Открыткой с танком США М60 поздравили защитников Отечества в лифтах Бердска
Бердчане оскорбились поздравлением, полагая, что военная атрибутика других государств не должна фигурировать на разных плакатах, тем более поздравляя с 23-м февраля. В компании «Лифтборд» не увидели ничего предосудительного в открытке.
Открытка расклеена по лифтам многоквартирных домов Бердска
В «Курьер. Среда. Бердск» написал его читатель Вершинин. Бердчанина возмутило поздравление с 23-м февраля, размещенное накануне праздника в лифте многоквартирного дома Бердска рекламным агентством «Лифтборд». Стоит отметить, что эта компания размещает рекламу во всех лифтах многоквартирных домов города. Как минимум в нескольких сотнях подъездов бердских мужчин поздравили с Днем защитника Отечества, используя военную технику США.
По мнению бердчанина, поздравление с американским танком — это уже почти традиция, но — не приятная.
-Это уже не первый факт, когда на поздравительных открытках и рекламных щитах нашей страны обнаруживается военная техника Вермахта или американские военные. Не обошло это и наш город. На днях обнаружил изображение американского танка М60 на поздравительной открытке от одного рекламного агентства, размещающего рекламу в городских лифтах. Неприятно, честно говоря, наблюдать такое. Это уже не поздравление с 23-м февраля, а просто оскорбление. Считаю, что нужно законодательно утвердить ответственность за подобные действия, тем более публичные. Военные атрибуты других государств, зачастую враждебных нашей стране, уж точно неприемлемы в столь важных моментах,- написал в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 февраля.
Редакция выяснила, что изображенный на рекламном листе танк, действительно является основным боевым танком M60 — первый танк такого типа созданный в армии США. Его разработка началась в 1957 году фирмой «Крайслер», в противовес советскому среднему танку Т-54.
Напомним, что в Бердске не первый раз на 9 мая и 23 февраля символику СССР и России путают с символикой Германии и США.
«Курьер. Среда. Бердск» связался с рекламным агентством «Лифтборд» сегодня, 6 февраля, чтобы выяснить, кто подготовил поздравительную открытку. Как выяснилось, сотрудница компании Марина, не подозревала, что своим творением обидела мужское население Бердска:
— Я подготовила рекламу, но взяла готовый коллаж в интернете. Если честно, то я не сильно разбираюсь в военной технике. Понимаю, что у России сегодня достаточно сложные отношения с Америкой, но что такого в этом изображении? Пойду и спрошу у коллег, задела ли открытка их чувства.
По словам Марины,открытку не будут убирать с рекламных щитков, расположенных в лифтах многоквартирных домов. Поздравление с Днем защитника Отечества «провисит» на рекламном стенде весь заявленный срок — один месяц.
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Пару раз оштрафовать или весь тираж за её счет убрать и новый напечатать. Сразу будет думать и спрашивать да и сама научится отличать Российские танки от иностранных.
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По какой статье? Да там даже если немецкие танки без символики размещать, никто ничего им не сделает.
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…По словам Марины,открытку не будут убирать с рекламных щитков, расположенных в лифтах многоквартирных домов. Поздравление с Днем защитника Отечества «провисит» на рекламном стенде весь заявленный срок — один месяц…
Это что за наглая Марина, засудить её за оскорбление чести и достоинства российских офицеров!
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НВР: Конечно оскорбляет и открытка и Марина и сама компания Лифтборд, нет чтоб извиниться, а они месяц собрались это тиражировать. Считаю за такое хамство нужно привлекать к ответственности.
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хорошая открытка!
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