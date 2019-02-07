Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Подарил годовые абонементы участникам локальных войн в «тренажерку» бизнесмен Виктор Голубев из Бердска
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Цена на дизельное топливо упала в Новосибирской области
Обвиняемого в покушении на Чубайса полковника Квачкова освободили из колонии
Аномальный холод ниже минус 45 градусов сковал Бердск до 9 февраля
Отказались от термина «незаконная оккупация» по Курилам митингующие в Токио
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