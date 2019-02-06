Выведет с маршрута №19 перевозчика за второе нарушение мэрия Бердска

Через 20 минут ходила в Новый поселок маршрутка №19 в минувшее воскресенье в Бердске. Об этом мэру Бердска Евгению Шестернину доложила на совещании чиновников 4 февраля дежурная по городу в выходные дни.

— Был проведен мониторинг движения транспортных средств по маршруту №19 «ул. Горького-поселок Светлый». На линии работали три маршрутки с интервалом движения 20 минут.

Мэр поинтересовался, какой интервал времени по маршруту в договоре. Оказалось, что на линии должны работать четыре маршрутки с интервалом в 15 минут.

По словам замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгении Павловской, в связи со снижением пассажиропотока в выходные дни и морозом трех машин на линии было достаточно.

— Господа, я не внятно объясняю? Кто принял решение изменить конкурсные процедуры, какой юротдел? Я требую что-то сверхъестественное?

Юротдел подтвердил, что перевозчик должен соблюдать график вне зависимости от количества пассажиров. Должно быть то количество маршрутов, которое прописано в договоре.

— Не надо заниматься констатацией фактов. Я не буду слушать, что мало пассажиров. Интервал 10 минут — все, 10 минут. Четыре машины — четыре машины. Тем более, когда на улице холодно. Почему жители Бердска должны входить в проблему этого перевозчика, что он везет не полный автобус. Они должны стоять час и ждать полный автобус? Чего ради-то? Невыгодно — прекращай деятельность. Пусть занимается другой деятельностью. Актируйте это мероприятие, как работал в выходные дни маршрут №19, и выставляйте претензию. Повторится второй раз — претензию. А третьего раза не будет. Мы прекратим работу с этим партнером. Как определить человеку, выйдет он на улицу или нет. Он должен выходить и знать, что автобус приходит по расписанию. А еще он должен смотреть на температуру и влажность воздуха: выходить или не выходить? Так как транспортное средство может не подойти — потому что водитель так решил. Не будет этого. Будет первый прецедент по 19 маршруту. Второй раз повторится, будем рассматривать в судебном порядке. Разрывать договорные отношения, — был категоричен мэр.