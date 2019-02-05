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Конвоиров и кинологов не хватает в полиции Бердска

Кроме того в городской отдел МВД требуются сотрудники в ППС и дежурную часть, водители, инспекторы и участковые.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Конвоиров и кинологов не хватает в полиции Бердска

В полиции Бердска есть дефицит кадров

Отдел МВД по Бердску опубликовал список вакансий, актуальных на 5 февраля 2019 года.

 

1 ед. – начальник дежурной части

1 ед. – начальник ОНК

1 ед. — участковый уполномоченный полиции

1 ед. – дежурный ИВС

1 ед. – инспектор (ПДН) ОУУПиПДН

Рядовой и младший начальствующий

1 ед. – старший полицейский (конвоя) ООиК ИВС ПиО

1 ед. – полицейский (водитель) ИВС ПиО (кат. D)

1 ед. – помощник дежурного ДС

7 ед. — полицейский взвода ОР ППСП

1 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода ОР ППСП

1 ед. – полицейский (кинолог) ИВС


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