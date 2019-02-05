Конвоиров и кинологов не хватает в полиции Бердска

Кроме того в городской отдел МВД требуются сотрудники в ППС и дежурную часть, водители, инспекторы и участковые.

Фото: Курьер. Среда. Бердск

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