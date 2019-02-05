Женская консультация возвращается в отремонтированный корпус в Бердске

Бердская женская консультация переезжает в обновленное здание. Уже 6 февраля врачи начнут вести прием в отремонтированном корпусе ЦГБ по адресу: ул. Пушкина, 172, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель главврача по горбольницы по лечебной части Надежда Шахатова.

-Открывается акушерско-поликлиническое отделение нашего лечебного учреждения на ул. Пушкина. Это бывшее здание частного медицинского учреждения, которое передали нам на баланс, в котором мы провели ремонт, купили медицинское оборудование. Завтра мы там открываем отделение, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Александровна 5 февраля.

В роддоме на ул. Боровой останется отделение патологии беременных. Там же временно располагалась женская консультация, пока в корпусе ЦГБ на ул. Пушкина делали ремонт.

Как подчеркнула начмед, сохранился «родной номер телефона» женской консультации 5-16-54.

По словам Шахатовой, муниципальная стоматологическая поликлиника с ул. Ленина переедет в отремонтированное здание на ул. Пушкина чуть позже:

-Вопрос стоит в закупке нового оборудования. Очень дорого.