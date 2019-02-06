Шойгу требует создать сухопутную версию «Калибра» за два года

«Калибр» морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в 2019-2020 годах сухопутного варианта комплекса «Калибр» морского базирования, оснащенного крылатой ракетой большой дальности. Он также заявил, что в те же сроки требуется разработать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой повышенной дальности.
Министр сообщил, что верховный главнокомандующий одобрил представленный ему Генештабом перечень мероприятий. На тематическом селекторном совещании в Минобороны Шойгу отметил, что «Калибр» морского базирования, оснащенный крылатой ракетой большой дальности, хорошо показал себя в Сирии.
Соответствующие меры предприняты в связи с тем, что со 2 февраля США перестали выполнять свои обязательства по ДРСМД.
Как заявил глава Минобороны, американская сторона ведет активную работу по созданию ракет наземного базирования с дальностью поражения более 500 км, что выходит за пределы ограничений по договору.
В связи с этим президент России дал распоряжение военному ведомству принять ответные меры, отметил Шойгу.
По его словам, использование в наземном исполнении ракет морского и воздушного базирования позволит серьезно сократить сроки создания нового ракетного оружия и размеры его финансирования.
Шойгу также отметил важность повышения дальности стрельбы, разрабатываемых наземных комплексов.
Министр поручил своему заместителю Алексею Криворучко в ближайшее время начать необходимые опытно-конструкторские работы в рамках предоставленных по гособоронзаказу на текущий год и плановый период 2020-2021 годов отчислений путем перераспределения средств на выполнение поставленных задач.
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