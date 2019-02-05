КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю, 8-913-701-2341 Алена
Продам 1-ю квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Женская консультация возвращается в отремонтированный корпус в Бердске

Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии

Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

Суд закрыл детсад из-за высокого уровня радиоактивного радона на Кузбассе

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

В книжный мир литературного фестиваля на один день погрузился Бердск

Более 80 тыс. рублей в среднем получают жители Москвы в месяц

121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

Над Бердском по утрам в последние морозные дни тоже висит смог.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Режим черного неба ввели в Новосибирске

Наб Бердском стоит смог

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области рекомендовали предприятиям сократить выбросы из-за неблагоприятных метеоусловий. Уровень загрязнения атмосферы будет повышенным, передает РБК.

По данным Западно-Сибирского управления гидрометцентра, сегодня, 5 февраля, метеоусловия  способствуют накоплению вредных примесей. В период до 6 февраля в регионе введен «режим №1»: он означает, что предприятия обязаны сократить на этот период количество выбросов в атмосферу, ограничить проведение ремонтных и пылеобразующих работ.

Синоптики сообщили, что в эти дни сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35°С и ниже, местами сильные морозы -40°С и ниже.

Причиной такой экологической ситуации в зимнее время представитель Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин называл безветренную погоду и высокое давление.

Над Бердском по утрам в последние морозные дни тоже висит густой туман, стоит стойкий запах гари. Как поясняют экологи, это скапливается дым от топящихся печей, заведенных авто и работающих котельных. Медики говорят об участившихся вызовах скорой помощи.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Визит Травникова в Бердск: «Академгородок 2.0», новые вокзал и детсад, БЭМЗ Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта Женская консультация возвращается в отремонтированный корпус в Бердске

(2) Комментариев

  1. Аноним

    м-рн Бердска-это самый грязный кузбасский городок, угольный смок просто ужас, соседнего дома не видно. Вот Вам и зана отдыха, это не зона отдыха, а крематорий.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    «Над Бердском по утрам в последние морозные дни тоже висит густой туман, стоит стойкий запах гари. Как поясняют экологи, это скапливается дым от топящихся печей, заведенных авто и работающих котельных. Медики говорят об участившихся вызовах скорой помощи.»

    Густой туман? Так скромно? В -35 туман? В ещё про утреннюю росу отожгите! Когда в Бердске признают сильный смог? Когда люди начнут в обморок падать?

    Thumb up 5 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика