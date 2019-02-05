Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

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м-рн Бердска-это самый грязный кузбасский городок, угольный смок просто ужас, соседнего дома не видно. Вот Вам и зана отдыха, это не зона отдыха, а крематорий.
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«Над Бердском по утрам в последние морозные дни тоже висит густой туман, стоит стойкий запах гари. Как поясняют экологи, это скапливается дым от топящихся печей, заведенных авто и работающих котельных. Медики говорят об участившихся вызовах скорой помощи.»
Густой туман? Так скромно? В -35 туман? В ещё про утреннюю росу отожгите! Когда в Бердске признают сильный смог? Когда люди начнут в обморок падать?
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