«Лукавством» назвал подключение жилых домов к газу за 160 тыс. рублей депутат Бердска

Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели два обращения, под которыми подписались 24 председателя ТОСов, вчера, 5 февраля.

По мнению подписавшихся бердчан, газопровод возводимых школы и детского сада в микрорайоне Южном строится за счет местного бюджета и перераспределения финансовых средств от частного сектора на социальные нужды. Горожане считают, что деньги, предусмотренные на газификацию частного сектора отдали на прокладку газа до садика в Южном.

Бердчане попросили депутатов публично на грядущей сессии рассмотреть вопрос о состоянии дел по газификации частного сектора, а также разработать и утвердить дорожную карту, в которой будет предусмотрено строительство уличных газовых сетей высокого давления только с участием местного и областного бюджетов.

Депутат Сергей Белов подтвердил, что трубопровод высокого давления и так тянут только за счет средства местного и областного бюджетов. Кроме того, в планах у горадминистрации не было строительства газопровода в сторону микрорайона Юго-Восточного, на что ссылались в обращении.

Автор видео Елена Белоусова



-Никого вопроса о том, что деньги перекинули с одного объекта на другой не было. Не нужно вводить людей в заблуждение. Это подстрекательство людей, грубо говоря. Самая дешевая и оптимальная цена подключения на моей памяти была в размере 80 000 рублей. Все что выше — это не правильное хозяйствование или лукавство, — резюмировал Сергей Анатольевич.

При этом отметил, что газопровод низкого давления строится за счет газовых кооперативов и себестоимость подключения определяется только его членами и правлением по итогам проектно-сметной документации. По мнению Белова стоимость строительства газопровода низкого давления в 150-160 тысяч рублей — это работа «перекупов» и «явный перебор».

По словам народного избранника система газовых кооперативов работает много лет и она себя оправдала. Каждый год на протяжении 6 лет мэрия выдавала разрешение на строительство газопровода низкого давления 250-300 домам.

-Мы понимаем, что это письмо не просто так родилось от председателей ТОСов. Мы разговаривали с Николаем Федоровичем (депутат Сычев — прим. ред.), зачем вводить людей в заблуждение? Ведь есть возможность посмотреть бюджет. Так посмотрите! Это недостоверные сведения о том, что с домов сняли финансирование направили на газопровод школы в микрорайоне Южном, — подытожила депутат Елена Бороздина.