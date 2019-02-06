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«Прошерстить» Совфед и Госдуму из-за «дела Арашукова» хочет депутат от КПРФ

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«Прошерстить» Совфед и Госдуму из-за «дела Арашукова» хочет депутат от КПРФ

Рашкин также считает, что нужно избавиться от сенаторов и депутатов, имеющих двойное гражданство, виды на жительство и недвижимость за границей, так как любой «запасной аэродром» является угрозой национальной безопасности.

6.02.2019 Фото: Соцсети 6 коммент.
 
«Прошерстить» Совфед и Госдуму из за «дела Арашукова» хочет депутат от КПРФ

Валерий Рашкин

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил провести чистку в органах власти после скандального задержания сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, который обвиняется в участии в преступном сообществе и убийствах. Коммунист предложил «прошерстить» Совет Федерации и Государственную думу на наличие парламентариев, причастных к уголовным преступлениям.

В ходе выступления на заседании нижней палаты парламента Рашкин посетовал, что из-за тотальной коррупции во власть проникают «бандиты, мошенники и убийцы», которые не представляют народ, но при этом диктуют ему, как жить.

«Они даже порой плохо говорят по-русски, но почему-то это не мешает им голосовать за многостраничные антисоциальные законы», – язвительно заметил депутат (как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Рауф Арашуков заявил на допросе, что плохо владеет русским языком, и попросил для себя переводчика).

По мнению Рашкина, силовики могут хоть каждый день устраивать «маски-шоу», однако это не переубедит граждан. По мнению парламентария, в деле борьбы с коррупцией нужен системный подход.

«Нужно «прошерстить» Совет Федерации и Госдуму на предмет наличия других Арашуковых», – призвал Рашкин.

Депутат также считает, что нужно избавиться от сенаторов и депутатов, имеющих двойное гражданство, виды на жительство и недвижимость за границей, так как любой «запасной аэродром» является угрозой национальной безопасности. «Нужна национализация элит», — добавил он.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан прямо в зале заседаний Совфеда 30 января. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц, а также давление на свидетеля. Сам Арашуков вину не признал и назвал уголовное дело «политическим заказом» против него.

Задержан и отец парламентария Рауль Арашуков – его обвиняют в хищениях газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.


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(6) Комментариев

  1. Вадим

    нужно избавиться от сенаторов и депутатов, имеющих двойное гражданство, виды на жительство и недвижимость за границей, так как любой «запасной аэродром» является угрозой национальной безопасности.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/06/404836-prosherstit-sovfed-i-gosdumu-iz-za-dela-arashukova-xochet-deputat-ot-kprf

    Интересно, Рашкин решил остаться в гордом одиночестве?

    ЗЫ: интересно, а где живут/учатся дети/внуки Рашкина и где у них недвига?

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  2. Александр

    У нас в области почему не проведут подобную проверку, вот будет весело. Фильм Мамонтова забыли… и что Шемкив как работал, так и работает. *CRAZY* *CRAZY*

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  3. Новый мэр

    Там не шерстить,там сажать надо

    Thumb up 1 Thumb down 1

  4. Аноним

    тогда новую зону надо открывать, хотя правильней было бы их всех в зоны для ООР.

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  5. Аноним

    Ну, наконец то правильное решение
    … только вот не пройдёт оно
    Сильно госдуме не понравится !

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  6. Гость

    Александр вот это Вы верно подметили как работают из 90 х так и работают в передаче Караулова о нем много интересного сказано.
    Такова нынешняя Россия.

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