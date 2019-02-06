АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019 № 348

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана

города Бердска Новосибирской области

В целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 198 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Бердске», руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана города Бердска Новосибирской области.

2. Провести публичные слушания 11.03.2019 в 16 часов 00 минут в конференц-зале администрации города Бердска по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 9.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) В.Н. Захарова.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Генерального плана города Бердска Новосибирской области управлению градостроительства администрации города Бердска организовать мероприятия, регламентированные статьями 5.1, 28, Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Жителям города Бердска направить свои предложения и замечания по проекту Генерального плана города Бердска Новосибирской области в комиссию по подготовке проекта Генерального плана города Бердска, по адресу: Новосибирская обл., город Бердск, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, адрес электронной почты: grad.berdsk@gmail.com.

6. Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации города Бердска по адресу: Новосибирская обл., город Бердск, ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон: 2-00-79, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Генерального плана города Бердска с 06.02.2019 по 07.03.2019 включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курьер.Среда.Бердск» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска www.berdsk.nso.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) В.Н. Захарова.

Глава города Бердска Е.А. Шестернин

Публикация согласно муниципального контракта МК № 98/2(ЭА)/18 от 24.12.2018г.