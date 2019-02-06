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Венесуэла вдвое сократила долг перед «Роснефтью»

Российская компания ведет добычу нефти в южноамериканской стране в рамках пяти совместных предприятий с общими запасами более 80 млн тонн.

6.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Венесуэла вдвое сократила долг перед Роснефтью

Роснефть ведет добычу в Венесуэле

Венесуэльская PDVSA в течение 2018 года снизила задолженность перед «Роснефтью» до $2,3 млрд, что в два раза меньше по сравнению с началом года, следует из презентации российской компании.

На конец сентября 2018 года оставшийся долг Венесуэлы составлял $3,1 млрд.

«Роснефть» ведет добычу нефти в Венесуэле в рамках пяти совместных предприятий с общими запасами более 80 млн тонн. На долю компании приходится 3,4 млн тонн добытой нефти.

Кроме того, начиная с 2014 года, «Роснефть» заключила ряд контрактов на покупку нефти и нефтепродуктов с государственной компанией PDVSA на условиях предоплаты.

Компании также принадлежит 100% доля в газовом проекте Mejillones и Patao (с правом экспорта) с условными ресурсами в объеме 85 млрд куб. метров и 2 нефтесервисных предприятия: Perforosven (51%) и Precision Drilling (100%).

«Проекты на территории Венесуэлы осуществляются в соответствии с требованиями применимого к ним законодательства, и соглашения, заключенные в их отношении, являются законными и действительными», — подчеркивает НК.

Источник: Интерфакс


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