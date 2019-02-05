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Кристина Столицина: Я хочу чтобы отменили ЕГЭ

Тетрадь под подушкой помогала выпускнице получать пятерки. Теперь она сама преподает в школе №2 Бердска информатику и английский язык.(ВИДЕО)

5.02.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 6 коммент.
 
Кристина Столицина: Я хочу чтобы отменили ЕГЭ

Больше всего она любит путешестовать по новым странам

24-летняя Кристина Столицина преподает информатику и английский язык в школе №2. Она героиня проекта «Молодой учитель», который ведет «Курьер. Среда. Бердск».  Закончив школу в Куйбышеве, университет в Новосибирске, она с мужем приехала в Бердск, который за полтора года стал им родным.

Маленькой Кристине науки давались легко с первого класса. Прилежная и сообразительная, она закончила школу с золотой медалью, а университет с красным дипломом.

Автор видео Елена Белоусова

Блестящих успехов в учебе Кристина добилась не только упорством и трудолюбием. У нее есть секрет, который помогал ей получать хорошие оценки.

— Первое — это нужно поставить цель и идти к ней. А те темы или билеты, которые нужно выучить, я записывала в тетрадь и клала их на ночь под подушку. Утром повторяла написанное и шла сдавать, — поделилась молодой педагог.

По мнению учителя, выучить иностранный язык можно без помощи репетиторов, но для этого нужно дома ежедневно штудировать правила и слова. Большую помощь в этом оказывают онлайн-тесты и уроки. Важно знать, зачем тебе это необходимо, тогда обучение будут более продуктивным.

Она и к работе относится креативно, заражая своим энтузиазмом учеников.
— Чтобы дети тебя воспринимали нужно их постоянно удивлять. С младшими школьниками я использую игровые моменты в обучении, для старших устраиваю квесты. Сделав одно задание по штрих-коду на телефоне, они с большим энтузиазмом делают другое. Так они узнают новое, урок проходит необычно и интересно, учатся работать в команде, — признается Кристина.

Каждый день дети приходят с разным настроением и к каждому нужно найти свой подход, они как ребус, который ежедневно разгадывает молодая учительница, и ей это безумно нравится.

Я хочу чтобы ЕГЭ отменили
Старшеклассники перед сдачей ЕГЭ очень волнуются. Недостаточно хорошо сданный экзамен может лишить шанса поступить в престижный вуз.
— По себе скажу, это жуткий стресс. Пусть лучше сдают традиционные экзамены. При подготовке к ним у ребенка в голове останется больше информации и он будет более уверен в себе.

Поддержка и опора
Муж Кристины Алексей также учитель английского языка, она с ним советуется не только по личным вопросам, но и по профессиональным, может всегда рассчитывать на помощь и поддержку. Они везде и всегда вместе.

Пока она давала интервью, он проводив ее, ждал в соседней комнате.

Молодая пара недавно в Бердске, но у них уже есть любимое место — возле санатория «Сибиряк». Здесь приятно неспешно прогуляться, помечтать среди тишины.

По семейной традиции 30 июля Столицины отправляются в путешествие, откуда привозят массу положительных впечатлений. Каждое место красиво и увлекательно по-своему. Турция очаровывает древней архитектурой, а Кипр, где они провели медовый месяц, потряс морем. Молодожены на память увезли красивую фотосессию на фоне завораживающих морских красот.

— Алтай — это, конечно, горы. Прошлым летом мы поднялись на высоту 3000 метров! На вершине аж дух захватывало! Красота! — вспоминает Кристина.

Сейчас она учится в магистратуре по программе «Образовательный менеджмент». В будущем видит себя руководителем в сфере образования, совмещая преподавание в школе.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Недостаточно хорошо сданный экзамен может лишить шанса поступить в престижный вуз.
    — По себе скажу, это жуткий стресс. Пусть лучше сдают традиционные экзамены.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/02/05/404706-kristina-stolicina-ya-xochu-chtoby-otmenili-ege

    А что, традиционный экзамен при поступлении в вуз не стресс? Серьезно? Или она просто не пробовала?

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  2. Аноним

    Кристина Столицина: Я хочу чтобы отменили ЕГЭ, …
    PS
    …введенный на территории России властью Путина и Медведева, который упростил и снизил уровень образования в РФ.
    ЕГЭ стал причиной ухудшения знаний — так считают 75% жителей страны.
    — Тупым народом легче управлять — ответило на все происки антилиберальных супостатов правительство. )) :-D

    Thumb up 5 Thumb down 2

    • Аноним

      Уровень образования не ЕГЭ снизил. ЕГЭ как раз и показал насколько у нас низкий уровень образования.Сами подумайте, как экзамен может снизить уровень знаний?

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Аноним

        Понятно.
        Путин не виноват, что Ельцын до него снизил уровень образования россиян.
        А теперь давайте отследим динамику падения образования при Путине.
        Ведь первые ЕГЭ начали экспериментально проводить с 2001 года.
        Отделим мух от котлет, как вражается кумир миллионов))

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