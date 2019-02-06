Венесуэла вдвое сократила долг перед «Роснефтью»

Предложения по новому генплану начала принимать власть Бердска
ФАС: Смартфонам и ноутбукам могут предустановить российский софт
Похитившего 8 млн рублей главврача приговорил к 3 годам колонии суд Новосибирска
Нет горячей воды в общежитии Бердска из-за неисправного крана в одной комнате
Россия и Иран отказались от расчетов в долларах
Извинилась перед Солодкиными прокуратура за незаконное уголовное преследование
Открыткой с танком США М60 поздравили защитников Отечества в лифтах Бердска
«Мусорная» реформа: Снизить тариф на вывоз мусора хотят депутаты Бердска
Проект «Академгородок 2.0» прокладывает путь в прошлое
«Прошерстить» Совфед и Госдуму из-за «дела Арашукова» хочет депутат от КПРФ