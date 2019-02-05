Более 80 тыс. рублей в среднем получают жители Москвы в месяц

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль. С соответствующими данными Мосгорстата за январь — ноябрь 2018 года ознакомился RT.

По данным ведомства, это на 11,7% больше показателей за аналогичный период 2017 года.

Больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (83 599 рублей, +27,7%), образования (86 144 рубля, +22,2%) и деятельности в области информации и связи (118 903 рубля, +21,7%).

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.

В октябре 2018 года также был составлен рейтинг российских регионов, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат, передает RT.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске, как и по всей новосибирской области, средняя зарплата составляет 34,5 тыс. рублей в месяц.