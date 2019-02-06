В мае я стану гражданином России — где мне найти информацию о работе для 14-летних?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЗдравствуйте. В мае мне исполняется 14 лет, я становлюсь гражданином России, получаю паспорт и разрешение на минимальный труд (официальную работу по трудовой книжке). Впоследствии изучения интернета я не нашел ни одного сайта, где можно было бы рассмотреть вакансии на мой возраст. Подскажите, пожалуйста, данные сайты или скажите, есть ли они вообще. Заранее благодарен.

От редакции: Кто знает такие сайт — просим ссылки! Нужно помочь Георгию!