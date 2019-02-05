КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю, 8-913-701-2341 Алена
Продам 1-ю квартиру
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта

Женская консультация возвращается в отремонтированный корпус в Бердске

Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии

Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске

Суд закрыл детсад из-за высокого уровня радиоактивного радона на Кузбассе

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

В книжный мир литературного фестиваля на один день погрузился Бердск

Более 80 тыс. рублей в среднем получают жители Москвы в месяц

121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Наталья Тарасевич увеличила исковые требования, так как считает, что фраза «с семьи девочки с голубыми волосами 25 тыс. рублей требует психолог» не соответствует действительности. Суд решил допросить саму 6-классницу.

5.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 20 коммент.
 
Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Наталья Тарасевич считает, что ее репутации нанесет существенный ущерб

Второе судебное заседание по иску психолога школы №9 Натальи Тарасевич под председательством судьи бердского городского суда Ирины Кадашевой состоялось сегодня, 5 февраля. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

Сегодня в суде выступили ответчики — мама девочки, покрасившей пряди в голубой цвет, Валентина Боянова, автор серии материалов Марина Волкова, а также редактор газеты Галина Коморникова.

Валентина еще раз подтвердила суду, что склонна доверять своей дочери и действительно считает, что психолог сделала ее ребенку замечание, указав на неестественный цвет волос. Однако Наталья Тарасевич стояла на своем — такого разговора не была, она придерживалась этике школьного педагога и психолога в полной мере. Свои доводы она подкрепила Конституцией РФ и законом об образовании. Уточнила и исковые требования к ответчикам, а именно — умножила в 10 раз моральный ущерб и предложила редакции и автору статьи выплатить ей 500 000 рублей. Изначально Наталья Тарасевич требовала опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.

Судья Ирина Кадашева выслушала все стороны спора, а также адвоката редакции. И еще раз пересмотрела заявленное ранее ходатайство представителем «Курьер. Среда. Бердск» о вызове в суд и допросе 12-летней школьницы.

В следующем заседании судья спросит девочку о содержании ее ноябрьского разговора со школьным психологом. При этом во время допроса несовершеннолетней не будут присутствовать истец — Наталья Тарасевич и педагоги школы №9.

15 января Наталья Тарасевич была готова пойти на мировое соглашение с Валентиной Бояновой при условии, что «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение. Мама школьницы отказалась от предложения психолога, так как не сомневается в правдивости слов своей дочери.

Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Валентина верит своей дочери

Отвечая на вопросы судьи, автор материала сообщила, что в день публикации первой статьи, у журналиста не было возможности связаться с психологом школы для получения комментария. Но как требует закон о СМИ, всеми доступными способами корреспондент это сделать попытался.

8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Стоит отметить, что у 12-летней школьницы есть проблемы со здоровьем, которые в последнее время усугубились. Врач посоветовала перевести ребенка в другую школу из-за участившихся обмороков и вновь появившихся шумов в сердце.

Напомним, что история об ученице 6 класса, которую, по словам ее матери Валентины, выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.

17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.

Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.

-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.

По словам мамы девочки, показания в прокуратуре не затрагивали беседу психолога с ее ребенком.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Волосы цвета Мальвины

Последние новости:
Визит Травникова в Бердск: «Академгородок 2.0», новые вокзал и детсад, БЭМЗ Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 Марта Женская консультация возвращается в отремонтированный корпус в Бердске

(20) Комментариев

  1. Аноним

    ну и раздули из мужи слона!!! лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .

    Thumb up 10 Thumb down 11

    • Аноним

      «лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .»

      вы СВОИ ЗАСЛУГИ НА МАТЬ РЕБЁНКА НЕ КЛЕЙТЕ! Это вы её травите, за отсутствие серости.

      Thumb up 8 Thumb down 8

  2. Аноним

    Капец!
    Кроме многодетной семьи ещё и обмороки прибавились …
    … может надо с мамы девочки спросить: до чего она довела ребёнка этой вот покраской волос и упертостью?
    … поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит

    Thumb up 14 Thumb down 19

    • Аноним

      А почему педагог в кавычках может упереться и не прощать, а мама должна все спустить на тормозах и быть всепрощающей?

      Thumb up 20 Thumb down 14

    • Аноним

      Извинения первоначально должны были принести педагоги. Указывать и диктовать внешний вид они не имели права.

      Thumb up 18 Thumb down 13

      • Аноним

        Вы все свои права знаете , только кроме прав, есть ещё и обязанности
        В том числе, воспитание своих отпрысков , чтобы они уважали чужих людей и в таком духе
        ….Я даже сейчас не о педагогах говорю , а вообще о других людях , кроме родственников

        Thumb up 3 Thumb down 7

    • Аноним

      «… поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит»

      Вам дай волю, вы людей начнете расстреливать. За что вам извинение? Вы ничего не перепутали?

      Thumb up 10 Thumb down 7

  3. Аноним

    Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц. :-!

    Thumb up 23 Thumb down 9

    • Аноним

      «Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц.»

      Вы абсолютно правы! зарплату только получают, да от скуки начали людей в суд таскать, вместо помощи…..

      Thumb up 15 Thumb down 5

  4. Психиатр

    Ну, началось… :-D

    Thumb up 6 Thumb down 4

  5. Зелёная

    И какое было дело учителям до цвета волос ученицы? Ну похвалили бы, сказав — ах, как красиво! А вышло наоборот — вызвано чувство обиды и отторжения ученицы от посещения школы.
    И кто теперь может быть уверен в подлинности высказываний сторон, в достоверности событий, происходивших в напряжённой обстановке, когда сторонам «переклинило» мозги? Они и сами-то вряд ли точно в деталях помнят произошедшее. Каждый теперь может говорить и самому себе верить ;) .
    Хотелось бы, чтобы люди, которым доверен процесс просвещения подрастающего поколения, были более осторожны и внимательны, так как они взрослые люди, а школьники — это дети, которые на всю жизнь запомнят вас такими, какими вы были по отношению к ним.

    Thumb up 13 Thumb down 9

  6. evro

    То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех. Если внешний вид ученицы не устраивает учителей,то они должны были связаться с родителями и пообщаться, а не унижать девочку при всех. Советую родителям на это тоже обратить внимание.

    Thumb up 16 Thumb down 10

    • Аноним

      «То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех.»

      К сожалению, в наших школах, не ставить не во что ни детей, ни их родителей стало нормой жизни! А инакомыслящих легко запинать низкими оценками за четверть и вынудить их уйти из школы.

      Thumb up 8 Thumb down 10

      • Аноним

        Получается, что девочке с учительницы надо потребовать миллион?
        Потому что та использовала свою власть на несовершеннолетнем ребенке, находящемся в подчиненном состоянии — т.е. практически беспомощном.

        Thumb up 1 Thumb down 1

  7. Ситандра

    Я против судов и материальных компенсаций, но я бы поступила также…
    Дело дойдет до того, что в классах будут видеокамеры ставить.

    Thumb up 1 Thumb down 7

  8. Ситандра

    Кстати, тоже помню одну свою учительницу!!!!

    Thumb up 2 Thumb down 1

  9. Зелёная

    Казалось бы, психолог — это помощник ученика в трудной ситуации. Обладающий соответствующими знаниями, умением, навыками, тактом.
    И непонятно, почему в данном случае могла сложиться такая неприглядная ситуация противостояния.
    Может быть, действительно, должность психолога — это излишество в школе? Какие конкретные обязанности несёт он и в каких показателях оценивается результат работы ?;)

    Thumb up 13 Thumb down 4

  10. Raven

    Почему в 70е годы нам в школе не предъявляли за покрашенные волосы. За длину, да, а за цвет — нет. Выходит при советах личной свободы больше было? :-D

    Thumb up 5 Thumb down 8

    • Аноним

      Ой, не надо !
      Заставляли и умываться чтобы косметику смыть и стричься мальчишек отправляли и серьги снимали и форму контролировали
      Если память у вас отшибло, то это не значит, что этого не было

      Thumb up 11 Thumb down 3

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Ваша идеальная фигура к Новому году!
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика