Двое погибли в утонувшем у села Поваренка ВАЗе в Новосибирской области

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 20-летнего жителя р.п. Коченево Андрея Рица. Об этом сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В суде установлено, что 10 сентября 2018 года водитель автомобиля марки ВАЗ 21060 Риц, двигаясь на автомобиле по дороге в с. Поваренка Коченевского района, не справился с управлением. В результате он совершил опрокидывание автомобиля в озеро с находящимися в салоне пассажирами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После чего с места происшествия скрылся.

Суд приговорил Рица к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.