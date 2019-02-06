«Прошерстить» Совфед и Госдуму из-за «дела Арашукова» хочет депутат от КПРФ

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил провести чистку в органах власти после скандального задержания сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, который обвиняется в участии в преступном сообществе и убийствах. Коммунист предложил «прошерстить» Совет Федерации и Государственную думу на наличие парламентариев, причастных к уголовным преступлениям.

В ходе выступления на заседании нижней палаты парламента Рашкин посетовал, что из-за тотальной коррупции во власть проникают «бандиты, мошенники и убийцы», которые не представляют народ, но при этом диктуют ему, как жить.

«Они даже порой плохо говорят по-русски, но почему-то это не мешает им голосовать за многостраничные антисоциальные законы», – язвительно заметил депутат (как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Рауф Арашуков заявил на допросе, что плохо владеет русским языком, и попросил для себя переводчика).

По мнению Рашкина, силовики могут хоть каждый день устраивать «маски-шоу», однако это не переубедит граждан. По мнению парламентария, в деле борьбы с коррупцией нужен системный подход.

«Нужно «прошерстить» Совет Федерации и Госдуму на предмет наличия других Арашуковых», – призвал Рашкин.

Депутат также считает, что нужно избавиться от сенаторов и депутатов, имеющих двойное гражданство, виды на жительство и недвижимость за границей, так как любой «запасной аэродром» является угрозой национальной безопасности. «Нужна национализация элит», — добавил он.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был лишен неприкосновенности и задержан прямо в зале заседаний Совфеда 30 января. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц, а также давление на свидетеля. Сам Арашуков вину не признал и назвал уголовное дело «политическим заказом» против него.

Задержан и отец парламентария Рауль Арашуков – его обвиняют в хищениях газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.