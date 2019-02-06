Пущу вас на колбасу: грозит завуч старшеклассникам школы Казани

Скандальная аудиозапись с очередной «орущей учительницей», сделанная на этот раз в 143-й казанской школе, облетела соцсети. Судя по аудио, математичка благим матом кричит на детей, плохо написавших пробный ЕГЭ. Как выяснила «Вечерняя Казань», родители учеников жалуются на вспыльчивого педагога не первый год, а сейчас всерьез решили добиться ее увольнения.

— Твою мать! Вы ж все с репетиторами сидите! Три балла, ты чем, блин, думала?! — надрывает глотку педагог на записи, обращаясь к одной из учениц.

— Я базу сдаю, — отвечает ей та (выпускники вольны выбирать, сдавать на ЕГЭ математику базового или профильного, гораздо более сложного уровня. — «ВК»).

— Да мне пофиг сейчас, что ты мне скажешь! Ты дура, что ли?!

— С чего это я дура? Вы мне сказали писать профиль на пробнике, я попросила писать базу, я базу целиком решаю.

— А что ж ты получила три балла?

— Это профиль, не база.



Пообщавшись с родителями учеников 143-й школы, корреспондент «ВК» выяснила, что детей на записи отчитывает учитель математики и завуч Татьяна Ивановна.

В подтверждение, что учительница часто дает волю своим эмоциям, родители выложили видео, где она же выгоняет ученика из класса:

— Хватит стучать! Пошел вон отсюда, пошел вон! Если я сейчас встану, ты ляжешь у меня здесь! Собирай шмотки и пошел вон отсюда!

— Все, все, я пошел.

— Еще с дебилами я не работала!

По словам родителей, обе записи сделаны довольно давно. Аудио про «профиль, базу и дуру» записала год назад выпускница 11-го класса и выложила на свою страницу в «Инстаграме». Однако, по словам родителей, учительница после этого не устыдилась и не угомонилась, а приняла меры, чтобы подобных записей больше не появлялось: сейчас на уроках Татьяны Ивановны детей заставляют сдавать телефоны.

— У меня в этой школе учится сын в 7-м классе и дочь в 9-м. У дочери математику ведет молодой неопытный учитель, который не может нормально объяснить предмет, поэтому дети учатся плохо. А Татьяна Ивановна из-за их плохой успеваемости к ним чуть ли не каждый день на уроки приходит и орет, обзывает дебилами, говорит, «я вас на колбасу пущу». Вся школа боится ее! — рассказал «Вечерней Казани» Алмаз Галеев. — Дочь после таких уроков домой приходит и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орет. Уже страшно детей в школу отправлять! У сына математику ведет она сама. Один раз он простоял весь урок из-за того, что немного опоздал — застрял в лифте. Он ей это объяснил, причина же уважительная, а ей все равно. Я сыну говорю, запиши на телефон ее беспредел, а он не может! Она теперь заставляет всех перед уроком телефоны на заднюю парту складывать.

Алмаз Галеев с женой сначала написали жалобу на завуча директору школы, та объявила Татьяне Ивановне выговор. Но родителей это не устроило, и они пожаловались на завуча в городское управление образования с требованием ее уволить. В заявлении привели и цитату завуча «Пущу вас всех на колбасу!». Чиновники гуо пообещали разобраться в ситуации до 18 февраля.

«Вечерней Казани» пресс-служба исполкома сообщила, что сейчас по жалобе проводится служебное расследовние, а в школе должно состояться заседание конфликтной комиссии.

— Я в любом случае не отступлю, пока ее не уволят! – решительно настроен отец двоих школьников. — Директор рассказывала, что к ней постоянно родители ходят, жалуются на эту учительницу, но заявления писать отказываются — боятся, что она их детей будет гнобить. Она даже когда с родителями на собрании разговаривает, еле сдерживается, чтобы не наорать, до ужаса агрессивная женщина!

Директор школы №143 Светлана Евдокимова, услышав вопрос корреспондента «ВК» о конфликтах завуча с учениками и их родителями, сначала взяла паузу, чтобы посмотреть выложенные записи. Но потом отказалась комментировать ситуацию «без разрешения учредителя».

Тем временем мнения казанцев по поводу записей из 143-й школы разделились. Среди множества осуждающих комментариев в адрес учительницы типа «Вот вам отличный пример школьной социализации. Мат с математикой. Потом удивляются, что число «семейников» растет» раздаются и голоса в защиту завуча: «Провокация в чистом виде… Как мне жаль учителей. Столько терпят»; «Вы заметили, как спокойна эта девушка? Она же знает, что идет запись, поэтому и хочет показать себя белой и пушистой. Преподавателя, конечно, это не оправдывает, но, посмотрев на старшеклассников… иногда думаю — ремня им не хватает!» Из конструктива: «Нужно во всех классах поставить хоть по одной камере видеонаблюдения, тогда ни у учеников, ни у педагогов не возникнет желания провоцировать скандалы и вести себя по-свински».

Напомним, что подобные видео- и аудиозаписи из школьной жизни появляются в Татарстане регулярно. Недавно родительское сообщество обсуждало скандал в школе Набережных Челнов, где завучи не пустили ребенка в столовую. В свою очередь учителя не раз жаловались на провокации со стороны учеников.

