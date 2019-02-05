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Сбил на «зебре» двух женщин и скрылся пожилой неизвестный на Toyota RAV4 в Академгородке

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего вечером 2 февраля на ул. Пирогова в Новосибирске. Водитель сбежал после того, как отвез пострадавших в больницу.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Сбил на зебре двух женщин и скрылся пожилой неизвестный на Toyota RAV4 в Академгородке

Пешеходный переход не защищает от безответственных водителей

-Внимание, нужна помощь очевидцев ДТП! — с такой просьбой обратились в главке МВД по Новосибирской области сегодня, 5 февраля.

2 февраля около 19.00 в Советском районе напротив дома №2 по улице Пирогова неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на двух женщин-пешеходов, переходивших дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

После совершенного ДТП, водитель довез пострадавших до травмпункта ЦРБ СОРАН, после чего скрылся с места, не оставив свои контактные данные и не сообщив о содеянном в ГИБДД.

За совершение дорожно-транспортного происшествия разыскивается водитель пожилого возраста на автомобиле «Тойота Рав 4» черного цвета.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Очевидцев данного происшествия или лиц, имеющих запись видеонаблюдения или видеорегистрации, просят позвонить по телефонам 002 или 232-23-19, 232-23-35, 232-23-51.


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