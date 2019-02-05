Кристина Столицина: Я хочу чтобы отменили ЕГЭ, …

24-летняя Кристина Столицина преподает информатику и английский язык в школе №2. Она героиня проекта «Молодой учитель», который ведет «Курьер. Среда. Бердск». Закончив школу в Куйбышеве, университет в Новосибирске, она с мужем приехала в Бердск, который за полтора года стал им родным.

Маленькой Кристине науки давались легко с первого класса. Прилежная и сообразительная, она закончила школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом.

Автор видео Елена Белоусова



Блестящих успехов в учебе Кристина добилась не только упорством и трудолюбием. У нее есть секрет, который помогал ей получать хорошие оценки.

— Первое — это нужно поставить цель и идти к ней. А те темы или билеты, которые нужно выучить, я записывала в тетрадь и клала их на ночь под подушку. Утром повторяла написанное и шла сдавать, — поделилась молодой педагог.

По мнению учителя, выучить иностранный язык можно без помощи репетиторов, но для этого нужно дома ежедневно штудировать правила и слова. Большую помощь в этом оказывают онлайн-тесты и уроки. Важно знать, зачем тебе это необходимо, тогда обучение будут более продуктивным.

Она и к работе относится креативно, заражая своим энтузиазмом учеников.

— Чтобы дети тебя воспринимали нужно их постоянно удивлять. С младшими школьниками я использую игровые моменты в обучении, для старших устраиваю квесты. Сделав одно задание по штрих-коду на телефоне, они с большим энтузиазмом делают другое. Так они узнают новое, урок проходит необычно и интересно, учатся работать в команде, — признается Кристина.

Каждый день дети приходят с разным настроением и к каждому нужно найти свой подход, они как ребус, который ежедневно разгадывает молодая учительница, и ей это безумно нравится.



Я хочу чтобы ЕГЭ отменили

Старшеклассники перед сдачей ЕГЭ очень волнуются. Недостаточно хорошо сданный экзамен может лишить шанса поступить в престижный вуз.

— По себе скажу, это жуткий стресс. Пусть лучше сдают традиционные экзамены. При подготовке к ним у ребенка в голове останется больше информации и он будет более уверен в себе.



Поддержка и опора

Муж Кристины Алексей также учитель английского языка, она с ним советуется не только по личным вопросам, но и по профессиональным, может всегда рассчитывать на помощь и поддержку. Они везде и всегда вместе.

Пока она давала интервью, он проводив ее, ждал в соседней комнате.

Молодая пара недавно в Бердске, но у них уже есть любимое место — возле санатория «Сибиряк». Здесь приятно неспешно прогуляться, помечтать среди тишины.

По семейной традиции 30 июля Столицины отправляются в путешествие, откуда привозят массу положительных впечатлений. Каждое место красиво и увлекательно по-своему. Турция очаровывает древней архитектурой, а Кипр, где они провели медовый месяц, потряс морем. Молодожены на память увезли красивую фотосессию на фоне завораживающих морских красот.

— Алтай — это, конечно, горы. Прошлым летом мы поднялись на высоту 3000 метров! На вершине аж дух захватывало! Красота! — вспоминает Кристина.

Сейчас она учится в магистратуре по программе «Образовательный менеджмент». В будущем видит себя руководителем в сфере образования, совмещая преподавание в школе.