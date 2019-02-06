Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Второе судебное заседание по иску психолога школы №9 Натальи Тарасевич под председательством судьи бердского городского суда Ирины Кадашевой состоялось сегодня, 5 февраля. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

Сегодня в суде выступили ответчики — мама девочки, покрасившей пряди в голубой цвет, Валентина Боянова, автор серии материалов Марина Волкова, а также редактор газеты Галина Коморникова.

Валентина еще раз подтвердила суду, что склонна доверять своей дочери и действительно считает, что психолог сделала ее ребенку замечание, указав на неестественный цвет волос. Однако Наталья Тарасевич стояла на своем — такого разговора не была, она придерживалась этики школьного педагога и психолога в полной мере. Свои доводы она подкрепила Конституцией РФ и законом об образовании. Уточнила и исковые требования к ответчикам, а именно — умножила в 10 раз моральный ущерб и предложила редакции и автору статьи выплатить ей 500 000 рублей. Изначально Наталья Тарасевич требовала опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.

Судья Ирина Кадашева выслушала все стороны спора, а также адвоката редакции. И еще раз пересмотрела заявленное ранее ходатайство представителем «Курьер. Среда. Бердск» о вызове в суд и допросе 12-летней школьницы.

В следующем заседании судья спросит девочку о содержании ее ноябрьского разговора со школьным психологом. При этом во время допроса несовершеннолетней не будут присутствовать истец — Наталья Тарасевич и педагоги школы №9.

В ходе судебного заседания адвокат редакции Светлана Борисенко задала истцу вопрос: считает ли она покраску волос в неестественный цвет поступком, который стоит осуждать. Наталья Тарасевич заявила в суде, что цвет волос не является предметом осуждения.

15 января Наталья Тарасевич была готова пойти на мировое соглашение с Валентиной Бояновой при условии, что «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение. Мама школьницы отказалась от предложения психолога, так как не сомневается в правдивости слов своей дочери.

Отвечая на вопросы судьи, автор материала сообщила, что в день публикации первой статьи, у журналиста не было возможности связаться с психологом школы для получения комментария. Но как требует закон о СМИ, всеми доступными способами корреспондент это сделать попытался.

8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Стоит отметить, что у 12-летней школьницы есть проблемы со здоровьем, которые в последнее время усугубились. Врач посоветовала перевести ребенка в другую школу из-за участившихся обмороков и вновь появившихся шумов в сердце.

Напомним, что история об ученице 6 класса, которую, по словам ее матери Валентины, выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.

17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.

Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.

-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.

По словам мамы девочки, показания в прокуратуре не затрагивали беседу психолога с ее ребенком.