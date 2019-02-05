Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендовали предприятиям сократить выбросы из-за неблагоприятных метеоусловий. Уровень загрязнения атмосферы будет повышенным, передает РБК.

По данным Западно-Сибирского управления гидрометцентра, сегодня, 5 февраля, метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей. В период до 6 февраля в регионе введен «режим №1»: он означает, что предприятия обязаны сократить на этот период количество выбросов в атмосферу, ограничить проведение ремонтных и пылеобразующих работ.

Синоптики сообщили, что в эти дни сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.

Причиной такой экологической ситуации в зимнее время представитель Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин называл безветренную погоду и высокое давление.

Над Бердском по утрам в последние морозные дни тоже висит густой туман, стоит стойкий запах гари. Как поясняют экологи, это скапливается дым от топящихся печей, заведенных авто и работающих котельных. Медики говорят об участившихся вызовах скорой помощи.