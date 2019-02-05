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Более 80 тыс. рублей в среднем получают жители Москвы в месяц

В числе лидеров также северные регионы России. в Бердске средняя зарплата равна 34 500 рублей в месяц.

5.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Более 80 тыс. рублей в среднем получают жители Москвы в месяц

В Бердске средняя зарплата, по данным Новосибирскстата, составляет 34,5 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль. С соответствующими данными Мосгорстата за январь — ноябрь 2018 года ознакомился RT.
По данным ведомства, это на 11,7% больше показателей за аналогичный период 2017 года.

Больше всего зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг (83 599 рублей, +27,7%), образования (86 144 рубля, +22,2%) и деятельности в области информации и связи (118 903 рубля, +21,7%).

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО.

В октябре 2018 года также был составлен рейтинг российских регионов, где в 2019 году ожидается наибольший рост зарплат, передает RT.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске, как и по всей новосибирской области, средняя зарплата составляет 34,5 тыс. рублей в месяц.


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(3) Комментариев

  1. Kalisto

    Не надо сравнивать з.п в ЯНАО, Ненецком АО, и Чукотке! Там и цены на продукты на порядок дороже!! Яйца по 300 руб. дес.

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    =…В числе лидеров — ЯНАО, Чукотка и Hенецкий АО…=

    — так там и зима почти 9-ть месяцев в года поди-ка. Сколько денег на тёплую одежду надо %). Сколько за отопление расходов и пррррр. ;)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    «в Бердске средняя зарплата равна 34 500 рублей в месяц.»

    Может всё-таки в Бердске 17 250 рублей в месяц???

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