Визит Травникова в Бердск: «Академгородок 2.0», новые вокзал и детсад, БЭМЗ

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг, 7 февраля, в Бердск с рабочим визитом приедет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он проведет в южном соседе Новосибирска почти весь день.
Сначала главе региона покажут отремонтированный корпус горбольницы на ул. Пушкина. Там Травников побывал, когда только вступил в должность и имел приставку врио. Почти через год ему покажут, как работают отделения ЦГБ. Накануне в отремонтированное здание переедет женская консультация. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 6 февраля там начнется прием.
Затем Андрей Травников посмотрит, как работается сотрудникам социальных служб Бердска на новом месте. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», комплексный центр соцобслуживания населения и отдел пособий и соцвыплат переехал из разрушающегося здания (ул. К. Маркса, 55) в новостройку, построенную бизнесменом Виктором Голубевым по адресу: ул. Кирова, 2.
Следующим пунктом губернаторского визита станет стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля глава города Евгений Шестернин проинспектировал ход работ — уже началась внутренняя отделка.
Затем глава региона побывает на БЭМЗе. Здесь его познакомят с продукцией одного из крупнейших предприятий оборонки Новосибирской области.
Одним из ключевых пунктов программы визита Андрея Травникова в Бердск станет рабочее совещание с участием бердских чиновников и региональных министров. Обсудят участие организаций и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0», одобренного президентом Путиным. Кроме того, поставят вопрос об инженерной защите Бердска от подтопления. Запланировано обсуждение строительства нового вокзального комплекса на бердском железнодорожном вокзале.
В завершении рабочей поездки губернатор примет участие в традиционном общегородском собрании трудовых коллективов Бердска, где ставят задачи на наступивший год.
Точку визита поставит лыжная база «Метелица», куда Андрей Травников заедет около 17.00 перед возвращением в Новосибирск.
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Кроме того, глава Новосибирской области … встретится с народом.
С каким таким народом, если этот народ в дневное время отрабатывает на двух-трёх работах 5 лишних лет до пенсии — награду, которую член ЕР Травников поддержал?
Или имеется ввиду масовка, которая будет задавать заготовленные вопросы и получать такие же заготовленные ответы?
Это и есть — народ?
КСБ, ждем юмористического репортажа с гастролей.
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Господа, которые увидят А.Травникова. Сообщите губернатору, что в 100-тысячном Бердске на случай аварии ОДНА ВОДОВОЗКА. Может подарит хоть парочку?
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Вот, заберите.
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Сможет ли Травников поднять опустившийся рейтинг партии в результате пенсионой реформы и НДС, позируя на фоне псевдопобед ЕР, реально оплаченных налогоплательщиками из бюджета не его партии, а казны?
Сколько стоят подобные пиар-акции?
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на строительсве в южном проблемы с зарплатой,будем ждать Травникова
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