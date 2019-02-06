Отменили из-за морозов «Лыжню России» в Бердске

Центральный старт «Лыжни России» переносится на 17 февраля, сообщили в среду в отделе физкультуры и спорта Бердска.

-Уважаемые спортсмены, любители физкультуры и здорового образа жизни! В связи с погодными условиями старт «Лыжни России-2019», который должен был состояться 9 февраля в Новосибирске на лыжной базе Академгородка, переносится на 17 февраля. На эту же дату перенесен старт «Лыжни России-2019» в Бердске. Места проведения и время стартов остались неизменными, — уточнили в ОФКиС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», массовая гонка должна была пройти на бердской лыжной базе «Метелица» 9 февраля. В этот день синоптики обещают температуру минус 20-22 градуса.

Кроме того, бердчан-лыжников ждали на базе им. Алика Тульского, где намечен региональный старт всероссийской лыжни и где планируется участие губернатора Новосибирской области. От станции Сеятель жителей Бердска предполагается подвозить автобусами к стартовой поляне.

17 февраля 2019 года в Новосибирске будет дан старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Это традиционные масштабные соревнования, которые ежегодно проходят во всех городах нашей страны и собирают больше миллиона спортсменов и любителей лыжного спорта. В этом году в «Лыжне России» примут участие: Губернатор Новосибирской области Травников А.А., Министр спорта Российской Федерации Колобков П.А., президент Олимпийского комитета России Поздняков С.А., а также победители и призеры Олимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону.

Церемония открытия мероприятия состоится в 11.40 по адресу: г. Новосибирск, микрорайон Верхняя зона Академгородка, лыжная база им. Алика Тульского, ул. Ионосферная, 3. В 12.00 будет дан общий старт!

Участников «Лыжни России-2019» ожидает большая культурная программа, горячий чай и пункты торговли! Приходите всей семьей и примите участие в этом масштабном мероприятии!

Приём медицинских справок для участия и выдача номеров будут осуществляться 7–8 февраля с 12.00 до 20.00 в магазинах «Спортмастер» по адресам:

1 г. Бердск, ТЦ «Астор», ул. Ленина, д. 6/12.

2 г. Новосибирск, ТЦ «Эдем», ул. Кутателадзе, д. 4/43.

3 г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 17/14.

4 г. Новосибирск, ТЦ «Мега», ул. Ватутина, д. 1075.

5 г. Новосибирск, ст. метро Гагаринская, Красный проспект, 96

9 февраля – с 9.00 до 11.00 на месте проведения соревнований.

Кроме того, будет организован проезд к месту проведения соревнований:

электропоездами:

— № 6614 «Черепаново» – «Сеятель», отправление со станции «Черепаново» в 7.39, со станции «Искитим» 8.49, со станции «Бердск» 9.15, прибытие на станцию «Сеятель» в 9.31;

— № 6611 «Новосибирск-Главный – Черепаново», отправление со станции «Новосибирск-Главный» в 9.58, прибытие на станцию «Сеятель» в 10.42.

Со станции «Сеятель» до места проведения «Лыжни России-2019» участников будут доставлять автобусы (ориентир – афиша «Лыжня России – 2019»).

После лыжных забегов автобусы доставят участников спортивного мероприятия до станции «Сеятель». Отправление с лыжной базы – в 15.00.

В обратном направлении доехать можно будет на электропоездах:

— № 6619 «Сеятель» – «Черепаново», отправление со станции «Сеятель» в 15.43, прибытие на станцию «Бердск» в 15.59, на станцию «Искитим» в 16.24, на станцию «Черепаново» в 17.35.

— № 6612 «Черепаново – Новосибирск-Главный», отправление со станции «Сеятель» в 15.48, прибытие на станцию «Новосибирск-Главный» в 16.33.

Проезд на электропоездах участникам «Лыжни России» – бесплатный (необходимо иметь нагрудный номер).

Кроме Новосибирска соревнования пройдут в р.п. Сузун, г. Татарске, р.п. Чистоозерном, г. Куйбышеве, р.п. Маслянино, г. Карасук, с. Довольном, с. Венгерово, р.п. Чанах (всего 9 районных центров).

«Лыжня России» – самое масштабное по числу участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. В 2018 году в Новосибирской области на старт вышли около 15 тысяч человек. Центральный старт был дан в Тульской области, там на лыжи одновременно встали около 7 тысяч любителей зимнего спорта. Всего в прошлом году по всей России участие в гонке приняли более 1,5 млн человек. «Заявку на участие» можно скачать в прикреплённом файле. Он-лайн регистрация на сайте: http://lr2019.ru/.