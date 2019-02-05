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Грабеж в сауне Бердска: Сорвал золото с шеи и рук отдыхавшей один из ее компании

30-летняя бердчанка была в сауне с малознакомыми людьми. Один из них оказался рецидивистом. Его полицейские задержали.

5.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Грабеж в сауне Бердска: Сорвал золото с шеи и рук отдыхавшей один из ее компании

Подозреваемого в грабеже оперативно задержали

Раскрыт грабеж, совершенный в одной из саун Бердска, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области во вторник.

4 февраля в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном в одной из бердских саун. Как выяснилось, 30-летняя женщина находилась в компании малознакомых граждан. Внезапно один из присутствующих мужчин сорвал с нее золотые украшения – цепочку и браслет, после чего скрылся. Ущерб составил 23 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался житель Бердска в возрасте 36 лет, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за угон и грабеж. В ходе обыска оперативниками ювелирные изделия были обнаружены и изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.


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(2) Комментариев

  2. Аноним

    Что то я мало понимаю, как ходят в сауну с малознакомыми людьми

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