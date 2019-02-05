Новости от Патриота: Не правда, что Россия стоит на одном месте с Папуа-Новой Гвинеей по коррупции. Это восприятие!

В рубрику «Сообщи свои новости » написалВ России принято считать коррупцию одной из главных бед, а борьбу с ней недостаточной. Но так ли это?В рейтинге восприятия коррупции Россия ухудшила свои позиции и оказалась на 138-м месте рядом с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном и Мексикой. Множественные провокаторы и профессиональные недовольные ликуют и тиражируют эту новость.Но правда ли это?С формальной точки зрения – ДА.Рейтинг составлен международной организацией Transparency International на основе экспертных оценок.Только вот вопрос: а откуда эти оценки? А оказывается, что они основываются на ОПРОСАХ граждан относительно их ЛИЧНОГО ВОСПРИЯТИЯ коррупции!То есть отражают не сам уровень коррупции, а его восприятие, да еще и с учетом специальной группы опрашиваемых!А что же на самом деле?А на самом деле: В России стали чаще заводить дела на высших чиновников и политиков!2018 год стал рекордным по числу арестованных федеральных чиновников! Отмечается, что с момента смерти Сталина прецеденты чисток среди чиновников с участием силовых структур были единичными: в 1950–1960-е годы влияние и статус силовых структур после разоблачения культа личности заметно снизились, а крупные внутрипартийные конфликты приводили, как максимум, к переводу опальных чиновников на пенсию или более низкие должности.

На графике статистика уголовных дел высокопоставленных чиновников: с 2012 года началась откровенная чистка! На втором графике видно, что она не показная и осуждённые получают реальные сроки.

Так почему же государство не делает из этого шоу, как делают всякие оппозиционеры на единичных случаях?

Да потому что это кропотливая и аккуратная борьба: нельзя пугать бизнес, которые ведет дела и работает честно! Это закон рынка: где тотальная чистка, там под раздачу попадают и невиновные. Россия этого не хочет, поэтому просто тихо, но уверенно работает и статистика это подтверждает.

Вопрос: так почему же так велико социальное неравенство и разрыв доходов бедных и богатых? Ведь об этом так много вещают оппозиционеры!

Ответ: потому что вас обманывают!

Любопытное исследование мирового неравенства опубликовали специалисты парижской школы экономики: https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf?fbclid=IwAR3lNT9i7aF0tGdrviXOJTHFaPz3LmjWQgZD_mhTV2QLYmHXfIb5VL0-d9c

В отличии от Transparency, оно основано на прозрачных статистических данных и заслуживает доверия. На графике видно, что Россия вовсе не является мировым лидером и уровень неравенства у нас ниже чем в США, Канаде и других регионах. Более того – очевидно, что в России ситуация с неравенством улучшается (это в тексте исследования есть).

Ну что, желаю всем удачи в жизни: у нас правильный вектор развития, сколько бы это не печалило тех, кто хочет превратить Россию в сырьевой придаток и страну с дешевой (рабской) рабочей силой.





