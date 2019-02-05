Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии

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По условиям Сан-Францисского мирного договора от 8 сентября 1951 года Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года»
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Хорошо, что эту «новость» сообщило издание Japan Business Press. Теперь хоть и сами японцы поймут, почему им никогда не видать этих островов. Ничего личного.
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Из нашего квёлого правительства ни одна размазня не выступила с таким ответом.))
Они наоборот, публикуют и озвучивают только те международные документы, которые выгодны Японии в ущерб России.
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» сами японцы поймут, почему им никогда не видать этих островов.»
хотелось бы верить …. но в этом феврале были запланированы дальнейшие встречи с японцами по «мирному договору»..
значит, и кремлевские готовы этот вопрос обсуждать дальше, иначе был бы категоричный отказ встречаться..
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Передать япошкам эти острова — равносильно, как самим себе сделать харакири.
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А с Баренцевым морем это что было?
Попытка самоубийства?
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