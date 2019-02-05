121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Средства федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области в 2019 году составят 62,9 млн рублей. Соответствующее соглашение между правительством Новосибирской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ одобрено 4 февраля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.
Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, соглашение заключено в целях реализации на территории Новосибирской области в 2019 году мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Реализация указанных мероприятий осуществляется на территории Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.
На 2019 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 112,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 62,9 млн рублей, за счёт средств областного бюджета в сумме 50 млн рублей.
Под предусмотренные средства бюджетов 121 молодая семья воспользуются правом на получение социальной выплаты в 2019 году по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального првительства.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Хорошая программа
2 5
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.»
А остальным , что делать? Они уже не люди???
2 3
И где это получать?
1 1
Где можно узнать по точнее !
1 1