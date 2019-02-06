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Нет горячей воды в общежитии Бердска из-за неисправного крана в одной комнате

Специалисты управляющей компании нашли причину подмеса. Но менять смеситель должна собственница жилья за свой счет.

6.02.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Нет горячей воды в общежитии Бердска из за неисправного крана в одной комнате

За слитую из крана холодную воду жильцам приходится платить, как за горячую

Подолгу приходится спускать холодную воду из крана с горячей водой жителям дома №40 по ул. Ленина в Бердске.

— С водой до ноября все было нормально: открываешь кран с горячей водой — течет горячая. А теперь открываешь горячую воду — бежит тепленькая, а потом ледяная — очень долго, а затем уже тепленькая и горячая. Обращались в УК. Там сначала сослались на одну комнату, якобы, там кран неправильно поставили. Мы две недели ждали устранения этой проблемы. Не исправили. Теперь сослались на другую комнату — у женщины на первом этаже этаже что-то с краном. И вроде как зайти они к ней не могут и починить этот кран. Какие-то отговорки: то одна, то вторая комната виновата. А мы за холодную воду платим, как за горячую, — возмущалась Светлана Архипова.

Жители дома №40 по ул. Ленина за последние несколько месяцев уже несколько раз попадали в сложные ситуации.

Опасаясь трагедии, они в октябре 2018 года обратились в «Курьер. Среда. Бердск». Рассказали, что после капитального ремонта бывшего общежития в 2017 году в кухнях и комнатах текут батареи и трубы отопления, искрит электропроводка.

— Электропроводка в кухне искрит, провода торчат. Стены-то ведь у нас картонные, тонкие, в случае пожара мы выгорим все. Да и трубы текут, мы баночки подставляем, чтоб в них вода стекала. В управляющую компанию мы обращались и год назад, и недавно, непосредственно к директору. Она заявила, что это все платные услуги, оплачивайте, мол, и мы вам все сделаем. Я вот не могу понять — за что мы платим вообще? Подъезд у нас сто лет не ремонтировался, даже почтовых ящиков нет. Стены посыпались. Своими силами подъезд убираем, поддерживаем чистоту. Как в древние времена живем. Года три назад ведь все было бесплатно, — недоумевал Олег Захаров.

Бердчанин отметил, что год назад в доме провели капитальный ремонт — отремонтировали крышу, заменили трубы отопления, водоотведение в комнатах.

После публикации в «Курьере» общежитие посетили комиссии, сотрудники МЧС выдали предписание устранить нарушения, касающиеся неисправной электропроводки.

В январе 2019 года жители опять обратились в «Курьер. Среда. Бердск» и рассказали, что разрушающийся бетонный козырек над подъездом грозит упасть на головы. По словам руководителя УК «Вербены», проблем с обрушением нет. Что касается ремонта, то на него должны собрать деньги собственники жилья.

Ситуацию по проблеме с горячей водой в доме №40 по ул. Ленина пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Деминцева:

— В первом подъезде по одному стояку была проблема, там был подмес воды. Подмес воды в неисправном смесителе в комнате. Мы эту причину нашли. Но смеситель в комнате — не моя зона ответственности. Мы просили поменять или не включать смеситель хозяйку жилья. Что я еще могу сделать? Я не могу приходить к кому-то в дом и менять смеситель за свои деньги. И еще вопрос: впустят ли меня туда? — возмутилась Деминцева.


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(1) Комментарий

  1. Сторонник

    Кончился социализм, теперь только жёсткий капитализм!

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