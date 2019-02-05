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121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

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121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

На 2019 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 112,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 62,9 млн рублей.

5.02.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
121 молодая семья получат господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Государство помогает молодым деньгами

Средства федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей Новосибирской области в 2019 году составят 62,9 млн рублей. Соответствующее соглашение между правительством Новосибирской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ одобрено 4 февраля на заседании регионального правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, соглашение заключено в целях реализации на территории Новосибирской области в 2019 году мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Реализация указанных мероприятий осуществляется на территории Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.

На 2019 год на реализацию программы предусмотрено финансирование в объеме 112,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 62,9 млн рублей, за счёт средств областного бюджета в сумме 50 млн рублей.

Под предусмотренные средства бюджетов 121 молодая семья воспользуются правом на получение социальной выплаты в 2019 году по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального првительства.

 


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Хорошая программа

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  2. Аноним

    «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п.»

    А остальным , что делать? Они уже не люди???

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