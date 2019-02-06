Извинилась перед Солодкиными прокуратура за незаконное уголовное преследование

Письма с извинения перед отцом и сыном Солодкиными были опубликованы в соцсети Facebook.

Новосибирская областная прокуратура принесла официальные извинения Александру Наумовичу Солодкину и Александру Александровичу Солодкину за «необоснованное привлечение к уголовной ответственности».

В письмах, направленных обоим Солодкиным говорится, что им «предоставляется право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановления трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в орган, постановивший приговор, а также предъявить иск о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении в порядке гражданского судопроизводства».

Документы с извинениями были опубликованы несколькими пользователями в соцсети Facebook. Письмо Солодкину-старшему подписано старшим прокурором отдела гособвинителей Мариной Морковиной, а перед Солодкиным-младшим – прокурором отдела государственных обвинителей Анжеликой Егоровой.

В октябре 2009 году сын Солодкина, Александр Солодкин–младший, с апреля 2009 года назначенный вице-мэром Новосибирска, был обвинён по статьям ч.2 ст.163; ч.3 ст.111; ч.2 ст.291 и ч.3 ст.295 УК РФ.

В феврале 2010 года Солодкин (старший) был обвинён в ч.2 статьи 163 УК Российской Федерации.

В феврале 2010 года Солодкин и его сын были задержаны по подозрению в участии в организованной преступной группировке, которой, по мнению следствия, руководил в конце 1990-х годов и начале 2000-х годов предприниматель Александр Трунов. Они были помещены в СИЗО.

В апреле 2010 года в отношении Солодкина-младшего были возбуждены ещё два уголовных дела – по факту хищения бюджетных средств.

Солодкин-младший получил в итоге 8,5 года лишения свободы, а его отец – 6 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Солодкин-младший вышел на свободу в июне 2017 года, следом за отцом.