНС обратил внимание участников совещания и на дополнительные источники, за счет которых можно увеличить доходную часть муниципальных образований. Один из них – мероприятия по легализации «теневой» заработной платы. К примеру, в 2018 году по итогам работы межведомственных комиссий по легализации «теневой» заработной платы, существующих при районных администрациях, 5511 работодатель увеличил заработную плату сотрудников до уровня федерального МРОТ и выше, было заключено более 5700 трудовых договоров.В бюджет Новосибирской области дополнительно поступило 669 млн рублей НДФЛ и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Дополнительным источником доходов муниципалитетов является также легализация доходов от сдачи физическими лицами имущества в аренду: около 10 тыс. физических лиц в регионе имеют в собственности 3 и более квартиры.

Кроме того, еще один значительный резерв для пополнения местных бюджетов – работа с задолженностью физлиц по имущественным налогам, которая составляет 2 млрд руб, несмотря на то, что в течение года налоговым органам удалось сократить этот долг на 600 млн руб.

К перспективным направлениям во взаимодействии налоговых органов и муниципалитетов была Алексей Легостаев отнес также работу с налоговой задолженностью подведомственных бюджетных учреждений, организаций, учредителями которых являются местные органы власти. Несвоевременные и неэффективные управленческие решения по урегулированию задолженности этих предприятий приводят к более тяжелым последствиям, в том числе к их банкротству.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил особое внимание присутствующих на данную ситуацию, призвал глав муниципалитетов выявлять такие ситуации и контролировать их урегулирование, сообщили в управлении ФНС по Новосибирской области.