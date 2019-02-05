Конвоиров и кинологов не хватает в полиции Бердска
Отогрели 36 водителей в лютые морозы на дорогах Новосибирской области
Снизилось число раненых в ДТП на дорогах Бердска
Порошенко не пустит на выборы наблюдателей из России
«Поверочное рабство» со счетчиками воды отменят в России
Сомневается в адекватности долга в 180 млн рублей свидетель по делу о «хищении воды» в Бердске
СК приблизился к заказчикау убийства Бориса Немцова
Новый сосудистый центр открыли в Новосибирске
Сумасшествием назвал Мадуро угрозу Трампа начать войну в Венесуэле
Обои и линолеум выбирают для нового детсада в микрорайоне Южном Бердска