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Суд закрыл детсад из-за высокого уровня радиоактивного радона на Кузбассе

Остатки опасного газа нашли в медкабинете и спальнях. Работу детсада приостановили пока на 11 суток. Судебные приставы опечатали помещения.

5.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Суд закрыл детсад из за высокого уровня радиоактивного радона на Кузбассе

Работу детсада приостановили

Судебные приставы в городе Белово Кемеровской области приостановили работу детского сада №171 ОАО «РЖД» из-за превышения уровня радиоактивного газа радона, сообщает во вторник УФССП по региону.

«Западно-Сибирским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту было установлено, что среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы не соответствуют требованиям СанПин…» — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в помещениях, где располагался детский сад, был установлен превышающий уровень газа радона, что «создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения».

Продукты распада радона, попадая в легкие человека, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги; повышенная концентрация изотопов радона может привести к раку легких; альфа-частицы вызывают повреждения в хромосомах клеток костного мозга человека, что увеличивает вероятность развития лейкозов; продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, сообщили в УФССП.

Суд приостановил работу детского сада №171 ОАО «РЖД» на 11 суток. Судебные приставы опечатали помещения.

Источник: РИА Новости


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