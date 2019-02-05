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Новый сосудистый центр открыли в Новосибирске

В Бердске уже несколько лет успешно работает первичный сосудистый центр на базе Центральной горбольницы.

5.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Новый сосудистый центр открыли в Новосибирске

При сосудистых заболеваниях важна своевременная помощь

Новый региональный сосудистый центр организован в Новосибирской области на базе Дорожной клинической больницы. Данный центр уже третий в регионе – в них можно максимально быстро и эффективно оказать помощь пациентам с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения.

Как отметили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, новый региональный сосудистый центр будет осуществлять прием пациентов с острым инфарктом, инсультом в круглосуточном режиме все дни недели.

«Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых в сфере здравоохранения. Дорожная больница – среди лучших медицинских учреждений не только в Новосибирской области, но и в стране, она имеет отличное оснащение, здесь работают высококлассные специалисты. Пациенты регионального сосудистого центра будут получать медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС. Это уникальный случай взаимодействия ведомственного лечебного учреждения и региональной системы здравоохранения», – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Именно в этих учреждениях имеется возможность незамедлительно провести тромболитическую терапию, выполнить ангиографию, стентирование кровеносных сосудов, удалить тромб. Время и расстояние – вот два фактора, которые влияют на эффективность оказания помощи пациентам с мозговой или сердечной катастрофой», – рассказал главный специалист по организации работы сосудистых центров министерства здравоохранения, руководитель РСЦ №1 Владимир Барбарич.

В настоящее время в Новосибирской области действуют два региональных сосудистых центра на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1), а также 10 первичных сосудистых отделений общей мощностью 330 коек, они расположены в районах области на базе Тогучинской ЦРБ, Куйбышевской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Бердской ЦГБ, Карасукской ЦРБ, и в Новосибирске на базе Горбольницы № 34, Горбольницы № 2, Горбольницы № 25, Горбольницы № 11, Больницы скорой медицинской помощи № 2.

За каждым первичным сосудистым отделением и региональным сосудистым центром закреплена своя зона ответственности таким образом, чтобы плечо доставки пациента на «скорой» было как можно более коротким. Так, в новый РСЦ, согласно маршрутизации, с инфарктом миокарда будут госпитализировать жителей Железнодорожного и Октябрьского районов, с инсультом – жителей правобережной части Советского района и Железнодорожного района

Следующим этапом в создании сети Региональных сосудистых центров должна стать организация РСЦ № 4 на 60 коек в структуре Центральной клинической больницы в Академгородке, что закроет потребность в неотложной помощи при инфаркте и инсульте для жителей Советского и Первомайского районов.

 


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