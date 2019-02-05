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Обои и линолеум выбирают для нового детсада в микрорайоне Южном Бердска

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Обои и линолеум выбирают для нового детсада в микрорайоне Южном Бердска

В полностью возведенном здании детского сада уже начались отделочные работы. Накануне завершили прокладку газопровода, заказали проектирование четырех дорог к важному для города объекту.

5.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Обои и линолеум выбирают для нового детсада в микрорайоне Южном Бердска

Пока дети из. Южного ходят в переполненные школы Микрорайона

Утром во вторник, 5 февраля, мэр Бердска Евгений Шестернин проинспектировал строительство детского сада в Южном микрорайоне. Во время проверки его сопровождали вице-мэр по социальной политике Сергей Носов и начальник управления образования Жанна Тузова.

Проверяющие выразили уверенность, что взятые ранее обязательства сдать важный социальный объект раньше срока, чиновники и строители смогут выполнить.

-Мы смотрим, на каком этапе сейчас строительство, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замглавы Сергей Носов. — Как и обещали, в этом году мы его введем.

По словам Сергея Анатольевича, здание детского сада уже полностью построено, началась внутренняя отделка:

-Мы уже согласовываем цвет линолеума и плитки, какие будут обои.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже построили газопровод к детсаду в Южном. Протяженность магистрального газопровода высокого давления составила 1,7 км стоимость — 10 млн рублей.

Кроме того,  к школе и детсаду построят четыре дороги. УКС запустил тендеры на проектирование дорог за 1,5 млн рублей. Их построят по президентскому проекту в 2019 году, писал «Курьер. Среда. Бердск».

Детский сад в Южном на 220 мест построят к концу 2019 года, а школу, рассчитанную на 1000 учеников, — в 2020 году. Общая стоимость строительства около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

Священник бердского Преображенского храма освятил закладку кирпичных стен строящегося детского сада в микрорайоне Южном 14 сентября 2018 года.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Что за бред про обои в саду?

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