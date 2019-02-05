Грабеж в сауне Бердска: Сорвал золото с шеи и рук отдыхавшей один из ее компании

Раскрыт грабеж, совершенный в одной из саун Бердска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области во вторник.

4 февраля в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном в одной из бердских саун. Как выяснилось, 30-летняя женщина находилась в компании малознакомых граждан. Внезапно один из присутствующих мужчин сорвал с нее золотые украшения – цепочку и браслет, после чего скрылся. Ущерб составил 23 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель Бердска в возрасте 36 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и грабеж. В ходе обыска оперативниками ювелирные изделия были обнаружены и изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.