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Навальный по суду удалит видео расследования о продуктах для Росгвардии

Крымский мясокомбинат «Дружба народов» требовал опровергнуть расследование, в котором фонд оппозиционера заявлял, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам.

6.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 19 коммент.
 
Навальный по суду удалит видео расследования о продуктах для Росгвардии

Алексей Навальный

Крымское предприятие «Мясокомбинат «Дружба народов» выиграло суд против оппозиционера Алексея Навального. Иск был связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках комбинатом продуктов в Росгвардию. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия.

«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.

ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» не требовало материального возмещения ущерба, а настаивало на удалении текстовой и видеоверсии расследования ФБК и на публикации опровержения. Также суд обязал Навального опровергнуть информацию их расследования, постановил судья, передает РИА Новости. Иск был подан в октябре прошлого года. В своем расследовании Навальный заявил, что Росгвардия закупала продукты для сотрудников по завышенным ценам.

Головач подчеркнул, что будет обжаловать решение суда. «Конечно, будем обжаловать. Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции. Это делал заказчик — Росгвардия», — пояснил юрист.

Расследование ФБК было опубликовано в августе 2018 года. Навальный и его сторонники утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам.

Золотов после этого вызвал Навального на дуэль. Мясокомбинат «Дружба народов» подал в суд на Навального. В декабре СМИ сообщили, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют после обращения ФСБ Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.

Глава Росгвардии Виктор Золотов позже опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, вызвав его на дуэль.


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(19) Комментариев

  1. Аноним

    Ну кто бы сомневался… :(

    Thumb up 12 Thumb down 8

  2. Аноним

    трепло, оно и есть трепло

    Thumb up 9 Thumb down 27

    • неАноним

      Аноним (09:22) — трепло, а у Навального есть документы и доказательства.

      Thumb up 27 Thumb down 8

      • Аноним

        Да он сам говорит «все из открытых источников — ищите»
        А когда припирают «да мне друг сказал что работал сторожем 15 лет назад и сам слышал как Медведев разговаривал с …..» ну и прочий бред
        А когда в суде прижимают, то сразу начинается «Да я просто пересказывал то что прочитал в комментах, так что нефиг мне предъявлять»
        Что, не так чтоли?
        Нет у него доказательств никаких!

        Thumb up 5 Thumb down 23

    • Никола

      Суд установил, что репутацию завода Навальный испортил своим расследованием. Так оно и есть. Но не было доказано, что в материалах расследования есть ложь: завышенные цены, некачественные продукты. Просто попытались замять это дело, но получилось не очень.

      Thumb up 11 Thumb down 5

  3. Аноним

    Помнится говорили: ведь правду говорит, иначе бы его постоянно по судам таскали.
    Ну вот таскают, приговоры выносят, а он их даже не опротестовывает ни в каких ЕСПЧ.
    Свидетельство того, что все его расследования на 99% вброс, вранье и передергивание! (1% реальности никто не отрицает).
    Цель понятна: создание общественного мнения и того самого восприятия, по которому выходит что в России все плохо.
    А то что к фактам и действительности никакого отношения нет — да пофигу всем…

    Thumb up 8 Thumb down 32

  4. Никола

    И ФАС признали цены завышенными, и ФСБ проводило расследование по махинациям при закупках, и факты поставок гнилой картошки подтвердились, но… Навальный должен удалить эту информацию.

    Не факт, что он сразу удалит — будут подаваться апелляции. Но даже если и удалит, мы-то все помним, и интернет помнит.

    Thumb up 29 Thumb down 8

    • Аноним

      вы вроде в курсе:
      По иску например Усманова много апелляций Навальный подал? :-D
      А я подскажу: ни одной! Заткнулся в тряпочку и слился по тихой.

      Thumb up 7 Thumb down 28

    • ФАГ

      Другое интересно, ни мясокомбинат «устанавливает цены и предъявляет качество к продукции, а заказчик». А если заказчик не попросил, то можно суррогат выпускать. Потребитель всегда желает покупать только качественный продукт. Но в большинстве своем не может определить качество продукта. Качеством должны заниматься предприятия, выпускающие продукцию и соответствующие контролирующие гос. органы. Но возможно ли «кошмарить бизнес»! Юрист росгвардии может молоть что угодно, даже дерьмо собачье назвать мясопродуктом, он отрабатывает деньги. Но судья, принимающий решение, должен иметь голову.

      Thumb up 11 Thumb down 7

  5. ххх

    Навальный не будет ничего удалять,он уже это заявлял неоднократно
    если понадобится и на порнохаб загрузят,как фильм «Он вам не демон».
    Еще раз убедился,что такие «суды» нужно разгонять

    Thumb up 19 Thumb down 9

    • Аноним

      А чего в другие (европейский) с жалобами на решение не обращается?
      Или как с Кировлесом: ЕСПЧ вынес решение «политической подоплеки не усмотрено», после чего Алешенька хвост поджал и банит у себя тех, кто имеет наглость про это напомнить 8)

      Thumb up 7 Thumb down 24

  6. Аноним

    В декабре СМИ сообщили, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют после обращения ФСБ Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
    :-D
    Да чего там проверять?!
    Золотов — свой, проверенный и надежный вассал.
    Афелированный мясокомбинат находится в прямом подчинении — по какой цене скажут, по той и продаст.))
    Надо возбуждать третье уголовное по Кировлесу однозначно! :-D

    Thumb up 15 Thumb down 6

  7. Эрвин

    Вот ведь настоящий офицер, генерал золотов. Вызвал на дуэль и не пришел.

    Thumb up 21 Thumb down 7

  8. Поросёнок Пётр

    Бедная «Росгвардия» все хотят на ней нажиться ;)
    Томского бизнесмена Михаила Волохова обвинили в хищении миллионов при строительства жилья для Росгвардии. Следствие просило арестовать его, но прокуратура не поддержала, и суд отпустил мужчину под подписку. Он приходится сыном спикеру Томской облдумы Оксане Козловской. Владельца строительной компании «Траст» Волохова подозревают в хищении 38 млн рублей при заключении госконтракта на строительство многоквартирного дома для войск Росгвардии.
    Жилье должны были построить в закрытом городе Северск, где специальные части силовиков охраняют Северский химический комбинат, выпускающий ядерное топливо, узнало РБК.

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  9. Новый мэр

    Пусть удаляет, все посмотрели

    Thumb up 5 Thumb down 5

  10. Сторонник

    Узаконенное воровство или воры в законе, кому как нравится, всегда это было и вряд-ли это можно искоренить, чтобы каждый жил только на свою зарплату.

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  11. Новый мэр

    А судьи кто? :-D

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