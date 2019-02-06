Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Наталья Тарасевич считает, что ее репутации нанесет существенный ущерб
Второе судебное заседание по иску психолога школы №9 Натальи Тарасевич под председательством судьи бердского городского суда Ирины Кадашевой состоялось сегодня, 5 февраля. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.
Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».
Сегодня в суде выступили ответчики — мама девочки, покрасившей пряди в голубой цвет, Валентина Боянова, автор серии материалов Марина Волкова, а также редактор газеты Галина Коморникова.
Валентина еще раз подтвердила суду, что склонна доверять своей дочери и действительно считает, что психолог сделала ее ребенку замечание, указав на неестественный цвет волос. Однако Наталья Тарасевич стояла на своем — такого разговора не была, она придерживалась этики школьного педагога и психолога в полной мере. Свои доводы она подкрепила Конституцией РФ и законом об образовании. Уточнила и исковые требования к ответчикам, а именно — умножила в 10 раз моральный ущерб и предложила редакции и автору статьи выплатить ей 500 000 рублей. Изначально Наталья Тарасевич требовала опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.
Судья Ирина Кадашева выслушала все стороны спора, а также адвоката редакции. И еще раз пересмотрела заявленное ранее ходатайство представителем «Курьер. Среда. Бердск» о вызове в суд и допросе 12-летней школьницы.
В следующем заседании судья спросит девочку о содержании ее ноябрьского разговора со школьным психологом. При этом во время допроса несовершеннолетней не будут присутствовать истец — Наталья Тарасевич и педагоги школы №9.
В ходе судебного заседания адвокат редакции Светлана Борисенко задала истцу вопрос: считает ли она покраску волос в неестественный цвет поступком, который стоит осуждать. Наталья Тарасевич заявила в суде, что цвет волос не является предметом осуждения.
15 января Наталья Тарасевич была готова пойти на мировое соглашение с Валентиной Бояновой при условии, что «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение. Мама школьницы отказалась от предложения психолога, так как не сомневается в правдивости слов своей дочери.
Валентина верит своей дочери
Отвечая на вопросы судьи, автор материала сообщила, что в день публикации первой статьи, у журналиста не было возможности связаться с психологом школы для получения комментария. Но как требует закон о СМИ, всеми доступными способами корреспондент это сделать попытался.
8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.
-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.
Стоит отметить, что у 12-летней школьницы есть проблемы со здоровьем, которые в последнее время усугубились. Врач посоветовала перевести ребенка в другую школу из-за участившихся обмороков и вновь появившихся шумов в сердце.
Напомним, что история об ученице 6 класса, которую, по словам ее матери Валентины, выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.
17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.
Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.
-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.
По словам мамы девочки, показания в прокуратуре не затрагивали беседу психолога с ее ребенком.
ну и раздули из мужи слона!!! лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .
38 25
«лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .»
вы СВОИ ЗАСЛУГИ НА МАТЬ РЕБЁНКА НЕ КЛЕЙТЕ! Это вы её травите, за отсутствие серости.
17 43
Капец!
Кроме многодетной семьи ещё и обмороки прибавились …
… может надо с мамы девочки спросить: до чего она довела ребёнка этой вот покраской волос и упертостью?
… поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит
51 35
А почему педагог в кавычках может упереться и не прощать, а мама должна все спустить на тормозах и быть всепрощающей?
35 50
Хотя бы потому, что это ее ребенок. Чтобы не мотать девочке нервы и не таскать по судам мама могла бы пойти на мировую. Чтобы, как следствие, не появлялись шумы в сердце и обмороки о которых здесь упоминается. Но каждый родитель сам решает, что ему важнее: ребенок или собственные амбиции.
18 7
Извинения первоначально должны были принести педагоги. Указывать и диктовать внешний вид они не имели права.
37 52
Вы все свои права знаете , только кроме прав, есть ещё и обязанности
В том числе, воспитание своих отпрысков , чтобы они уважали чужих людей и в таком духе
….Я даже сейчас не о педагогах говорю , а вообще о других людях , кроме родственников
41 20
Суд решит кто и что должен.
12 7
«… поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит»
Вам дай волю, вы людей начнете расстреливать. За что вам извинение? Вы ничего не перепутали?
24 38
Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц.
53 30
«Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц.»
Вы абсолютно правы! зарплату только получают, да от скуки начали людей в суд таскать, вместо помощи…..
47 27
Согласна тоже насчет психологов! Психолог должен быть независим от школы, не получать там зарплату. А то получается еще одна «тетя», чтобы ребенка построить! Школьный психолог, конечно, стоит на стороне учителей и администрации.Родителей, которые за своих детей заступаются, уважаю. И сочувствую! Натерпятся. Терпите, вы взрослые! Ребенка жалко. Не сдавайтесь! Вот тут уж точно сила — в правде! Вспоминается дикий случай про «пьяного» мальчика. Вступился отец, уперся! Сбила ребенка и понеслась душа в рай! Он и пьяный, родителей лишить родительских прав, там чего только не наворотили! А он уперся, молодец! Поседеть можно от всего! Есть другой вариант — молчи в тряпочку…
2 3
Ну, началось…
21 11
Психиатр , тут похоже , уже ваша помощь требуется …
готовьтесь !
Пять комментов сверху , точно к вам!
19 18
И какое было дело учителям до цвета волос ученицы? Ну похвалили бы, сказав — ах, как красиво! А вышло наоборот — вызвано чувство обиды и отторжения ученицы от посещения школы.
И кто теперь может быть уверен в подлинности высказываний сторон, в достоверности событий, происходивших в напряжённой обстановке, когда сторонам «переклинило» мозги? Они и сами-то вряд ли точно в деталях помнят произошедшее. Каждый теперь может говорить и самому себе верить .
Хотелось бы, чтобы люди, которым доверен процесс просвещения подрастающего поколения, были более осторожны и внимательны, так как они взрослые люди, а школьники — это дети, которые на всю жизнь запомнят вас такими, какими вы были по отношению к ним.
32 37
Видимо психолог такой, что может зарабатывать деньги только подавая в суд на КСБ, а не за счет своих профессиональных качеств?
19 27
Ну похвалили бы, сказав — ах, как красиво! (с)
а если не красиво, все равно хвалить? ваши дети в таком возрасте не способны адекватно реагировать на объективную критику? может это ваши проблемы, а не окружающих?
20 10
То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех. Если внешний вид ученицы не устраивает учителей,то они должны были связаться с родителями и пообщаться, а не унижать девочку при всех. Советую родителям на это тоже обратить внимание.
37 36
«То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех.»
К сожалению, в наших школах, не ставить не во что ни детей, ни их родителей стало нормой жизни! А инакомыслящих легко запинать низкими оценками за четверть и вынудить их уйти из школы.
27 38
Получается, что девочке с учительницы надо потребовать миллион?
Потому что та использовала свою власть на несовершеннолетнем ребенке, находящемся в подчиненном состоянии — т.е. практически беспомощном.
18 28
По вашей логике и педагогу тогда надо потребовать с мамаши мильён
А то она ославила ее на всю России, что это даже по Центральным каналам извещали, не говоря уже о областных
Завязывайте с советами ….. девочке не миллион надо требовать, а научиться себя достойно вести и не обманывать , прежде всего …
и никакой переход в другую школу не поможет, если она не задумается и не пересмотрит своё поведение …
23 11
Ох, какие мы нежные стали! Сделали замечание — унизили! В чем унижение-то? В период моего обучения в школе всегда нерадивых учеников при всем классе воспитывали, никто ущербным и униженным при этом не вырос. А сейчас ученику слова не скажи, яжематери набегут тут же.
18 8
«В период моего обучения в школе всегда нерадивых учеников при всем классе воспитывали, никто ущербным и униженным при этом не вырос.»
Вы вообще понимаете, что значит «нерадивый»? Если вы чего-то не понимаете, то словарик или гугл в помощь! радивый — усердный, старательный (Радивый хозяин.)проникнутый усердием, старательностью. Как цвет волос влияет на радивость или нерадивость?
5 12
Я против судов и материальных компенсаций, но я бы поступила также…
Дело дойдет до того, что в классах будут видеокамеры ставить.
15 21
Кстати, тоже помню одну свою учительницу!!!!
5 10
Казалось бы, психолог — это помощник ученика в трудной ситуации. Обладающий соответствующими знаниями, умением, навыками, тактом.
И непонятно, почему в данном случае могла сложиться такая неприглядная ситуация противостояния.
Может быть, действительно, должность психолога — это излишество в школе? Какие конкретные обязанности несёт он и в каких показателях оценивается результат работы ?;)
39 23
В этом «психологе» проснулся дух рвача! такие требования как она сейчас заявляет — лучшая антиреклама ее как специалиста. Я в жизни с такой никогда дел иметь не буду после таких судебных процессов.
P.S. Никакую сторону в этом процессе не поддерживаю. Просто наблюдатель…
18 15
Почему в 70е годы нам в школе не предъявляли за покрашенные волосы. За длину, да, а за цвет — нет. Выходит при советах личной свободы больше было?
12 33
Ой, не надо !
Заставляли и умываться чтобы косметику смыть и стричься мальчишек отправляли и серьги снимали и форму контролировали
Если память у вас отшибло, то это не значит, что этого не было
51 6
Я по поводу крашенных волос написал, за которые не гоняли пацанов в школе. Вы невнимательны прочитали мой коммент
0 12
Так никто и не красил волосы в школе. может в летние каникулы, да и то не парни.
10 1
Всё дело в 500 тыс. руб. Гнать .
24 15
Люди, ну давайте посмотрим правде в глаза! Девочка же обманула, что её выгнали с уроков, поэтому есть большая вероятность, что и здесь она врёт, скорее всего так и есть. Мамаши надо было уже давно 10 раз извиниться перед всеми кого очернила её дочь и замять это дело, а она уперлась.удалено
34 21
Михаил , да всё они понимают и знают
Только объяснять без толку
Мое мнение , что это уже мамка пишет , потому , что остальным уже надоела эта известия …
А педагог повышает ставки, наверное, потому что эта вся ерунда не прекращается
И потому что, наверное, уверен в своей правоте
Иначе бы такого повышения компенсации не озвучивалось
22 13
«Мое мнение , что это уже мамка пишет , потому , что остальным уже надоела эта известия …»
По вашей логики, все комменты, оправдывающие психолога, пишет лично психолог?
8 12
По моему наблюдению .. до боли знакомый подчерк ( повторять сказанные фразы и ставить кавычки ….
это было ещё в самом начале этих всех публикаций
8 4
Как точно подмечено.Даже имена не меняются
7 2
«А педагог повышает ставки, наверное, потому что эта вся ерунда не прекращается»
Психолог знает, что мать многодетная, работает только отец девочки и понимая, что в семье нет лишних денег, тем более лишнего миллиона, чего она пытается добиться? Продажи квартиры многодетной семьи, для выплаты её «скоромных комиссионных пол лимона»? Превращения многодетной семьи, в БИЧЕЙ-БОМЖЕЙ?
11 22
Глаза про три!Компенсация затребована с редакции, а не с семьи, читай внимательно статью. Психолог согласна на мировую с матерью девочки, без выплаты морального ущерба, мамаша сама буксует и хочет переть дальше…
15 6
«Психолог согласна на мировую с матерью девочки, без выплаты морального ущерба, мамаша сама буксует и хочет переть дальше…»
Т.е. в переводе на русский: психолог хочет, чтобы мать девочки, публично, облили себя и дочь помоями лжи, выгородив психолога и затоптав себя в грязь? Очень заманчиво, вы не находите? А вы лично, способны себя унизить и растоптать, ради самоутверждения кого-то там?
10 15
Пытается добиться, чтобы мама поняла, куда она толкает дочь(до добра это точно не доведёт) и извинилась, в конечном итоге.
10 8
«Девочка же обманула, что её выгнали с уроков, поэтому есть большая вероятность, что и здесь она врёт, скорее всего так и есть.»
Вы свечку держали? По вашему, все ученики врут? Все учителя святые и никогда не врут и никем , никогда не манипулируют?
16 20
Так вроде же написано, чёрным по белому
Что дети в классе сказали, что ее не выгоняли и т.д.
По вашему все дети соврали, а ваша дочь святая и обиженная?
10 11
«Так вроде же написано, чёрным по белому
Что дети в классе сказали, что ее не выгоняли и т.д.»
Есть такие обороты речи, интонации и словосочетания, которые будучи выдернутыми из контекста выглядят вполне безобидно и даже невинно, но сказанными руководством(учителем), в категоричном-приказном порядке подчиненному(ученику), в присутствии большого числа учеников-свидетелей(которым, только дай повод кого-нибудь заклевать)……. Смотрим советский фильм Чучело и делаем выводы……
https://www.kinopoisk.ru/film/45524/
6 9
Вы статью до конца дочитали? Последние 3 абзаца прочтите, а потом уже рот открывайте.
3 0
Да перекрасить её в розовый и фсёёё!
22 1
Ну мамаша заварила кашу, зачем обязательно красить можно просто купить цветные пряди ,чего только не продаётся и разных цветов за копейки.Возникли проблемы взяли сняли эти пряди , зачем идти на конфликт, ребёнку только хуже сделала.
9 10
Ага … и ремня дать обоим и дочке и мамке . На месте папы я бы так и сделала
…Если девченка обманула, значит она совершила плохой поступок … это уже никак в хорошую сторону вывернуть невозможно
А мать не понимает, что за такие проступки не защищать надо , а наказывать
Не ремнём, конечно … но хотя бы поговорить надо было с ребёнком и обьяснить, что это плохо
А здесь уже Мама уперлась и будет стоять на своём , типа защищая дочку … только в этом случае, в дальнейшем, дочка будет обманывать саму маму и не будет испытывать угрызений совести никогда
10 13
«Ага … и ремня дать обоим и дочке и мамке . На месте папы я бы так и сделала»
Слава богу, что у нас ещё традиционные семьи и вы тётя, не на месте их папы!!!
6 10
«…Если девченка обманула, значит она совершила плохой поступок … »
Вы сами придумали, что девочка обманула? В статье про это ни одного слова! А вы уже вылили на девочку ушат своей личной грязи.
9 7
Ну, здрасьте !
Ни « ни слова» , а в нескольких статьях это и сказано
3 9
Вот это психолог!!!. Кому такие нужны?.
12 10
Нормальный психолог
Просто современные мамаши воспитаны по другому и им общепринятые правила поведения в обществе никто не привил в своё время … поэтому и сами не понимают и детям не объясняют как себя вести надо, что можно делать и что нельзя тоже
И что школа требует тоже не хотят ничего воспринимать
11 16
«Нормальный психолог»
Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит!
14 9
Вы можете делать любые выводы, это уже понятно
Только ни разу не пришли к правильному
/ не имею отношения ни к одной школе
И даже учеников в семье нет
———
Так что , тоже не угадали
.. Просто противно становится, от того , какие Мама с дочкой правильные , а все остальные …
7 11
«Вы можете делать любые выводы, это уже понятно»
О спасибо, великий белый господина, за то что вы позволили мне сделать «любые выводы»!
«Только ни разу не пришли к правильному»
Только вы белый господина, можете делать «правильные выводы», куда уж нам простым смердам до вашей великой мудрости.
3 6
Ребёнку 12 дет….., а что тут взрослые творят…ужас.
Все такие правильные, обидчевые, и оценили обиду психолога…..500 тыс.руб. Куда мы катимся?.
8 7
Интересно, я один не могу понять:
у журналиста не было возможности связаться с психологом школы для получения комментария. Но как требует закон о СМИ, всеми доступными способами корреспондент это сделать попытался.
Корреспондент пытался, не имея возможности? Это как, дорогая редакция?
0 1