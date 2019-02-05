Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии

Острова Южных Курил идеально подходят для размещения американских ракет. Об этом сообщило издание Japan Business Press.

В первую очередь в Токио беспокоятся о создании ПВО для защиты США и Японии.

«Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», — говорится в материале.

При этом в издании признают, что размещение на Итурупе американских ракет позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, а передача трех островов может перекрыть российским подводным лодкам выход из Охотского моря.

Москва и Токио по итогам Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», в то время как по итогам войны они перешли СССР.

Японский премьер Синдзо Абэ в нижней палате парламента 30 января заявил, что Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.

Источник: iz.ru