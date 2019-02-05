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Отогрели 36 водителей в лютые морозы на дорогах Новосибирской области

Передвижные пункты обогрева реагируют на сигналы о помощи автомобилистов. В МЧС советуют в такую погоду воздержаться от дальних поездок.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отогрели 36 водителей в лютые морозы на дорогах Новосибирской области

В морозы лучше не ездить далеко

За прошедшие выходные на диспетчерские службы ГКУ НСО ТУАД и ФКУ «Сибуправтодор» поступило 36 обращений от водителей, оказавшихся из-за морозов в трудной ситуации на региональных, межмуниципальных и федеральных автодорогах. На места для оказания помощи выезжали передвижные пункты обогрева.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сообщил, что по каждому из обращений мобильные бригады отреагировали оперативно: выехали на место происшествия, при необходимости оказали помощь. Большинство обращений в диспетчерскую службу ГКУ НСО ТУАД поступило с дорог Тогучинского и Ордынского районов. На федеральных трассах во многих случаях водители отказались от помощи, оставшись ждать ее от своих организаций. На время ожидания их автомобили отбуксировали с проезжей части на обочину или съезд для того, чтобы не препятствовать движению. Всего в минувшие выходные от водителей поступило 36 сигналов, помощь была оказана 22 людям.

Анатолий Костылевский отметил, что мобильные бригады продолжают свою работу, сообщения принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55. Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать. В случае возникновения критической ситуации на федеральных трассах можно обратиться в диспетчерскую службу ФУАД: 8-383-262-62-72, 8-913-943-12-74.

Во избежание ситуаций, в которых может сломаться машина и пострадать люди, минтранс и ТУАД рекомендуют водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева, едой.

Источник: nso.ru


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