Навальный по суду удалит видео расследования о продуктах для Росгвардии

Крымское предприятие «Мясокомбинат «Дружба народов» выиграло суд против оппозиционера Алексея Навального. Иск был связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках комбинатом продуктов в Росгвардию. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия.

«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» не требовало материального возмещения ущерба, а настаивало на удалении текстовой и видеоверсии расследования ФБК и на публикации опровержения. Также суд обязал Навального опровергнуть информацию их расследования, постановил судья, передает РИА Новости. Иск был подан в октябре прошлого года. В своем расследовании Навальный заявил, что Росгвардия закупала продукты для сотрудников по завышенным ценам.

Головач подчеркнул, что будет обжаловать решение суда. «Конечно, будем обжаловать. Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции. Это делал заказчик — Росгвардия», — пояснил юрист.

Расследование ФБК было опубликовано в августе 2018 года. Навальный и его сторонники утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам.

Золотов после этого вызвал Навального на дуэль. Мясокомбинат «Дружба народов» подал в суд на Навального. В декабре СМИ сообщили, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют после обращения ФСБ Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.