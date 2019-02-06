Утонул в ванне 8-месячный мальчик в Бердске

Вечером во вторник, 5 февраля, в Бердске погиб 8-месячный ребенок. Мальчика нашли мертвым в ванне в квартире одного из домов на ул. Горького. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Младенца пытались спасти врачи скорой помощи, но безрезультатно — он захлебнулся. По информации «Курьер. Среда. Бердск», мать ребенка вышла из ванной на несколько секунд.

По словам Чечулина, семья, где произошла трагедия, вполне благополучная.

-Следственным отделом по городу Бердску следственного управления СКР России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 8-месячного ребенка в квартире дома по улице Горького. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Чечулин.

Он подчеркнул, что пока произошедшее рассматривается как несчастный случай.