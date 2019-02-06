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Продам 2-ю квартиру Кр.Сибирь 103. т.к 89139221307
Продам 2-ю квартиру Кр.Сибирь 103. т.к 89139221307
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Купить авто у официального дилера «КИА» в Москве

В автосалоне ГК «Автомир» вы найдете множество актуальных моделей этого бренда, а также сможете заказать индивидуальную комплектацию на понравившееся авто.

6.02.2019 Фото: sto-info.ru Нет комментариев
 
Купить авто у официального дилера «КИА» в Москве
Чтобы посмотреть каталог автомобилей, нужно перейти на страничку сайта дилера.
Оцените автомобиль
Осуществив знакомство с этой маркой, вы обязательно проникнетесь духом путешествий, легких прогулок за город и прочими удобствами с автомобилями «КИА». Максимальное сочетание комфорта, технологичности и доступной стоимости. В каталоге предоставлены изображения с подробным описанием характеристик каждой из моделей. Если вас заинтересует какая-либо машина, закажите пробную поездку и оценить преимущества модельного ряда. Кроме того, официальный представитель автомобильного бренда предоставляет увеличенную гарантию с выбором – 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
Но если вы желаете приобрести автомобиль сразу, то забронируйте его, связавшись с сотрудником фирмы. После этого в любое удобное для вас время сможете приехать и выкупить понравившееся авто.

Официальный дилер

Почему стоит выбрать официального представителя:

  • Широкая линейка моделей, чтобы вы смогли выбрать именно ваш автомобиль. Дополнительные услуги по комплектации авто – добавьте то, что понадобится вам.
  • Продажа по стоимости, указанной производителем. На момент скидок и различных акций есть возможность приобрести некоторые модели по еще более низкой цене, а также какую-либо услугу совершенно бесплатно.
  • Комплексное обслуживание автомобиля. Предоставление полного пакета услуг – автомобиль в кредит или рассрочку, оформите удобную для вас страховку. При необходимости, сотрудники помогут снять или, наоборот, поставить на учет автомобиль.
  • Гарантийный сервис и ремонт. Сервис предоставляет услуги ремонта авто во время и после окончания гарантийного срока. Автосервис дилера полностью соответствует рекомендациям производителя, а работают в нем профессионалы, любящие свое дело.

Связаться с менеджерами можно удобным для вас способом – по телефону, заказав обратный звонок или написав на электронную почту.


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