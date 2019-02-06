Навальный по суду удалит видео расследования о продуктах для Росгвардии

Крымское предприятие «Мясокомбинат «Дружба народов» выиграло суд против оппозиционера Алексея Навального. Иск был связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о поставках комбинатом продуктов в Росгвардию. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия.
«Суд удовлетворил исковое заявление мясокомбината «Дружба народов» к Алексею Навальному о защите деловой репутации в полном объеме», — сообщил юрист Навального, один из авторов расследования Александр Головач.
ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» не требовало материального возмещения ущерба, а настаивало на удалении текстовой и видеоверсии расследования ФБК и на публикации опровержения. Также суд обязал Навального опровергнуть информацию их расследования, постановил судья, передает РИА Новости. Иск был подан в октябре прошлого года. В своем расследовании Навальный заявил, что Росгвардия закупала продукты для сотрудников по завышенным ценам.
Головач подчеркнул, что будет обжаловать решение суда. «Конечно, будем обжаловать. Считаем, что сведения были достоверными и не порочат деловой репутации мясокомбината, потому что не мясокомбинат устанавливал цены и предъявлял требования по качеству продукции. Это делал заказчик — Росгвардия», — пояснил юрист.
Расследование ФБК было опубликовано в августе 2018 года. Навальный и его сторонники утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам.
Золотов после этого вызвал Навального на дуэль. Мясокомбинат «Дружба народов» подал в суд на Навального. В декабре СМИ сообщили, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют после обращения ФСБ Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Глава Росгвардии Виктор Золотов позже опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, вызвав его на дуэль.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Ну кто бы сомневался…
12 8
трепло, оно и есть трепло
9 27
Аноним (09:22) — трепло, а у Навального есть документы и доказательства.
27 8
Да он сам говорит «все из открытых источников — ищите»
А когда припирают «да мне друг сказал что работал сторожем 15 лет назад и сам слышал как Медведев разговаривал с …..» ну и прочий бред
А когда в суде прижимают, то сразу начинается «Да я просто пересказывал то что прочитал в комментах, так что нефиг мне предъявлять»
Что, не так чтоли?
Нет у него доказательств никаких!
5 23
Суд установил, что репутацию завода Навальный испортил своим расследованием. Так оно и есть. Но не было доказано, что в материалах расследования есть ложь: завышенные цены, некачественные продукты. Просто попытались замять это дело, но получилось не очень.
11 5
Помнится говорили: ведь правду говорит, иначе бы его постоянно по судам таскали.
Ну вот таскают, приговоры выносят, а он их даже не опротестовывает ни в каких ЕСПЧ.
Свидетельство того, что все его расследования на 99% вброс, вранье и передергивание! (1% реальности никто не отрицает).
Цель понятна: создание общественного мнения и того самого восприятия, по которому выходит что в России все плохо.
А то что к фактам и действительности никакого отношения нет — да пофигу всем…
8 32
И ФАС признали цены завышенными, и ФСБ проводило расследование по махинациям при закупках, и факты поставок гнилой картошки подтвердились, но… Навальный должен удалить эту информацию.
Не факт, что он сразу удалит — будут подаваться апелляции. Но даже если и удалит, мы-то все помним, и интернет помнит.
29 8
вы вроде в курсе:
По иску например Усманова много апелляций Навальный подал?
А я подскажу: ни одной! Заткнулся в тряпочку и слился по тихой.
7 28
Другое интересно, ни мясокомбинат «устанавливает цены и предъявляет качество к продукции, а заказчик». А если заказчик не попросил, то можно суррогат выпускать. Потребитель всегда желает покупать только качественный продукт. Но в большинстве своем не может определить качество продукта. Качеством должны заниматься предприятия, выпускающие продукцию и соответствующие контролирующие гос. органы. Но возможно ли «кошмарить бизнес»! Юрист росгвардии может молоть что угодно, даже дерьмо собачье назвать мясопродуктом, он отрабатывает деньги. Но судья, принимающий решение, должен иметь голову.
11 7
Навальный не будет ничего удалять,он уже это заявлял неоднократно
если понадобится и на порнохаб загрузят,как фильм «Он вам не демон».
Еще раз убедился,что такие «суды» нужно разгонять
19 9
А чего в другие (европейский) с жалобами на решение не обращается?
Или как с Кировлесом: ЕСПЧ вынес решение «политической подоплеки не усмотрено», после чего Алешенька хвост поджал и банит у себя тех, кто имеет наглость про это напомнить
7 24
В декабре СМИ сообщили, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» проверяют после обращения ФСБ Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба.
Да чего там проверять?!
Золотов — свой, проверенный и надежный вассал.
Афелированный мясокомбинат находится в прямом подчинении — по какой цене скажут, по той и продаст.))
Надо возбуждать третье уголовное по Кировлесу однозначно!
15 6
Вот ведь настоящий офицер, генерал золотов. Вызвал на дуэль и не пришел.
21 7
Бедная «Росгвардия» все хотят на ней нажиться
Томского бизнесмена Михаила Волохова обвинили в хищении миллионов при строительства жилья для Росгвардии. Следствие просило арестовать его, но прокуратура не поддержала, и суд отпустил мужчину под подписку. Он приходится сыном спикеру Томской облдумы Оксане Козловской. Владельца строительной компании «Траст» Волохова подозревают в хищении 38 млн рублей при заключении госконтракта на строительство многоквартирного дома для войск Росгвардии.
Жилье должны были построить в закрытом городе Северск, где специальные части силовиков охраняют Северский химический комбинат, выпускающий ядерное топливо, узнало РБК.
6 6
Очередной чиновничий, талантливый сын-бизнесмен
6 6
Пусть удаляет, все посмотрели
5 5
..и вас тоже.
2 1
Узаконенное воровство или воры в законе, кому как нравится, всегда это было и вряд-ли это можно искоренить, чтобы каждый жил только на свою зарплату.
3 5
А судьи кто?
2 2