«Лукавством» назвал подключение жилых домов к газу за 160 тыс. рублей депутат Бердска
Народный избранник считает, что средняя цена за подвод газа в два раза дешевле. Деньги, заложенные на газификацию частного сектора, не использовали для строительство газопровода к школе и детсаду в Южном.
Депутат Сергей Белов считает, что средняя стоимость подключения к газу варьируется в пределе 80 000 рублей
Депутаты, входящие в состав двух комитетов — ЖКХ и промышленности — рассмотрели два обращения, под которыми подписались 24 председателя ТОСов, вчера, 5 февраля.
По мнению подписавшихся бердчан, газопровод возводимых школы и детского сада в микрорайоне Южном строится за счет местного бюджета и перераспределения финансовых средств от частного сектора на социальные нужды. Горожане считают, что деньги, предусмотренные на газификацию частного сектора отдали на прокладку газа до садика в Южном.
Бердчане попросили депутатов публично на грядущей сессии рассмотреть вопрос о состоянии дел по газификации частного сектора, а также разработать и утвердить дорожную карту, в которой будет предусмотрено строительство уличных газовых сетей высокого давления только с участием местного и областного бюджетов.
Депутат Сергей Белов подтвердил, что трубопровод высокого давления и так тянут только за счет средства местного и областного бюджетов. Кроме того, в планах у горадминистрации не было строительства газопровода в сторону микрорайона Юго-Восточного, на что ссылались в обращении.
Автор видео Елена Белоусова
-Никого вопроса о том, что деньги перекинули с одного объекта на другой не было. Не нужно вводить людей в заблуждение. Это подстрекательство людей, грубо говоря. Самая дешевая и оптимальная цена подключения на моей памяти была в размере 80 000 рублей. Все что выше — это не правильное хозяйствование или лукавство, — резюмировал Сергей Анатольевич.
При этом отметил, что газопровод низкого давления строится за счет газовых кооперативов и себестоимость подключения определяется только его членами и правлением по итогам проектно-сметной документации. По мнению Белова стоимость строительства газопровода низкого давления в 150-160 тысяч рублей — это работа «перекупов» и «явный перебор».
По словам народного избранника система газовых кооперативов работает много лет и она себя оправдала. Каждый год на протяжении 6 лет мэрия выдавала разрешение на строительство газопровода низкого давления 250-300 домам.
-Мы понимаем, что это письмо не просто так родилось от председателей ТОСов. Мы разговаривали с Николаем Федоровичем (депутат Сычев — прим. ред.), зачем вводить людей в заблуждение? Ведь есть возможность посмотреть бюджет. Так посмотрите! Это недостоверные сведения о том, что с домов сняли финансирование направили на газопровод школы в микрорайоне Южном, — подытожила депутат Елена Бороздина.
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Так конкретно скажите уже людям когда газ будет на Горького, обещали что в 2017 будет, завтраками кормят
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Какой газ,если вас под снос готовят власти.
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Только Белову определять цену подводки газа,Если мы надеялись на администрацию города которая должна была завести газ на Южный ёщё в 2008 году по плану то до сих пор топились углем.Спасибо Хорошилову что сделал нам газификацию Южного.А кто не доволен ценой и качеством подводки пусть ждет когда соизволят подвести газ за малые деньги администрация города.
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На Горького за 200 не можем дождаться
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кому заплатили то эти 200?
может пора за мошенничество подавать заявление?
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Разговор про то что не говорят даже уже когда будет газ, ни за 80, ни за 200
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Южный. Уже 2 нед топимся газом. Спасибо Хорошилову. 115000 плюс цена котла. Не самые великие деньги, причем отдавали частями с лета.
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«Мы разговаривали с Николаем Федоровичем (депутат Сычев — прим. ред.), зачем вводить людей в заблуждение?»
Опять этот Сычев воду мутит…..
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Интересно а сколъко он думает сколько стоит подключение он пускай попробует подключиться там и посмотрит сейчас за одну трубу что идет по меже не меньше 80-100 тыс надо будет выложить и пошло и поехало каждая бумажка денег стоит идоговора ипроекты и тд итп а еще работы не говоря уже о котле нашим депутатам все кажется бесплатно делается
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С удовольствием бы за 80000 подключили газ, только не говорят когда на Горького проводить газ будут?
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Пишу заявление на имя депутата Белова чтобы он провел мне газ за 80000 рублей на улицу Горького.
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Лукавит сам депутат Белов. Если 80000 рублей, как он предлагает, нужно только заплатить за подключение к газовой трубе, то нам еще нужно выложить деньги за прокладку от трубы к дому, закупку газового оборудования и выполнить све строительно-монтажные работы, а это порядка 50,0 — 60,0 тысяч рублей. Вот такая, депутат Сережа, арифметика. Нужно было в школе меньше прогуливать, да пивом увлекаться. Смотри и голова бы свежая была.
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У меня вышло 160000. Без лукавства.
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Молодцы китайцы,отказались вкладывать деньги в строительство газопровода Сила Сибири-сказали-вам надо прдать товар-вот и доставьте его потребителю.
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