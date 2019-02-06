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«Лукавством» назвал подключение жилых домов к газу за 160 тыс. рублей депутат Бердска

Народный избранник считает, что средняя цена за подвод газа в два раза дешевле. Деньги, заложенные на газификацию частного сектора, не использовали для строительство газопровода к школе и детсаду в Южном.

6.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Елены Белоусовой 14 коммент.
 
Лукавством назвал подключение жилых домов к газу за 160 тыс. рублей депутат Бердска

Депутат Сергей Белов считает, что средняя стоимость подключения к газу варьируется в пределе 80 000 рублей

Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели два обращения, под которыми подписались 24 председателя ТОСов, вчера, 5 февраля.

По мнению подписавшихся бердчан, газопровод возводимых школы и детского сада в микрорайоне Южном строится за счет местного бюджета и перераспределения финансовых средств от частного сектора на социальные нужды. Горожане считают, что деньги, предусмотренные на газификацию частного сектора отдали на прокладку газа до садика в Южном.

Бердчане попросили депутатов публично на грядущей сессии рассмотреть вопрос о состоянии дел по газификации частного сектора, а также разработать и утвердить дорожную карту, в которой будет предусмотрено строительство уличных газовых сетей высокого давления только с участием местного и областного бюджетов.

Депутат Сергей Белов подтвердил, что трубопровод высокого давления и так тянут только за счет средства местного и областного бюджетов. Кроме того, в планах у горадминистрации не было строительства газопровода в сторону микрорайона Юго-Восточного, на что ссылались в обращении.

Автор видео Елена Белоусова

-Никого вопроса о том, что деньги перекинули с одного объекта на другой не было. Не нужно вводить людей в заблуждение. Это подстрекательство людей, грубо говоря. Самая дешевая и оптимальная цена подключения на моей памяти была в размере 80 000 рублей. Все что выше — это не правильное хозяйствование или лукавство, — резюмировал Сергей Анатольевич.

При этом отметил, что газопровод низкого давления строится за счет газовых кооперативов и себестоимость подключения определяется только его членами и правлением по итогам проектно-сметной документации. По мнению Белова стоимость строительства газопровода низкого давления в 150-160 тысяч рублей — это работа «перекупов» и «явный перебор».

По словам народного избранника система газовых кооперативов работает много лет и она себя оправдала. Каждый год на протяжении 6 лет мэрия выдавала разрешение на строительство газопровода низкого давления 250-300 домам.

-Мы понимаем, что это письмо не просто так родилось от председателей ТОСов. Мы разговаривали с Николаем Федоровичем (депутат Сычев — прим. ред.), зачем вводить людей в заблуждение? Ведь есть возможность посмотреть бюджет. Так посмотрите! Это недостоверные сведения о том, что с домов сняли финансирование направили на газопровод школы в микрорайоне Южном, — подытожила депутат Елена Бороздина.


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(14) Комментариев

  1. Аноним

    Так конкретно скажите уже людям когда газ будет на Горького, обещали что в 2017 будет, завтраками кормят

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  2. aleks

    Только Белову определять цену подводки газа,Если мы надеялись на администрацию города которая должна была завести газ на Южный ёщё в 2008 году по плану то до сих пор топились углем.Спасибо Хорошилову что сделал нам газификацию Южного.А кто не доволен ценой и качеством подводки пусть ждет когда соизволят подвести газ за малые деньги администрация города.

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  3. Аноним

    На Горького за 200 не можем дождаться

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  4. Саша

    Южный. Уже 2 нед топимся газом. Спасибо Хорошилову. 115000 плюс цена котла. Не самые великие деньги, причем отдавали частями с лета.

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  5. Аноним

    «Мы разговаривали с Николаем Федоровичем (депутат Сычев — прим. ред.), зачем вводить людей в заблуждение?»
    Опять этот Сычев воду мутит…..

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  6. Гость

    Интересно а сколъко он думает сколько стоит подключение он пускай попробует подключиться там и посмотрит сейчас за одну трубу что идет по меже не меньше 80-100 тыс надо будет выложить и пошло и поехало каждая бумажка денег стоит идоговора ипроекты и тд итп а еще работы не говоря уже о котле нашим депутатам все кажется бесплатно делается

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  7. Аноним

    С удовольствием бы за 80000 подключили газ, только не говорят когда на Горького проводить газ будут?

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  8. Сибиряк

    Пишу заявление на имя депутата Белова чтобы он провел мне газ за 80000 рублей на улицу Горького.

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  9. Костя Питерский

    Лукавит сам депутат Белов. Если 80000 рублей, как он предлагает, нужно только заплатить за подключение к газовой трубе, то нам еще нужно выложить деньги за прокладку от трубы к дому, закупку газового оборудования и выполнить све строительно-монтажные работы, а это порядка 50,0 — 60,0 тысяч рублей. Вот такая, депутат Сережа, арифметика. Нужно было в школе меньше прогуливать, да пивом увлекаться. Смотри и голова бы свежая была.

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  10. Аноним

    У меня вышло 160000. Без лукавства.

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  11. igk63

    Молодцы китайцы,отказались вкладывать деньги в строительство газопровода Сила Сибири-сказали-вам надо прдать товар-вот и доставьте его потребителю. ;)

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