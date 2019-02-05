Новости от Патриота: Не правда, что Россия стоит на одном месте с Папуа-Новой Гвинеей по коррупции. Это восприятие!

В рубрику «Сообщи свои новости » написал Патриот:
В России принято считать коррупцию одной из главных бед, а борьбу с ней недостаточной. Но так ли это?
В рейтинге восприятия коррупции Россия ухудшила свои позиции и оказалась на 138-м месте рядом с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном и Мексикой. Множественные провокаторы и профессиональные недовольные ликуют и тиражируют эту новость.
Но правда ли это?
С формальной точки зрения – ДА.
Рейтинг составлен международной организацией Transparency International на основе экспертных оценок.
Только вот вопрос: а откуда эти оценки? А оказывается, что они основываются на ОПРОСАХ граждан относительно их ЛИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ коррупции!
То есть отражают не сам уровень коррупции, а его восприятие, да еще и с учетом специальной группы опрашиваемых!
А что же на самом деле?
А на самом деле: В России стали чаще заводить дела на высших чиновников и политиков!
(https://www.rbc.ru/politics/31/01/2019/5c51b86c9a7947f686baa473)
2018 год стал рекордным по числу арестованных федеральных чиновников! Отмечается, что с момента смерти Сталина прецеденты чисток среди чиновников с участием силовых структур были единичными: в 1950–1960-е годы влияние и статус силовых структур после разоблачения культа личности заметно снизились, а крупные внутрипартийные конфликты приводили, как максимум, к переводу опальных чиновников на пенсию или более низкие должности.
На графике статистика уголовных дел высокопоставленных чиновников: с 2012 года началась откровенная чистка! На втором графике видно, что она не показная и осуждённые получают реальные сроки.
Так почему же государство не делает из этого шоу, как делают всякие оппозиционеры на единичных случаях?
Да потому что это кропотливая и аккуратная борьба: нельзя пугать бизнес, которые ведет дела и работает честно! Это закон рынка: где тотальная чистка, там под раздачу попадают и невиновные. Россия этого не хочет, поэтому просто тихо, но уверенно работает и статистика это подтверждает.
Вопрос: так почему же так велико социальное неравенство и разрыв доходов бедных и богатых? Ведь об этом так много вещают оппозиционеры!
Ответ: потому что вас обманывают!
Любопытное исследование мирового неравенства опубликовали специалисты парижской школы экономики: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf?fbclid=IwAR3lNT9i7aF0tGdrviXOJTHFaPz3LmjWQgZD_mhTV2QLYmHXfIb5VL0-d9c
В отличии от Transparency, оно основано на прозрачных статистических данных и заслуживает доверия. На графике видно, что Россия вовсе не является мировым лидером и уровень неравенства у нас ниже чем в США, Канаде и других регионах. Более того – очевидно, что в России ситуация с неравенством улучшается (это в тексте исследования есть).
Ну что, желаю всем удачи в жизни: у нас правильный вектор развития, сколько бы это не печалило тех, кто хочет превратить Россию в сырьевой придаток и страну с дешевой (рабской) рабочей силой.
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сколько бы это не печалило тех, кто хочет превратить Россию в сырьевой придаток и страну с дешевой (рабской) рабочей силой.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404761-novosti-ot-patriota-ne-pravda-chto-rossiya-stoit-na-odnom-meste-s-papua-novoj-gvineej-po-korrupcii-eto-vospriyatie
Это не печалит тех-они сейчас при власти
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В России вообще нет коррупции. То, что называют оной, вовсе не коррупция, а основа нашего общественно-политического строя, её движущая сила, на которой работает и держится абсолютно всё, наша духовная скрепа!
А вот победи коррупцию и воровство бюджетных средств, так Русь-матушка тут же и развалится, не бывать этому! Не дадим врагам развалить Россию!
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А где графики?….
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в России коррупция не часть государства , как в других странах ,а её основа ….
Взять,например, сдачу части Баренцова моря норвегам в 2011 году в обмен на их признание Штокмановского газоконденсатного месторождения в российской юрисдикции …
Простоделовые четкие пацаны из верхушки власти решили вот так махнуться с норвегами — думали, что потом наймут иностранную технику для добычи газа в море (своей то не было и нет для таких морских добывающих технологий ) и будут гнать этот газ в США , будут при бабках …А в 2012 году в США произошла т.к. «сланцевая революция», позволяющая пиндосам очень дешево добывать свой сланцевый газ — и наши четкие пацаны,гении геостратегии, пролетели мимо …В итоге и разработка Штокмановского месторождения фактически закрыта , и приличный кусок Баренцова моря ушел норвегам….На котором норвеги,кстати, очень хорошо подзаработали в свой социальный бюджет — у них то технологии такой добычи со дна моря есть , в отличие от нас…
А теперь скажите — можно ли это решение назвать было государственным ? По сути дела само правительство решило срубить там денежек, ну , обломилось правда — это, что, не коррупция ?
А вспомните про падение рубля в 2014 году ?
как ЦБ помог сечинской Роснефти кредит погасить — и курс рубля грохнулся — очень выгодно для Сечина….
потом списали всё на санкции и падение цены на нефть..
про Платон, где больше получают Ротенберги, а не госбюджет… и т.д. и т.п….
еще раз: коррупция у нас — основа государства ..вот такая, где под видом национальных проектов конкретные люди пилят конкретно себе в карман ..
ну, а то , что сажают неудачников — так борьба за кормушки обострилась,кланы дерутся, поглощают мелких ….
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Вопрос: так почему же так велико социальное неравенство и разрыв доходов бедных и богатых?
Патриот, у вас ответ неверный, вот правильный ответ: «По мнению президента, колоссальная разница в зарплатах топ-менеджеров и простых россиян — это нормальное явление. И происходит так, по словам Путина, по всему миру.»
Путин: Тратиться на людей невыгодно (21.12.2018)
На Америку и Европу равняйсь! Смирно! И никаких тебе плохих бояр!
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«Так почему же государство не делает из этого шоу, как делают всякие оппозиционеры на единичных случаях?
Да потому что это кропотливая и аккуратная борьба: нельзя пугать бизнес, которые ведет дела и работает честно!»
В одной фразе сразу две огромных неточности:
1. «Всякие оппозиционеры» не делают шоу из единичных случаев, а выявляют целые коррупционные схемы, по которым работают сферы отечественной экономики. Приводятся вопиющие примеры коррупции, пишутся заявления о преступлении, обращения в прокуратуру и т.п., которые почему-то уходят в корзину у соответствующих органов. Например, Навальный еще в 2009 году обращался в органы и описал в блоге схему воровства в Газпроме, которую использовал недавно арестованный сенатор Арашуков.
2. Инвесторы и бизнес как раз любят законность и прозрачность. Честный бизнес невозможно напугать борьбой с коррупцией — если только это не имитация борьбы и не выборочное применение закона для отжимания бизнеса.
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А оказывается, что они основываются на ОПРОСАХ граждан относительно их ЛИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ коррупции!)))
Так ить низяяя щитать, — подумали в правительстве. Хотя до этого думали именно так. И даже денег на эти фальш-подсчеты выделяли:
Целый сонм специалистов в России утверждает, что определять принадлежность человека к среднему классу по финансовым возможностям неправильно в принципе. Основное внимание следует уделить самоидентификации: как, мол, вы себя сами ощущаете.
В апреле 2018 г. исследователи рекрутингового портала Supеrjob провели опрос: оказалось, россияне считают бедняком того, кто зарабатывает менее 18 тысяч рублей в месяц, а богатым – более 400 тысяч. По данным Росстата, зарплату более 18 тысяч рублей получает около 72% работающих россиян. Даже в категории «почтовая и курьерская деятельность» минимальный оклад не шибко меньше – 17,7 тысячи рублей. Своё текущее материальное положение считают средним 66,5% наших сограждан. Прибавить к ним 8% богатых – опять-таки получается свыше 70% небедных россиян.
https://ndn.info/publikatsii/21190-bogatejshie-iz-bednykh
Патриот, напишите не в КСБ, а в Росстат или (НАФИ) и попросите их вернуть деньги за «исследования» обратно в казну.
Ведь они утверждают СО СЛОВ РОССИЯН, что к среднему и богатому классу себя причислили 74,5% жителей.
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«И зачем только этого придурка из больницы выпустили» / кф «даун-хаус»/
Да мы давно гвинею с тылу обогнали, как и Молдавию по уровню жизни. Дотировать сбор налогов, датировать производство бензина ( в стране, которое 1-2 место по добычи и ценой как в США) и прочее, прочее ….
Это какой же компот ( и в каком количестве употреблять надо)
Бизнес при таком раскладе испугать можно только одним — что весь бизнес коррупционный ( о чем я и говорил, есть госзаказ — есть бизнес, нет госзаказа и бизнеса нет)
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Да не выпускали его из больницы — сам сбежал.
Теперь вот под псевдонимами работает, чтобы обратно не повязали.
Гюльчатай не откроет личика, потому как там ставить штампика негде.
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Да вы что, люди, не видите как растут зарплаты. В регионах народ по 200000 — 400000 рушлей получает.
Я в Москве работаю в библиотеке,
получаю 750000 рушлей + каждый квартал премию дают Мерседесом. Я уже не знаю куда бабло складывать… Так что все хорошо. Спите товарищи… А когда проснетесь — будете уже в раю. Сцарь же обещал…
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Судя по всем проводимым «реформам» ,наши чиновники относятся к России как к оккупированной стране, как оккупанты…
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— Зато у нас теперь плебисцит!
— Не оскорбляйте и не метеритесь!
— А что я такого сказал?
— Сказал, что плебеи боятся.
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Как вы воспринимаете коррупцию?
НВР: Если в России примут закон от ЕР, по которому «Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением», то мы будем ее воспринимать, как чаевые.
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Надеюсь поцреоту понятно по комментам как люди к его брату относятся..??
Впрочем, это не мешает троллю сытно кормиться за счет налогоплательщиков
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