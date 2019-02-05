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Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии

В Токио признают, что размещение на Итурупе американских ракет позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, а передача трех островов может перекрыть российским подводным лодкам выход из Охотского моря.

5.02.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Курилы идеальным местом для ракет США считают в Японии
Острова Южных Курил идеально подходят для размещения американских ракет. Об этом сообщило издание Japan Business Press.

В первую очередь в Токио беспокоятся о создании ПВО для защиты США и Японии.
«Ракеты, запущенные из КНДР в США, будут лететь на северо-восток через Приморский край России. В связи с этим для того, чтобы поразить МБР в начале финального этапа, необходимо произвести запуск из точки, которая находится северо-восточнее Хоккайдо», — говорится в материале.

При этом в издании признают, что размещение на Итурупе американских ракет позволит США блокировать базу Тихоокеанского флота — порт Владивосток, а передача трех островов может перекрыть российским подводным лодкам выход из Охотского моря.

Москва и Токио по итогам Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», в то время как по итогам войны они перешли СССР.

Японский премьер Синдзо Абэ в нижней палате парламента 30 января заявил, что Токио по-прежнему считает южные Курильские острова территорией, на которую распространяется суверенитет Японии.

Источник: iz.ru


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    По условиям Сан-Францисского мирного договора от 8 сентября 1951 года Япония признавала утрату своего суверенитета над Тайванем и Пескадорскими островами, Парасельскими островами и островами Спратли, над Кореей, отказалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года»

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  2. Да уж..

    Хорошо, что эту «новость» сообщило издание Japan Business Press. Теперь хоть и сами японцы поймут, почему им никогда не видать этих островов. *PARDON* Ничего личного.

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    • Аноним

      Из нашего квёлого правительства ни одна размазня не выступила с таким ответом.))
      Они наоборот, публикуют и озвучивают только те международные документы, которые выгодны Японии в ущерб России. ;)

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  3. Аноним

    » сами японцы поймут, почему им никогда не видать этих островов.»
    хотелось бы верить …. но в этом феврале были запланированы дальнейшие встречи с японцами по «мирному договору»..
    значит, и кремлевские готовы этот вопрос обсуждать дальше, иначе был бы категоричный отказ встречаться..

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  4. Психиатр

    Передать япошкам эти острова — равносильно, как самим себе сделать харакири.

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