Голубые волосы: 500 тыс. рублей по суду требует с «Курьер. Среда. Бердск» психолог школы №9

Наталья Тарасевич считает, что ее репутации нанесет существенный ущерб
Второе судебное заседание по иску психолога школы №9 Натальи Тарасевич под председательством судьи бердского городского суда Ирины Кадашевой состоялось сегодня, 5 февраля. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.
Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».
Сегодня в суде выступили ответчики — мама девочки, покрасившей пряди в голубой цвет, Валентина Боянова, автор серии материалов Марина Волкова, а также редактор газеты Галина Коморникова.
Валентина еще раз подтвердила суду, что склонна доверять своей дочери и действительно считает, что психолог сделала ее ребенку замечание, указав на неестественный цвет волос. Однако Наталья Тарасевич стояла на своем — такого разговора не была, она придерживалась этике школьного педагога и психолога в полной мере. Свои доводы она подкрепила Конституцией РФ и законом об образовании. Уточнила и исковые требования к ответчикам, а именно — умножила в 10 раз моральный ущерб и предложила редакции и автору статьи выплатить ей 500 000 рублей. Изначально Наталья Тарасевич требовала опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.
Судья Ирина Кадашева выслушала все стороны спора, а также адвоката редакции. И еще раз пересмотрела заявленное ранее ходатайство представителем «Курьер. Среда. Бердск» о вызове в суд и допросе 12-летней школьницы.
В следующем заседании судья спросит девочку о содержании ее ноябрьского разговора со школьным психологом. При этом во время допроса несовершеннолетней не будут присутствовать истец — Наталья Тарасевич и педагоги школы №9.
15 января Наталья Тарасевич была готова пойти на мировое соглашение с Валентиной Бояновой при условии, что «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение. Мама школьницы отказалась от предложения психолога, так как не сомневается в правдивости слов своей дочери.
Валентина верит своей дочери
Отвечая на вопросы судьи, автор материала сообщила, что в день публикации первой статьи, у журналиста не было возможности связаться с психологом школы для получения комментария. Но как требует закон о СМИ, всеми доступными способами корреспондент это сделать попытался.
8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич рассказывала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.
-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.
Стоит отметить, что у 12-летней школьницы есть проблемы со здоровьем, которые в последнее время усугубились. Врач посоветовала перевести ребенка в другую школу из-за участившихся обмороков и вновь появившихся шумов в сердце.
Напомним, что история об ученице 6 класса, которую, по словам ее матери Валентины, выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.
17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.
Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.
-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.
По словам мамы девочки, показания в прокуратуре не затрагивали беседу психолога с ее ребенком.
ну и раздули из мужи слона!!! лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .
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«лучше бы уже согласились на мировую..противно читать!ребёнка доведёте до клиники .»
вы СВОИ ЗАСЛУГИ НА МАТЬ РЕБЁНКА НЕ КЛЕЙТЕ! Это вы её травите, за отсутствие серости.
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Капец!
Кроме многодетной семьи ещё и обмороки прибавились …
… может надо с мамы девочки спросить: до чего она довела ребёнка этой вот покраской волос и упертостью?
… поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит
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А почему педагог в кавычках может упереться и не прощать, а мама должна все спустить на тормозах и быть всепрощающей?
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Извинения первоначально должны были принести педагоги. Указывать и диктовать внешний вид они не имели права.
18 13
Вы все свои права знаете , только кроме прав, есть ещё и обязанности
В том числе, воспитание своих отпрысков , чтобы они уважали чужих людей и в таком духе
….Я даже сейчас не о педагогах говорю , а вообще о других людях , кроме родственников
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«… поддерживаю педагога … Обиду прощать нельзя … тем более, что извинения никто добровольно не приносит»
Вам дай волю, вы людей начнете расстреливать. За что вам извинение? Вы ничего не перепутали?
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Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц.
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«Кому вообще нужны эти школьные психологи.Информацию и сплетни собирают. Они хоть кому то помогли, что-то предотвратили? Понабрали в школы родственниц.»
Вы абсолютно правы! зарплату только получают, да от скуки начали людей в суд таскать, вместо помощи…..
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Ну, началось…
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Психиатр , тут похоже , уже ваша помощь требуется …
готовьтесь !
Пять комментов сверху , точно к вам!
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И какое было дело учителям до цвета волос ученицы? Ну похвалили бы, сказав — ах, как красиво! А вышло наоборот — вызвано чувство обиды и отторжения ученицы от посещения школы.
И кто теперь может быть уверен в подлинности высказываний сторон, в достоверности событий, происходивших в напряжённой обстановке, когда сторонам «переклинило» мозги? Они и сами-то вряд ли точно в деталях помнят произошедшее. Каждый теперь может говорить и самому себе верить .
Хотелось бы, чтобы люди, которым доверен процесс просвещения подрастающего поколения, были более осторожны и внимательны, так как они взрослые люди, а школьники — это дети, которые на всю жизнь запомнят вас такими, какими вы были по отношению к ним.
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То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех. Если внешний вид ученицы не устраивает учителей,то они должны были связаться с родителями и пообщаться, а не унижать девочку при всех. Советую родителям на это тоже обратить внимание.
16 10
«То есть, замечание по поводу неестественного цвета волос было сделано девочке при всех в классе? Получается, что учительница еще и унизила девочку при всех.»
К сожалению, в наших школах, не ставить не во что ни детей, ни их родителей стало нормой жизни! А инакомыслящих легко запинать низкими оценками за четверть и вынудить их уйти из школы.
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Получается, что девочке с учительницы надо потребовать миллион?
Потому что та использовала свою власть на несовершеннолетнем ребенке, находящемся в подчиненном состоянии — т.е. практически беспомощном.
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Я против судов и материальных компенсаций, но я бы поступила также…
Дело дойдет до того, что в классах будут видеокамеры ставить.
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Кстати, тоже помню одну свою учительницу!!!!
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Казалось бы, психолог — это помощник ученика в трудной ситуации. Обладающий соответствующими знаниями, умением, навыками, тактом.
И непонятно, почему в данном случае могла сложиться такая неприглядная ситуация противостояния.
Может быть, действительно, должность психолога — это излишество в школе? Какие конкретные обязанности несёт он и в каких показателях оценивается результат работы ?;)
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Почему в 70е годы нам в школе не предъявляли за покрашенные волосы. За длину, да, а за цвет — нет. Выходит при советах личной свободы больше было?
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Ой, не надо !
Заставляли и умываться чтобы косметику смыть и стричься мальчишек отправляли и серьги снимали и форму контролировали
Если память у вас отшибло, то это не значит, что этого не было
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