121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Средства федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области в 2019 году составят 62,9 млн рублей. Соответствующее соглашение между правительством Новосибирской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ одобрено 4 февраля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, соглашение заключено в целях реализации на территории Новосибирской области в 2019 году мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Реализация указанных мероприятий осуществляется на территории Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.

На 2019 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 112,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 62,9 млн рублей, за счёт средств областного бюджета в сумме 50 млн рублей.

Под предусмотренные средства бюджетов 121 молодая семья воспользуются правом на получение социальной выплаты в 2019 году по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального првительства.