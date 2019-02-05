Визит Травникова в Бердск: «Академгородок 2.0», новые вокзал и детсад, БЭМЗ

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг, 7 февраля, в Бердск с рабочим визитом приедет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он проведет в южном соседе Новосибирска почти весь день.

Сначала главе региона покажут отремонтированный корпус горбольницы на ул. Пушкина. Там Травников побывал, когда только вступил в должность и имел приставку врио. Почти через год ему покажут, как работают отделения ЦГБ. Накануне в отремонтированное здание переедет женская консультация. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 6 февраля там начнется прием.

Затем Андрей Травников посмотрит, как работается сотрудникам социальных служб Бердска на новом месте. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», комплексный центр соцобслуживания населения и отдел пособий и соцвыплат переехал из разрушающегося здания (ул. К. Маркса, 55) в новостройку, построенную бизнесменом Виктором Голубевым по адресу: ул. Кирова, 2.

Следующим пунктом губернаторского визита станет стройплощадка в Южном микрорайоне, где уже возвели здание детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 февраля глава города Евгений Шестернин проинспектировал ход работ — уже началась внутренняя отделка.

Затем глава региона побывает на БЭМЗе. Здесь его познакомят с продукцией одного из крупнейших предприятий оборонки Новосибирской области.

Одним из ключевых пунктов программы визита Андрея Травникова в Бердск станет рабочее совещание с участием бердских чиновников и региональных министров. Обсудят участие организаций и предприятий Бердска в реализации проекта «Академгородок 2.0», одобренного президентом Путиным. Кроме того, поставят вопрос об инженерной защите Бердска от подтопления. Запланировано обсуждение строительства нового вокзального комплекса на бердском железнодорожном вокзале.

В завершении рабочей поездки губернатор примет участие в традиционном общегородском собрании трудовых коллективов Бердска, где ставят задачи на наступивший год.

Точку визита поставит лыжная база «Метелица», куда Андрей Травников заедет около 17.00 перед возвращением в Новосибирск.