За испорченную клумбу сторонников Навального суд обязал выплатить 7 млн рублей

Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к главе местного штаба Денису Михайлову и координатору движения «Весна» Богдану Литвину. Их обязали выплатить 7,3 млн рублей для возмещении ущерба, который, по подсчетам прокуратуры, нанесли городу участниками митинга 5 мая, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Кроме того, активисты должны выплатить 60 тысяч рублей судебных издержек.
«Позиция ответчиков, построенная на попытках подменять понятия, их восприятии законодательства, сравнении незаконных митингов с законными публичными мероприятиями, чтением НПА (Нормативный правовой акт — МЗ) только в части и т.д. и т.п. выглядела не слишком убедительно, кроме пустых, хоть и громких разговоров представителей, противопоставить требованиям истца Литвину и Михайлову было почти нечего, в связи с чем, суд исковые требования удовлетворил в части», — говорится в канале официальной пресс-службы судов Петербурга.
Суд отказался принять ранее полученное ходатайство о признании политика Алексея Навального ответчиком по этому иску. Это ходатайство, как сообщали в объединенной пресс-службе судов города, поступило по почте с «живой подписью».
При этом сам Навальный говорил, что не отправлял такое ходатайство. Защита и прокурор выступили против приобщения этого документа. Суд с ними согласился, так как «невозможно определить личность автора ходатайства».
Кроме того, защита подчеркивала, что сумма, заявленная в иске прокуратуры, превышает закупочную стоимость растений в 19 раз. Одна представитель прокуратуры ответил, что власти закупали семена, а участника акции повредили уже выросшие растения, стоимость которых выше.
Прокуратура подала иск к Литвину и Михайлову в середине декабря 2018 года. По версии ведомства, они 5 мая 2018 года организовали в Петербурге акцию «Он нам не царь», участники которой вытоптали зеленые насаждения стоимостью 10 млн 953 тысячи рублей. Ведомство также попросило арестовать имущество активистов, после этого банковские счета Михайлова заблокировали.
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Причём клумбу-то испортили в основном менты, что бегали за митингующими, впрочем, ничего нового.
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Ничего нового, как и в каждом твоём комментарии..
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7,3 млн рублей за клумбу?!
Уважаемая мэрия Бердска!
Вы развешиваете букетики на фонарях за какие-то жалкие 2 миллиона, в то время как питерцы «осваивают» куда более солидные суммы за флору.
Учитесь.
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А это специальное коммерческое для Навального. Не осилит, что ли? Газоны портить нехорошо, тем более типа европейцам..
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