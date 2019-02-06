Проект «Академгородок 2.0» прокладывает путь в прошлое

Вместо наукополиса будущего в Новосибирске создается отредактированная версия прежнего Академгородка со старым жильем, школами, ДК. В мире, где «треугольник Лаврентьева» больше не работает, а научные проекты не «привязаны» к территории, все отдается на откуп тем же институтам СО РАН. Похоже, что собрали все «хотелки» и болячки, да и включили в концепцию «Академгородок 2.0». Об ином типе модели управления, иной среде обитания там ничего не сказано. А это и есть самое главное.

Доктор философских наук и проектный аналитик Сергей Смирнов объясняет Тайга.инфо, к чему привело поспешное утверждение проекта новой концепции Новосибирского научного центра без публичных слушаний, каковы основные изъяны «Академгородка 2.0» и что может изменить гуманитарная экспертиза проекта.

Проект Концепции развития Новосибирского научного центра (далее — ННЦ) подписан в Минобрнауки РФ (далее — Концепция) и разослан на согласование 13.09.2018 года. Это текст в 22 страницы. К нему прилагается проект Плана реализации (далее — План) еще на 34 страницы. Коль скоро эти два текста подписаны и разосланы на согласование «в возможно короткий срок», то мы имеем полное право хотя бы прочитать их и попытаться понять — о чем это? Давайте расскажем без оценок, что в Концепции есть и чего в ней нет, с нашей точки зрения. Это первое. И второе. Я не буду считать деньги и обсуждать конкретные научные проекты — это дело специалистов. Посмотрим на Концепцию в целом и снизу — с точки зрения жителя Академгородка.

Итак, о чем речь? Про развитие фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований? Про внедрение научных разработок в экономику, в производство? Про новое издание проекта «Академгородок 2.0», поскольку первый проект Академгородка Лаврентьева, был воплощен и благополучно завершен? Вроде, речь идет, прежде всего, о последнем — то есть о создании полноценного научного города, который (по идее) должен иметь особый статус. И, стало быть, речь идет о развитии научной, социальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, как это должно быть в любом городе. И речь должна идти тогда о границах этого города, о правилах игры, нормах, законодательстве и прочем, что позволяет институционально этот город закрепить.

В тексте как раз и говорится о необходимости выработки именно такого подхода — о создании «компактной территории, включающей научные, научно-исследовательские, научно-образовательные и инновационные организации, а также современную комфортную социальную и жилищную инфраструктуру и развитое транспортное сообщение», что «обеспечит значительный вклад в развитие экономики страны».

Амбиция серьезная. Она означает следующее.

1. В таком случае Концепция развития Академгородка не должна использоваться отдельными научными и иными институтами и организациями как повод получить дополнительное федеральное финансирование для решения своих насущных проблем. Бюджет Концепции предназначен для решения других задач.

2. Эта Концепция не должна рассматриваться региональной властью как возможность решить копившиеся долгое время социальные, жилищные проблемы (например, строительство жилья для молодых ученых или решение транспортных проблем, которые обсуждаются уже многие годы).

3. Эта Концепция вообще не должна использоваться отдельными группами влияния для удовлетворения своих корпоративных групповых интересов. Территория Академгородка — наше общее достояние и мировой научный центр, великое научное наследие. Мы не имеем права не только его разбазаривать, но и использовать для удовлетворения своих пусть и важных, но групповых нужд.

4. И главное — этот проект рассматривается как то, что на самом деле будет реализовываться уже нашими детьми и внуками. То есть современными школьниками. Не нами. Мы же должны создать нормальные условия для запуска этого проекта.

5. А это значит, что Концепция развития Академгородка как научно-технологического города с полноценной инфраструктурой проживания и развития должна иметь в себе согласованные новые правила игры, нормы, по которым будет формироваться среда проживания многих тысяч людей. Значит, пока рано говорить о конкретных научных проектах, рано составлять списки этих проектов, считать деньги под них. Для начала всем сообществам надо договориться об этих правилах игры, то есть фактически перенормировать собственную среду обитания. Жизнь, как известно, не проектируется. Она выращивается, как грибница.

Теперь посмотрим, как обстоят дела с этим в Концепции и в Плане ее реализации?

1. В Концепции, как мы уже сказали, говорится о компактности территории, о близости научных, образовательных организаций и жилой зоны и о комплексном развитии целой территории, а также о жилищном строительстве (здания до девяти этажей). Замечательно. Значит, нужен план комплексного развития Академгородка. Но в другом месте (в Плане реализации) говорится всего о двух жилищных проектах — комплексе жилых малоэтажных домов в поселке Ложок и жилом комплексе IT-городок. О развитии жилья в верхней или нижней зонах Академгородка речь не идет. В Плане мы не найдем ничего про это. Но о Ложке и IT-городке речь шла давно. И усилиями самого IT-сообщества эти проекты как-то двигались. Теперь их просто вставили в данный План. И все. Я не думаю, что это правильно. Речь должна идти о пересмотре в целом всей планировки Академгородка, о пересмотре всей его структуры проживания.

2. В одном месте говорится о развитии образования, о подготовке кадров, но мы не найдем ни в Концепции, ни в Плане ничего про школьное образование. Его там нет. Как нет и предложения по созданию «Сибирского Сириуса» (такого же, как в Сочи). Ведь очевидно, что без целенаправленного обучения миллионов школьников новым технологиям ни о каком кадровом обеспечении научно-технологического прорыва говорить не приходится. А сочинский «Сириус» никогда не сможет вместить миллионы школьников. Ведь для одной только НТИ предполагается подготовить 500 тыс. талантов. И где все эти таланты предполагается готовить? В кванториумах? Но про них также ничего не сказано в этой Концепции. Точнее, говорится (на странице 11) в две строчки, что «современные инновационные программы дополнительного образования будут реализовываться в центрах молодежного инновационного творчества и Детских технопарках (кванториумах)». Но в Плане нет ни одного кванториума.

Более того. Известно, что никакая модель дополнительного образования не справится с задачей по подготовке кадров. Никакой кружок школу не заменит. Нужна иная модель базового среднего и высшего образования, в которой учатся миллионы школьников и студентов. А допобразование с такой задачей не справится. Например, проектная мощность Красноярского кванториума, как мне сказали его руководители в 2017 году, — 250 детей. На весь край! Даже десяти таких кванториумов будет мало. А в Новосибирске его нет, физически. Его и в этом Плане нет. Хотя о нем постоянно твердят чиновники.

А что же про образование есть? Есть в Плане также вставленные пункты — строительство некоторых школ как отдельных объектов, о чем решение в регионе было давно принято. Теперь строительство нового здания гимназии №3 и пристройки к лицею №130, а также строительство новой школы в Кольцово просто вставили в План реализации. И что? Но речь должна идти о новой модели образования, об изменении его содержания. Про это в Концепции нет ничего.

3. Если границы ННЦ названы в пределах Академгородка, то будет ли включаться территория Бердска в его Концепцию? И если да, то в каком качестве? Если же нет, то почему в Плане стоит строительство школы и детских садов и нового здания Дома культуры на территории Бердска? Я разумеется не против. Но тогда надо бы определиться — где границы объекта? Его границы очерчены (об этом ниже). Но Бердска там нет.

4. Почему не включить целостно весь Краснообск в территорию ННЦ? Тем более речь идет в Плане о центре агробиотехнологий и даже о строительстве музыкальной школы и новой средней школы в Краснообске. Границы и здесь плывут.

Подобных нестыковок много. Что это — следствие концептуальной неопределенности? Надо ли вообще вырезать на живой территории некий объект ННЦ, искусственно задавать ему границы? Или границы действительно могут быть не натурально представленными, а через правила игры? Скажем, зарубежные инвесторы и партнеры, научные организации из Москвы (тот же НИЦ «Курчатовский институт») также являются субъектами «Академгородка 2.0», но через участие в проектах, которые развертываются на территории самых разных городов и стран. И тогда мы имеем дело с мировой научно-образовательной сетью. Наука ведь по большому счету экстерриториальна.

Или почему этот ННЦ не объединять через проекты с томскими университетами? С точки зрения мирового масштаба географическое расстояние между Томском и Новосибирском фактически не проглядывается. Это созвездие, которое необходимо выстраивать как единый научно-образовательный и технологический кластер. Но тогда надо договариваться двум губернаторам, а посредником между ними должно выступать Минобрнауки.

В том числе надо бы договориться о строительстве скоростной магистрали между Новосибирском и Томском. В планах Минэкономики РФ такой план есть (в Концепции пространственного развития РФ). Кстати. На деле кооперация регионов давно идет. Равно как давно выстраиваются экономические связи между регионами в рамках разных бизнесов. Но в данной Концепции этот вопрос даже не обсуждается.

Границы объекта и его субъекты

Итак, каковы границы ННЦ? В Концепции предлагается включить в него нынешний Академгородок (хотя статус его, как отмечено в Концепции, формально не определен), наукоград Кольцово, ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины, НМИЦ им. Мешалкина, микрорайон Правые Чемы, Сибирский ФНЦ агробиотехнологий, ОПХ «Элитное» с сельскохозяйственными землями.

Эти границы названы и очерчены, показаны на рисунке. Но они никак не обоснованы. На реальной территории искусственно вырезается объект, ему дается название — ННЦ, ему предполагается дать новый статус. Хорошо, пусть так. Но почему именно эти организации и эти территории? Почему туда не включено целостно то, что ранее считалось СО РАМН в Нижней Ельцовке? Почему взят только один ФИЦ? А где, например, Институт физиологии и фундаментальной медицины?

А что такое территория Академгородка? Входит ли в нее, например, Нижняя Ельцовка? Каковы там границы? Почему не назвать тогда в целом границы Советского района Новосибирска? Они как раз известны. Там же люди живут. И они работают в тех же институтах Академгородка. Если, например, институт войдет в территорию нового объекта, ННЦ, а его жилье не войдет — что тогда? Что со школами? С поликлиниками, учреждениями культуры?

Может быть, прежде, чем деньги делить, имеет смысл договорится о правилах игры и нормах, согласно которым и определяется новый объект?

А в итоге может получиться так. Деньги получит самый проработанный проект — СКИФ, уже включенный в нацпроект «Наука». Средства на его проектирование уже выделены (200 млн руб.). На 2019 год на него уже выделяются 5 млрд. И всё. И этим дело закончится. Но тогда зачем огород огородить? Мы же сами себя подставляем.

Скажу больше, забегая вперед. В перечне институтов в Концепции и в Плане нет ни одного гуманитарного института.Там нет Института философии и права. Нет Института истории, Института филологии, Института экономики и организации промышленного производства. Институт археологии и этнографии назван один раз — в Плане, где говорится о строительстве Сибирского аграрного научно-технологического центра. И это вся археология и этнография? Наша всемирно известная археологическая научная школа достойна лучшего.

Отдельной строкой в Плане стоит ГПНТБ. Но почему-то именно как ответственный исполнитель по созданию «Многофункционального центра коммуникаций, бизнеса и образования». Почему ГПНТБ здесь ответственный исполнитель? А что, у библиотеки как у научного и ресурсного центра нет других забот? Почему не какой-то вуз или несколько вузов вместе с ассоциациями бизнеса (например, торгово-промышленными палатами) отвечают за подобный многофункциональный центр?

Далее: «Развитие инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка». Ответственным за это указывается АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Но если мы соглашаемся с идеей компактного целостного развития ННЦ, то технопарк и его инфраструктуру мы должны понимать не как отдельный объект, находящийся сейчас на улице Инженерной, а фактически как всю территорию нового ННЦ, она должна представлять собой эту научно-технологическую технопарковую зону, со своими правилами игры, своими правилами входа, режимом налогообложения, связями, моделью управления и прочее. Не может технопарк быть отдельной организацией и отдельным объектом в новом типе экономике, новом технологическом укладе. Это показывает вся мировая практика. Разве что речь идет об управляющей компании, юридическом лице, управляющем технопарковой зоной или наукополисом. Как в случае с инновационным центром Сколково.

И уж совсем смешным выглядит включение в План пункта — реконструкция лыжной базы им. А.Тульского. Эта давняя проблема. Да, конечно, хорошо бы. Но если мы говорим о новом проекте научного города, новой концепции, то почему надо решать старые проблемы и повседневные заботы, связанные с реконструкцией старых объектов за счет ресурсов, которые должны привлекаться под радикально новые задачи? Может быть, в нем надо будет построить вообще новый спортивный комплекс. Его, кстати нет в Концепции и Плане. Также, может быть, нужен новый культурный комплекс (которого тоже нет, а есть реконструкция ДК «Академия»). То же самое со школами и гимназиями, детскими садами и библиотеками. Но ничего этого нет. Никакой новой среды и никакого нового генерального плана развития ННЦ не представлено. В Концепции заявлено одно (о концентрации науки, образования, культуры и социальной сферы), а в Плане другое — список научных проектов и список объектов старой социальной инфраструктуры, которую надо подлатать.

Возникает такое ощущение, что составители этого Плана поступили просто — собрали все «хотелки» и болячки, поступившие «с мест», и включили в План. Но целостную модель развития «Академгородка 2.0» делать не стали. Да, выходит, и некогда было! Надо было сделать быстро. Вот и получили быстро. То есть абы как. Без обсуждений, без широких публичных слушаний, без гуманитарной экспертизы.

Итак, в Плане нет ни одного гуманитарного научного проекта и нет ни одного гуманитарного института. Значит ли это, что авторам Концепции не нужны гуманитарные исследования? Не нужны философы, социологи, психологи, педагоги, историки? И значит ли это, что представители этих направлений и специальностей будут вынуждены искать работу? Наверное, все же нет. Но тогда хотелось бы определить их место в Концепции. Пока же гуманитарные науки и сами ученые оказываются неуместны. А речь вообще-то идет о сотнях исследователей.

Цели и задачи

В таком случае настало время поговорить о целях и задачах. Чего хотим? Какие и как формулируются цели и задачи в Концепции? На странице 4 они обозначены так:

«Целью создания ННЦ является формирование современного территориального научно-технологического и социально-экономического комплекса мирового уровня, обеспечивающего в целом и по ряду направлений достижение к 2035 году научного и технологического лидерства региона и России, рост дохода на душу населения, сопоставимый с передовыми развитыми странами, и оптимальные условия для реализации и развития человеческого капитала».

Что же. Амбициозно. Цель поставлена. Но на деле любой специалист по управлению проектами тогда спросит — как мы будем отслеживать достижение этой цели? Как она в проекте формализована? Достижима ли? Представлена ли в показателях и индикаторах? Описан ли механизм достижения поставленной цели?

Приходится признать, что цель не разложена на задачи, задачи не воплощены в критерии, критерии не проявлены в показателях, показатели не описаны в индикаторах.

Но зато мы имеем далее названные четыре задачи:

1. Развитие научной и научно-производственной кооперации.

2. Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок.

3. Развитие кадрового потенциала Сибири в сфере исследований и разработок.

4. Развитие современной и комфортной социальной среды для жизни и реализации (чего?).

Возникает вопрос — почему именно эти задачи? Они разве вытекают из поставленной цели? Цели должны структурироваться и раскладываться на задачи, которые в свою очередь должны воплощаться в виды работ. Мы здесь этого не видим. Цель стоит отдельно, задачи отдельно. А видов работ вообще нет. Точнее, в Плане реализации есть список из 33 научных проектов.

И второе. Где-то мы эти задачи уже видели. А, вот где. Такие три первые задачи стоят в нацпроекте «Наука», паспорт которого не так давно был утвержден. Я не думаю, что это правильно. Точнее, это вообще ни в какие ворота не лезет. Так проекты не делают. Причем, эти первые три задачи в нацпроекте «Наука» выступают как отдельные большие федеральные проектные направления. Это не задачи, строго говоря. Это проектные направления, которые далее в паспорте нацпроекта более детально расписаны. Почему они попали в эту концепцию и названы задачами по реализации ННЦ? Одному богу известно. Наверное, для формальности — чтобы попасть в нацпроект.

Более того. В Плане реализации научного центра эти задачи не «бьются» с теми объектами и проектами, которые в Плане и перечислены. Но коль скоро речь идет все же о территориальном проекте, связанном с жизнью людей, то авторы добавили и четвертую задачу.

Но что мы видим дальше? Дальше на странице 5 при описании «экосистемы ННЦ» перечислены другие задачи.

«Проект по созданию ННЦ — это совокупность следующих мероприятий, направленных на трансформацию модели „Треугольник Лаврентьева“:

1. Организационно-правовые преобразования территории, направленные на установление статуса ННЦ (в частности, целесообразно рассмотреть вопрос об установлении ННЦ особого экономического статуса).

2. Организационные преобразования при формировании исследовательских задач (что имеется в виду?).

3. Формирование условий для развития кадрового потенциала.

4. Создание системы управления интеллектуальной собственностью.

5. Формирование условий для появления новых образовательных практик и формирования новых компетенций.

6. Развитие производственной инновационной среды.

7. Развитие социальной и жилищной инфраструктуры».

Что ни мероприятие — то требует отдельной расшифровки. Хорошо. Пусть так. Но тогда дальше хотелось это каждое мероприятие развернуть и показать, что оно означает.

Возникает вопрос — где в тексте Концепции конъюнктура, а где правда? То есть, чего все же хотим? Что означает — «развитие производственной и инновационной среды»? По каждому пункту возникают вопросы. Ну и второе. Перечисленные семь мероприятий трудно назвать задачными. Они не представимы и не прояснены, не разложены на работы и конкретные задачи. Что означает «формирование условий для развития кадрового потенциала»? Чем это отличается от задачи в другом списке (развитие кадрового потенциала)?

Более того. Авторы Концепции полагают, что данные цели и задачи поставлены для формирования и обкатки «модели развития отдельных регионов и территорий с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производства». И эта модель должна опираться на «реиндустриализацию крупной промышленности и формирование пояса малых и средних инновационных компаний совместно с научными организациями и университетами».

Итак. Речь идет не просто о развитии ННЦ, но об обкатке на базе ННЦ типовой модели подобных наукополисов. Возникает вопрос. Если речь идет о разработке модели для последующего тиражирования, то должна быть не эксклюзивная концепция и работа, а концепция модельного типа. Это усложняет работу в принципе. И тогда список из 33 проектов в приложении в Плане вообще никакого отношения к Концепции не должен иметь. Список модель не покажет.

Смущает и то, что типовую модель авторы концепции полагают развертывать на идеологии реиндустриализации. Это, извините, ни в какие ворота! Какая реиндустриализация, если речь идет о новом технологическом укладе? Речь идет о новой экономике в принципе. Интернет не строится на примерах реиндустриализации паровой машины! Робот или «цифровой двойник» не строится на принципах реиндустриализации станка с часовым управлением. Новая цифровая экономика и шестой технологический уклад не могут выводиться на реиндустриализации старой экономики индустриального типа.

Не годится и базовый принцип — «треугольник Лаврентьева». Эта метафора была хороша как раз во времена академика Лаврентьева и вполне соответствовала типу экономики того времени. Сейчас эта модель ни о чем не говорит. Современная экономика не может строиться на таком треугольнике. Просто потому, что давно работают мировые технологические цепочки экстерриториального типа. Тем более, что и мировая наука, научные проекты давно выстраиваются экстерриториально.

Предполагаемые результаты

Хорошо. Допустим, что заявленные цели и задачи достижимы, просчитаны, простроены, разбиты на этапы. В плане, кстати, названы три этапа. Первый этап фактически посвящен разработке нормативного обеспечения и строительству СКИФа. Второй и третий этапы предполагается реализовывать на конкурсной основе. Но тогда тем более — зачем деньги считать и составлять списки, если все проекты будут рассматриваться на конкурсной основе?

Далее, к 2035 году предполагается достичь определенных показателей, показывающих желаемый мировой уровень.

В укрупненном виде это выглядит так:

№ Наименование показателя Значение 2017 2035 1. Кол-во занятых в организациях науки, образования, инновационных структурах, тыс. чел. 31,2 85,5 2. Выручка (в ценах 2017 года) млрд. руб. 56,5 330,2 3. Кол-во обучающихся в НГУ (тыс.) 9,2 25 4. Приглашенные зарубежные специалисты и иностранные студенты, тыс. чел. 1,5 12,9 5. Численность населения, тыс. чел. 81,5 215

Эти результаты в отдельном приложении к Концепции (приложение 4) расписаны более детально. Возьмем ключевые из них — что касается людей. Ведь кадровый потенциал любого проекта — ключевой показатель. Если он растет, наращивается, то тогда вроде и проект действительно двигается. Правда, в приложении 4 указан временной лаг до 2024 года. Это время действия нацпроекта «Наука». Но тогда надо бы протянуть и далее критерии — до 2035 года. Авторы не стали этого делать, потому что их чаяния не будут биться с авторами нацпроекта «Наука»?

Например, возьмем такой показатель, как численность работников, выполняющих научные исследования (страница 18, приложение 4). В 2018 году это 22282 человек. А в 2024-м его предполагается увеличить до 23652. На 1370 человек больше. За шесть лет. Это мало или много? Для мощного ННЦ, претендующего на мировые лидеры? Извините, это вообще ничто. Почему такие цифры? Это не объясняется. Население ННЦ предполагается увеличить почти в три раза, а численность исследователей и разработчиков всего на 1,3 тысячи?

Численность студентов предполагается увеличить также в 2,5 раза. И куда потом пойдут выпускники? Они же должны пойти в науку и инноватику. Почему тогда не в разы увеличивается цифра исследователей и разработчиков? Не означает ли это, что ясной картины у нас нет?

Дальше. Такой показатель, как количество выпускников магистерских программ. С 7380 в 2018-м предполагается увеличить до 7400 в 2024 году. На 20 человек? Это странная цифра. Как она вообще сюда попала?

То же самое численность аспирантов. С 2620 в 2018-м предполагается увеличить до 2630 в 2024 году. На 10 человек? Понятно, что речь идет о наращивании числа выпускников. То есть каждый году будет выпускаться по 2600 и более аспирантов (как и в случае с аспирантами). Но ведь и экономика должна увеличиваться в разы.

Дальше. Поскольку показатели Концепции должны как-то соотноситься с нацпроектом «Наука», то в число показателей вошел и такой, как публикационная активность, доля работ исследователей, размещенных в научных изданиях, входящих в мировые базы цитирования (Web of Science/Scopus). Любимая игрушка нашего Минобрнауки. Цитируемость и публикационная активность. Этот бред попал и сюда в качестве одного из ключевых показателей.

Среда обитания

Отдельного разговора заслуживает то, что называется средой обитания. В концепции этому посвящен отдельный раздел (страницы 9–11). И это правильно. Речь идет фактически о проектировании города нового типа, инновационного наукополиса. Что же, этому надо только радоваться. Авторы Концепции абсолютно правильно фиксируют, что при развитии ННЦ необходимо создавать среду, которая должна отличаться «пространственным, социальным, функциональным и транспортным разнообразием и находить выражение в таких индикаторах, как время в пути до места работы, доступность объектов коммерческой, культурой, досуговой инфраструктуры каждому жителю на повседневной основе».

Правильно. Чтобы не создавать очередную интеллектуальную шарашку, необходимо развивать город с его полноценной инфраструктурой. В противном случае мы получим резервацию для интеллектуалов.

И далее в концепции указывается, что в этой связи необходимо предусмотреть соответствующую городскую планировку, согласно которой создается концентрация пользователей и застройки (здания высотой до девяти этажей), наличие общественного транспорта, общественные пространства, широкая сеть объектов культурных и торговых услуг в пешей доступности и так далее.

Нормально. Этот кусок взят прямо у идеологов «нового урбанизма». Тогда это бы и воплотить в соответствующий план, который дан в приложении к концепции. Но мы не найдем ничего про среду в этом плане. Как уже было сказано, в плане упомянут городок в поселке Ложок и городок для айтишников, которые и так уже создаются и начали создаваться задолго до концепции развития ННЦ.

А про развитие верхней и нижней зон Академгородка, про район, в котором развивается Технопарк (улицы Инженерная и Николаева), не сказано ни слова. Хотя, надо сказать, реальная точка событийности, научной, инновационной, молодежной, формируется сейчас именно в этом месте — в месте активности Технопарка. Благо, там уже формируется и новая досуговая среда.

Отдельно сказано в Концепции о создании межвузовского кампуса. Также весьма важная тема. Но почему не создавать кампус в самом Академгородке? Почему его надо создавать в Краснообске? Предполагается создание там первой очереди кампуса. Вторая очередь будет создаваться в районе Ледовой арены на набережной реки Обь.

И почему упоминаются (причем, только в этом месте, где речь идет о кампусе) только четыре вуза — НГУ, НГТУ, НГМУ, НГАУ? В Плане реализации присутствует, кстати, лишь НГУ. Остальных университетов, существующих в Новосибирске, там нет. Они названы только в связи с кампусом. Еще раз, это хорошее дело. Но в Концепции кампус не прописан, не выстроен, не представлен. А это отдельный большой проект.

В идеале Новосибирск мог бы быть вообще представлен как город-кампус, в котором вся научно-образовательная инфраструктура выступает как большой открытый комплекс, завязанный на совместные межвузовские программы подготовки кадров, в рамках которых студентам могла бы быть доступна эта межвузовская инфраструктура. И тогда студент мог бы ходить на занятия в другой вуз и работать на его лабораторной базе (в рамках совместных межвузовских программ, особенно по магистратуре и аспирантуре).

Такая модель, заметим, гораздо более дешевая, чем строительство отдельного городка. Но она требует того, чтобы ректоры вузов открылись друг другу и выработали целый пакет, сотни программ совместной подготовки кадров. Думаю, такой ход был бы гораздо более амбициозен и более реален для концепции ННЦ. Но этот вариант даже не обсуждается.

Модель ННЦ

И что же в итоге получается?

Получается, что, с одной стороны, заявлено не просто о развитии научных исследований в рамках уже существующего научного центра, а о развитии ННЦ как нового субъекта, с новыми границами, новой моделью управления.

И авторы здесь правы. Существующее законодательство пока не предложило идеальный вариант для такой модели. ОЭЗ, ТОР и ТОСЭР здесь не подходят. Возможно, имеет смысл делать отдельный федеральный закон, как это сделали для Сколково. Но Сколково создавался в чистом поле. А Академгородок — уже существующая территория с неясным статусом. Как и другие территории будущего ННЦ — это существующие поселения (наукоград Кольцово, Краснообск, Бердск).

В №244-ФЗ также прописано, что для управления Сколково создается управляющая компания — юридическое лицо. Если в чистом поле создается территориальный инновационный центр, фактически, новый город, то создается своеобразный муниципалитет, со своим бюджетом, фондом, советом, ответственностью и так далее. А что в нашем случае? Думаю, представители науки и региональной власти к этому варианту не готовы.

Возможен ли другой вариант, если статус ТОР или ОЭЗ также не подходит? Надо ли здесь согласиться с выводами авторов концепции ННЦ? Сочинять новый эксклюзивный закон под прецедент? Но под каждый Академгородок не будешь сочинять новый закон. Или использовать программу развития наукоградов, по которой развивается Кольцово? Этот вариант в данной Концепции не обсуждается.

Выводы

Какие можно сделать предварительные выводы? Речь идет не о том, чтобы кого-то хватать за руку. Речь идет о нашем будущем. Но вместо этого мы сами, того, может быть, и не желая, подкладываем себе прошлое, то есть просто вместо научно-технологического наукополиса, где должны работать и жить с семьями порядка 100 тыс. исследователей и разработчиков, делаем отредактированный старый Академгородок. И зачем мы это делаем?

Вместо проекта нового города с новыми домами и улицами, новым кампусом, новыми школами и больницами, жильем нового поколения, новой средой обитания мы предлагаем список научных проектов, которые будут реализовываться в тех же институтах. А дети будут ходить в те же школы и детские сады. Мы боимся предложить принципиально иной проект. И дело ведь не в архитектуре. Дело в ином типе деятельности, ином типе среды обитания, ином типе управления, иной модели города. Про это в Концепции ничего не сказано. Но главное именно это. А это невозможно обсуждать, находясь в рамках научных дисциплин, ядерной физики, физики полупроводников, химии или генетики. Для обсуждения модели наукополиса требуется иная компетенция. Мы должны обсуждать новую модель науки и новую модель жизни.

Но в таком случае придется делать все с начала. И это никак не отразится на строительстве СКИФа. Пусть строится. Но где же новый город?

Предложения

Учитывая вышесказанное, предлагаю:

1. Провести полноценную гуманитарную экспертизу (ГЭ) Концепции развития ННЦ («Академгородок 2.0») и Плана его реализации.

2. ГЭ провести в виде серии проектных семинаров и публичных слушаний на площадке «Точка кипения» в феврале—марте.

3. Сформировать группу по подготовке и проведению ГЭ.

4. ГЭ предполагает не только оценку существующих документов, но и выработку новых правил игры, разработку полноценной концепции и программы развития «Академгородок 2.0» как мирового научно-технологического лидера — инновационного научного города.

P. S. Пока обсуждался вопрос о публикации данных материалов, которые я также отправлял и в электронную приемную губернатора Новосибирской области, мне пришел ответ за подписью и.о. губернатора Владимира Знаткова. В ответе было сказано следующее: «Проекты, реализация которых предусматривается проектом Плана развития ННЦ, в настоящее время отобраны, необходимость в проведении в отношении указанных проектов дополнительных экспертиз отсутствует». Вообще-то я вел речь не об экспертизе научных проектов. Я их вообще не обсуждал. Речь идет о новой модели научного города. А ее надо делать, конструировать. Ее как раз и нет. Вот так.