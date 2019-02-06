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Шойгу требует создать сухопутную версию «Калибра» за два года

До конца 2020 года также необходимо создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, добавил глава Минобороны.

6.02.2019 Фото: naukatehnika.com 3 коммент.
 
Шойгу требует создать сухопутную версию Калибра за два года

«Калибр» морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в 2019-2020 годах сухопутного варианта комплекса «Калибр» морского базирования, оснащенного крылатой ракетой большой дальности. Он также заявил, что в те же сроки требуется разработать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности.

Министр сообщил, что верховный главнокомандующий одобрил представленный ему Генештабом перечень мероприятий. На тематическом селекторном совещании в Минобороны Шойгу отметил, что «Калибр» морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии.

Соответствующие меры предприняты в связи с тем, что со 2 февраля США перестали выполнять свои обязательства по ДРСМД.

Как заявил глава Минобороны, американская сторона ведет активную работу по созданию ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км, что выходит за пределы ограничений по договору.

В связи с этим президент России дал распоряжение военному ведомству принять ответные меры, отметил Шойгу.

По его словам, использование в наземном исполнении ракет морского и воздушного базирования позволит серьезно сократить сроки создания нового ракетного оружия и размеры его финансирования.

Шойгу также отметил важность повышения дальности стрельбы, разрабатываемых наземных комплексов.

Министр поручил своему заместителю Алексею Криворучко в ближайшее время начать необходимые опытно-конструкторские работы в рамках предоставленных по гособоронзаказу на текущий год и плановый период 2020-2021 годов отчислений путем перераспределения средств на выполнение поставленных задач.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А почему аж через 2 года?
    А если завтра — война?

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    • Поросёнок Пётр

      Если завтра война нам Куба поможет ;)
      Россия выделит Кубе 38 млн евро в качестве кредита на развитие оборонного сектора. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
      Кредит, как вы понимаете, будет лет через 5 прощён и вот тогда мы всем врагам покажем кузькину мать! ;)

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